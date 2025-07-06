Baltijas balss logotype

Депутат Сейма: У нас нет партий, у нас есть клубы, которые превратились в семейные предприятия 2 1033

Политика
Дата публикации: 06.07.2025
BB.LV
Депутат Сейма: У нас нет партий, у нас есть клубы, которые превратились в семейные предприятия

Независимый депутат жестко критикует ужесточение требований к партиям для участия в выборах.

Как известно, Сейм перед каникулами принял поправки, в соответствии с которыми партии для участия в парламентских выборах, начиная с 2030-го года, должны будут иметь в своих рядах не менее 1000 однопартийцев! Независимый депутат Сейма Дидзис Шмитс в эфире ТВ-24 отметил, что "в Латвии нет партий, это клубы, которые превратились в семейные предприятия. Лидеры манипулируют людьми - кто будет в списке кандидатов, а кто нет. Вот чем нужно было озаботиться! Поправки же приняты только для того, чтобы уменьшить конкуренцию!".

Депутат отметил, что у подавляющего большинства латвийских партий нет идеологии. "Тоже Национальное объединение уже "после Крыма" должно было иметь рейтинг 65 процентов! Но партия эта давно деградировала и все их громкие лозунги только для того, чтобы прийти к власти!" - заключил Дидзис Шмитс.

Эдуард Эльдаров
  • А
    Андрей
    7-го июля

    "Тоже Национальное объединение уже "после Крыма" должно было иметь рейтинг 65 процентов! Но партия эта давно деградировала и все их громкие лозунги только для того, чтобы прийти к власти!" - заключил Дидзис Шмитс. Полностью согласен - NA давно деградировали и уже давно не тянут даже супер-националистическую волну гнать. То, что они на лидеры в РД взяли пенсионерку со странными наклонностями, которая не в ладах со многими, включая ЧатГПТ, - говорит о низком качестве партийных кадров.

    А вот насчёт Крыма - не уверен.

    1. там очень много чисто юридических тонкостей, в которых простому смертному трудно разобраться.
    2. никто никому ничего не должен, если не брал в долг.
    3. мистер слишком уж оптимистичен насчёт 2/3 населения. Подавляющее большинство населения Латвии вообще не в курсе что именно как и почему там происходило. Потому как знать об этом только из местных СМИ - невозможно, всё равно, что по комиксам. Да и какое дело местоному обывателю до Крыма? Где Латвия? А где Крым? Неужели мистер считал Крым частью Латвийской Республики? Или её колонией? Ну так пусть поучит полит-географию!
    13
    2
  • Д
    Дед
    7-го июля

    В Латвии нет правительства, там сидит банда воров, которые занимаются только тем, что ежедневно пи..ят народные деньги

    40
    3

Видео