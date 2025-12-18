Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Конституционном суде пытаются оспорить отмену поверок счётчиков воды в квартирах 3 829

Политика
Дата публикации: 18.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Конституционном суде пытаются оспорить отмену поверок счётчиков воды в квартирах
ФОТО: LETA

В Суде Сатверсме возбуждено дело об отмене государственной метрологической проверки, то есть поверки установленных в квартирах счётчиков воды, сообщили агентству LETA в суде.

Суд оценит, соответствуют ли положения утверждённых 3 июня Кабинетом министров правил о перечне средств измерения, подлежащих государственной метрологической проверке, Конституции.

Оспариваемые положения предусматривают, что государственной метрологической проверке подлежат механические, электромагнитные и ультразвуковые счётчики воды, за исключением тех, что установлены в квартирах многоквартирных домов.

Заявитель осуществляет предпринимательскую деятельность, связанную с заменой счётчиков воды в многоквартирных домах, а также аккредитован как инспекционный орган в сфере повторной поверки счётчиков воды.

Согласно оспариваемым нормам, счётчики на воду, установленные в квартирах многоквартирных домов, больше не подлежат государственной метрологической проверке.

Оперируя многолетним правовым регулированием, заявитель инвестировал в свою предпринимательскую деятельность. По его мнению, оспариваемые нормы нарушают закреплённое в Конституции право на собственность, а также принцип защиты правовой уверенности, поскольку Кабинет министров не предусмотрел мягкий переход к новому правовому регулированию, например, установив переходный период или компенсацию.

Кроме того, Кабинет министров, по мнению заявителя, должным образом не оценил необходимость оспариваемых норм и не обосновал выгоду для общества, а также не выслушал мнение отрасли.

Суд пригласил правительство до февраля 2026 года представить письменный ответ с изложением фактических обстоятельств дела и юридическим обоснованием. Срок подготовки дела – май 2026 года. О форме и дате рассмотрения дела суд примет решение после его подготовки.

Ранее сообщалось, что правительство 3 июня поддержало отмену требований поверки счётчиков воды с 1 января 2026 года.

Министерство экономики (МЭ) подготовило поправки к правилам Кабинета министров от 14 мая 2024 года о перечне средств измерения, подлежащих государственной метрологической проверке, которые предусматривают, что в будущем владельцам квартир больше не придётся проводить повторную поверку счётчиков воды. Жители смогут и дальше использовать уже установленные счётчики без обязательной повторной поверки.

МЭ ранее указало, что повторная поверка счётчиков воды, установленных в квартирах, нецелесообразна — отмена этого требования снизит административную нагрузку и расходы населения.

До сих пор регулирование обязывало проводить повторную поверку механических счётчиков воды раз в четыре года, а электромагнитных и ультразвуковых — раз в шесть лет. С 2020 по 2023 год было поверено 975 809 счётчиков воды, что обошлось жителям в 19,5 миллиона евро, или примерно 5 миллионов евро в год.

Член правления компании сантехнических услуг ООО "OB serviss" Владислав Эйдимт в июне заявил агентству LETA, что поправки, предусматривающие отказ от поверки счётчиков воды в жилых домах, были приняты без участия отрасли и профессионального обсуждения.

Эйдимт призвал МЭ пересмотреть принятое решение, прекратить избирательный подход и начать диалог с отраслью до продвижения значимых изменений, затрагивающих тысячи домохозяйств.

Он также подчеркнул, что в случае, если решения не будут пересмотрены, "отрасль готова обратиться в Суд Сатверсме".

×
Читайте нас также:
#инвестиции #правительство #экономика #счетчики воды
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
2
3
0
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео