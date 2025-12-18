В Суде Сатверсме возбуждено дело об отмене государственной метрологической проверки, то есть поверки установленных в квартирах счётчиков воды, сообщили агентству LETA в суде.

Суд оценит, соответствуют ли положения утверждённых 3 июня Кабинетом министров правил о перечне средств измерения, подлежащих государственной метрологической проверке, Конституции.

Оспариваемые положения предусматривают, что государственной метрологической проверке подлежат механические, электромагнитные и ультразвуковые счётчики воды, за исключением тех, что установлены в квартирах многоквартирных домов.

Заявитель осуществляет предпринимательскую деятельность, связанную с заменой счётчиков воды в многоквартирных домах, а также аккредитован как инспекционный орган в сфере повторной поверки счётчиков воды.

Согласно оспариваемым нормам, счётчики на воду, установленные в квартирах многоквартирных домов, больше не подлежат государственной метрологической проверке.

Оперируя многолетним правовым регулированием, заявитель инвестировал в свою предпринимательскую деятельность. По его мнению, оспариваемые нормы нарушают закреплённое в Конституции право на собственность, а также принцип защиты правовой уверенности, поскольку Кабинет министров не предусмотрел мягкий переход к новому правовому регулированию, например, установив переходный период или компенсацию.

Кроме того, Кабинет министров, по мнению заявителя, должным образом не оценил необходимость оспариваемых норм и не обосновал выгоду для общества, а также не выслушал мнение отрасли.

Суд пригласил правительство до февраля 2026 года представить письменный ответ с изложением фактических обстоятельств дела и юридическим обоснованием. Срок подготовки дела – май 2026 года. О форме и дате рассмотрения дела суд примет решение после его подготовки.

Ранее сообщалось, что правительство 3 июня поддержало отмену требований поверки счётчиков воды с 1 января 2026 года.

Министерство экономики (МЭ) подготовило поправки к правилам Кабинета министров от 14 мая 2024 года о перечне средств измерения, подлежащих государственной метрологической проверке, которые предусматривают, что в будущем владельцам квартир больше не придётся проводить повторную поверку счётчиков воды. Жители смогут и дальше использовать уже установленные счётчики без обязательной повторной поверки.

МЭ ранее указало, что повторная поверка счётчиков воды, установленных в квартирах, нецелесообразна — отмена этого требования снизит административную нагрузку и расходы населения.

До сих пор регулирование обязывало проводить повторную поверку механических счётчиков воды раз в четыре года, а электромагнитных и ультразвуковых — раз в шесть лет. С 2020 по 2023 год было поверено 975 809 счётчиков воды, что обошлось жителям в 19,5 миллиона евро, или примерно 5 миллионов евро в год.

Член правления компании сантехнических услуг ООО "OB serviss" Владислав Эйдимт в июне заявил агентству LETA, что поправки, предусматривающие отказ от поверки счётчиков воды в жилых домах, были приняты без участия отрасли и профессионального обсуждения.

Эйдимт призвал МЭ пересмотреть принятое решение, прекратить избирательный подход и начать диалог с отраслью до продвижения значимых изменений, затрагивающих тысячи домохозяйств.

Он также подчеркнул, что в случае, если решения не будут пересмотрены, "отрасль готова обратиться в Суд Сатверсме".