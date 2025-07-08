Браже проигнорирует заявление самого богатого человека Латвии

Браже не собирается комментировать заявление миллиардера Авена о возбуждении против нее уголовного процесса.

Министр иностранных дел Байба Браже никак не комментирует заявление, сделанное двойным гражданином России и Латвии, миллиардером Петром Авеном, в котором он призвал Государственную полицию начать против министра уголовный процесс, так как Браже своими высказываниями в интервью изданию "Diena" якобы очернила его.

Как подчеркнула агентству ЛЕТА советник министра Сигне Знотиня-Знота, комментариев по поводу этого заявления Авена против министра не будет.

Ранее Авен распространил заявление для прессы, в котором раскритиковал высказывания Браже в интервью изданию "Diena", поскольку политик, по его мнению, необоснованно обвинила его в коррупционных связях с высшим политическим руководством России и отмывании денег.

По мнению миллиардера, слова Браже порочат его. Авен в заявлении рассказывает, что никогда не занимался ни легализацией доходов, полученных преступным путем, ни какими-либо другими преступными действиями, в частности, в интересах президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Суд Евросоюза отменил решение Совета ЕС от 28 февраля 2022 года о санкциях против Авена и его бизнес-партнера Михаила Фридмана. Чуть позже Латвия подала апелляционные иски по санкционным делам Авена и Фридмана.

Министерство юстиции Латвии ранее обосновало иски тем, что в процессе принятия решений о применении санкций и об Авене, и о Фридмане были получены доказательства, что они оказывали активную как материальную, так и финансовую поддержку лицам, ответственным за политические решения в России, в том числе за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины.