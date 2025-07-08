Baltijas balss logotype

08.07.2025
Браже проигнорирует заявление самого богатого человека Латвии
Браже не собирается комментировать заявление миллиардера Авена о возбуждении против нее уголовного процесса.

Министр иностранных дел Байба Браже никак не комментирует заявление, сделанное двойным гражданином России и Латвии, миллиардером Петром Авеном, в котором он призвал Государственную полицию начать против министра уголовный процесс, так как Браже своими высказываниями в интервью изданию "Diena" якобы очернила его.

Как подчеркнула агентству ЛЕТА советник министра Сигне Знотиня-Знота, комментариев по поводу этого заявления Авена против министра не будет.

Ранее Авен распространил заявление для прессы, в котором раскритиковал высказывания Браже в интервью изданию "Diena", поскольку политик, по его мнению, необоснованно обвинила его в коррупционных связях с высшим политическим руководством России и отмывании денег.

По мнению миллиардера, слова Браже порочат его. Авен в заявлении рассказывает, что никогда не занимался ни легализацией доходов, полученных преступным путем, ни какими-либо другими преступными действиями, в частности, в интересах президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Суд Евросоюза отменил решение Совета ЕС от 28 февраля 2022 года о санкциях против Авена и его бизнес-партнера Михаила Фридмана. Чуть позже Латвия подала апелляционные иски по санкционным делам Авена и Фридмана.

Министерство юстиции Латвии ранее обосновало иски тем, что в процессе принятия решений о применении санкций и об Авене, и о Фридмане были получены доказательства, что они оказывали активную как материальную, так и финансовую поддержку лицам, ответственным за политические решения в России, в том числе за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины.

(10)
  • М
    Михаил
    9-го июля

    как ему дали гражданство если он не владеет гос. языком? 😜 Негражданам получить гражданство не позволяют "из-за недостаточного знания" языка, а таким как этот его дают. Понятно что за деньги. Власти сами себя дискредитируют. Непонятно только, зачем оно ему, гражданину Великобритании. Видимо обычная причина, жадность, расчёт на то, чтобы избежать всяких санкций.

    1
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    9-го июля

    в Сибири скоро будет заведовать сельским клубом

    10
    2
  • З
    Злой
    9-го июля

    А зачем комментарии, просто придёт повестка в суд и всё.

    11
    2
  • Е
    Ехидный
    9-го июля

    видимо есть среди ее советников адекватные люди , коьорые понимают - в суде она наляпает такого , что от стыда сгоришь !!!

    17
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    8-го июля

    А кто эта алкоголичка? С какого вытрезвителя?

    35
    2
  • Д
    Дед
    8-го июля

    Вот какая она все таки мерзота!

    42
    3
  • A
    Aleks
    8-го июля

    Мне и на Браже,,и на ,,честного бизнесмена ,,кавказской национальности,,из России глубоко начхать.Может начать переживать за всех еврейских олигархов России? 😭😂

    18
    17
  • AE
    Al Ekses
    8-го июля

    Не знаю, как остальным, но мне бы доставило удовольствие увольнение этой неприятной мадам с испитым лицом, а так же её наказание «рублём».

    72
    3
  • Ч
    Чангл
    8-го июля

    Я думаю, что никого не удивит отравление Бражи от бражки

    44
    3
  • К
    Кайзер
    Чангл
    8-го июля

    "Грешно смеяться над больными людьми !" (Кавказская пленница).

    38
    3
Читать все комментарии

