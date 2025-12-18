Спрудс уточнил, сколько страны Балтии получат от США, если Трамп подпишет закон о нацобороне

Дата публикации: 18.12.2025
Принятый Конгрессом США закон об обороне является ясным подтверждением силы трансатлантического партнёрства и непреклонной решимости США укреплять безопасность Европы и стран Балтии, заявил в заявлении для СМИ министр обороны Латвии Андрис Спрудс, пишет LETA.

Конгресс США утвердил новый закон об обороне, которым на законодательном уровне закреплена Инициатива безопасности Балтийского региона, а также предусмотрено финансирование для развития военных возможностей стран Балтии в бюджете США на следующий год.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет закон о национальной обороне в ближайшие дни.

В настоящее время в проекте закона предусмотрена рекомендуемая финансовая поддержка для безопасности Балтии в размере 175 миллионов долларов США (149 175 250 евро), однако конкретный объём финансирования ещё будет определён в соответствии с законом об ассигнованиях.

Новый закон об обороне одновременно чётко отражает приоритет Конгресса сохранять особые отношения США с Европой и обеспечивать присутствие американских вооружённых сил в Европе. В законе признаётся создаваемая Россией угроза безопасности и подчёркивается необходимость вместе с союзниками продолжать целевые инвестиции в коллективные оборонные способности, пояснил Спрудс.

Кроме того, в законе об обороне сохранена значительная поддержка Украины, предусматривающая финансовую помощь в размере 400 миллионов долларов США (340 972 000 евро).

Спрудс подчёркивает, что решение Конгресса свидетельствует о твёрдой политической приверженности США укреплению европейской безопасности в целом, одновременно ясно обозначая важность укрепления безопасности стран Балтии как неотъемлемого элемента трансатлантической безопасности.

Утверждённое финансирование по Инициативе безопасности Балтии существенно будет способствовать развитию военного потенциала региона, одновременно ясно сигнализируя о важности коллективной обороны в условиях угрозы со стороны России, убеждён Спрудс.

Министр также подчёркивает, что Латвия высоко ценит последовательную поддержку Украины со стороны США, которая имеет решающее значение для безопасности всей Европы.

Премьер-министр Эвика Силиня в социальной сети X написала, что решение Конгресса США подтверждает значимую роль стран Балтии во внешней политике США.

"Латвия продолжит тесное сотрудничество с США в сфере обороны как в вопросах приобретения вооружения, так и в приёме американских сил на нашей территории", – отметила Силиня.

Автор - Юлия Баранская
Видео