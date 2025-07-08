Европейский акт свободы медиа — так громко назвали документ, который в ближайшее время внесет серьезные поправки в информационный рынок Латвии.

Кабинет министров установил весьма сжатые сроки — разработать перечень изменяемых нормативных актов надо до 8 августа. В двухмесячный срок принялось выполнять указания Министерство культуры.

За все хорошее и против всего плохого

Регула применяется напрямую во всех странах–членах ЕС и является обязательной для всех юридических лиц — правительств государств–участников, поставщиков медиауслуг, органов регулирования СМИ (в Латвии это Национальный совет по электронным СМИ), поставщиков услуг по измерению аудитории СМИ (например, фирм Kantar и Gemius), а также крупнейших онлайн–платформ (например, Facebook, YouTube).

Некоторые положения регулы не применяются напрямую, и правительства стран Евросоюза "обязаны принять меры для обеспечения внедрения и применения".

В этом отличие регулы от директивы ЕС, которая лишь устанавливает цели, которые должны быть достигнуты государствами–членами, но оставляет им свободу выбора способов их достижения через национальное законодательство.

Так что же требуется сделать членам ЕС со своими газетами, радио и телеканалами? Прежде всего, новая система предполагает прозрачность и независимость редакционной деятельности. "Поставщики медиауслуг, в свою очередь, должны обеспечить прозрачность собственности путем публичного раскрытия такой информации", — требуют в Брюсселе.

А вот еще что: "Государства–участники должны обеспечить прозрачную систему путем создания простой в использовании базы данных, которая содержит актуальную информацию о поставщиках медиауслуг, прозрачность владения средствами массовой информации и информацию об общем годовом объеме государственного финансирования, предоставленного поставщикам медиауслуг государственными органами или организациями, в том числе государственными органами или организациями третьих государств, общем годовом объеме полученных доходов от рекламы".

Тема, конечно, интересная — ведь не секрет, что в ту же годину ковидобесия некоторые животные в медийном лесу стали равнее других и получали госдотации от щедрот, в то время как другие сосали лапу. Критерием для избранности, к примеру, служил язык, на коем предоставлялось содержание. Или — в качестве отрицательного отбора — наличие в контенте конкретного медиа сюжетов, которые могли "совпадать с нарративом Кремля"…

Вся власть советам

"Общественные СМИ должны адекватно и устойчиво финансироваться таким образом, чтобы гарантировать редакционную независимость, — указывает далее латышская обобщенная версия требований ЕС, распространенная порталом правовых актов, — Руководство и советы общественных СМИ должны назначаться прозрачным, открытым и недискриминационным образом".

Что в ЛР советы, управляющие СМИ — орган честной конкуренции, недавно на личном опыте удостоверился Иварс Белте, многоопытный медиаменеджер. Его с треском провалили при голосовании, утверждавшем Совет по общественным электронным средствам массовой информации.

Кандидатура Белте на эту должность была выдвинута Советом Меморандума о сотрудничестве между негосударственными организациями и Кабинетом министров. Обосновывая решение, Совет отметил, что Белте "накопил профессиональный опыт в сфере медиа и рекламы, работая как в коммерческих, так и в государственных СМИ".

Ранее он занимал руководящие должности в таких медиакомпаниях, как газета Diena, SIA MTG Latvija. С 2013–го по 2019 год Белте занимал должность председателя правления Латвийского телевидения. По декларации должностного лица для Службы госдоходов он служил в 2024 году членом закупочной комиссии LTV, заработав на сем посту 58 856,25 евро.

Вещать надо по–европейски

Новые нормы ЕС существенно перекроят картину отрасли в государствах–участниках:

"Необходимо оценить влияние концентрации рынка СМИ на плюрализм СМИ и редакционную независимость. Предоставление государственных рекламных контрактов СМИ должно быть прозрачным и недискриминационным. Необходимо повысить прозрачность и объективность систем измерения аудитории, поскольку эти системы влияют на цены на рекламу, особенно онлайновую".

Затронет регула и предложение в сфере "железа":

"Пользователям должно быть предоставлено право настраивать мультимедийное предложение на устройствах и пользовательских интерфейсах, таких как смарт–телевизоры, разрешив пользователям изменять настройки по умолчанию в соответствии со своими предпочтениями".

Так как, кроме собственно медийного рынка, новая нормативная база ЕС будет касаться и продаваемых устройств, в правительственную рабочую группу включены представители Министерства экономики, Министерства финансов. Правоохранительный аспект возьмут на контроль чины Генеральной прокуратуры…

Вот как много админресурсов надо бросить, чтобы утвердить свободу слова. И это еще без 6 независимых обществ — профессиональных медийных и рекламных объединений.

Как же без очередной кормушки

А вот и радость для чиновного народца:

"Латвия, как государство–член ЕС, должна назначить компетентное независимое учреждение или орган, который на основе информации, подготовленной отдельными государственными учреждениями и субъектами, готовит отчет об использовании государственного финансирования".

С кого же спросят за денежку? "В Латвии публичными учреждениями и субъектами, принимая во внимание определение, изложенное в статье 2 Регулы, могут считаться государственные учреждения прямого управления (министерства) и подчиненные им учреждения, местные самоуправления и подчиненные им учреждения, другие производные публичные субъекты, общества капитала, принадлежащие или контролируемые публичными субъектами в понимании Закона об управлении долями капитала публичных субъектов и обществ капитала, Государственный контроль… другие независимые учреждения (Банк Латвии, Комиссия по регулированию общественных услуг, Бюро омбудсмена, Центральная избирательная комиссия, Совет по общественным электронным средствам массовой информации)".

В качестве держателя информации о публичном рекламном рынке в Латвии могут сделать Регистр предприятий, который ныне уже контролирует СМИ. Кстати, чтобы зарегистрировать медиа в нашей республике, нужно заплатить всего 14 евро 23 цента.