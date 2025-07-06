Депутат Сейма: У нас нет партий, у нас есть клубы, которые превратились в семейные предприятия

Как известно, Сейм перед каникулами принял поправки, в соответствии с которыми партии для участия в парламентских выборах, начиная с 2030-го года, должны будут иметь в своих рядах не менее 1000 однопартийцев! Независимый депутат Сейма Дидзис Шмитс в эфире ТВ-24 отметил, что "в Латвии нет партий, это клубы, которые превратились в семейные предприятия. Лидеры манипулируют людьми - кто будет в списке кандидатов, а кто нет. Вот чем нужно было озаботиться! Поправки же приняты только для того, чтобы уменьшить конкуренцию!".

Депутат отметил, что у подавляющего большинства латвийских партий нет идеологии. "Тоже Национальное объединение уже "после Крыма" должно было иметь рейтинг 65 процентов! Но партия эта давно деградировала и все их громкие лозунги только для того, чтобы прийти к власти!" - заключил Дидзис Шмитс.