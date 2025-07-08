Baltijas balss logotype

Ринкевич и Штайнмайер договорились усилить давление на Россию

Политика
Дата публикации: 08.07.2025
BB.LV
Ринкевич и Штайнмайер договорились усилить давление на Россию
ФОТО: LETA

По словам президента Латвии Эдгара Ринкевича, необходимо продолжать и санкционное давление на Россию.

С учетом жестокого вторжения России в Украину тесное сотрудничество Германии со странами Балтии еще более важно, подчеркнул, выступая на пресс-конференции в Рижском замке, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, прибывший во вторник с рабочим визитом в Латвию.

Перед мероприятием в Рижском замке президент Латвии Эдгар Ринкевич и Штайнмайер посетили в Рижском порту корвет "Брауншвейг". Президент Германии подчеркнул, что корвет является одним из примеров растущей активности Германии в обороне восточного фланга НАТО, а также подтверждением того, что на Германию как партнера по альянсу можно рассчитывать.

Штайнмайер рассказал, что в миссии НАТО "Baltic Sentry" в Балтийском море принимают участие военнослужащие военно-морских сил Германии. Президент Германии отметил, что это важный вклад в защиту Балтийского моря и безопасность общей критической подводной инфраструктуры. По его мнению, важно, чтобы в этой миссии Германия взяла на себя особую ответственность.

Президент Германии подчеркнул, что двусторонние отношения между Германией и Латвией очень тесны и сильны не только в сфере безопасности. Обе страны едины в оказании поддержки Украине в ее борьбе с агрессором. Отношения Германии и Латвии тесны и сильны и в сфере экономики, поскольку Германия является вторым по величине торговым партнером Латвии, добавил Штайнмайер.

Говоря об экономике, Штайнмайер подверкнул, что для общей безопасности необходимо больше инвестировать в военную промышленность. Кроме того, важно расширенное и улучшенное сотрудничество в производстве и закупках, чтобы способствовать развитию военного потенциала Европы и сократить недостачи в этой сфере.

Президент Латвии на пресс-конференции отметил, что темы переговоров с немецким коллегой были широкими, включая ситуацию с безопасностью в Европе, мире и Балтийском регионе. Ринкевич поблагодарил Штайнмайера за вклад Германии в укрепление безопасности Балтии. Кроме того, он подчеркнул, что Латвия считает Германию незаменимым союзником по НАТО в укреплении Балтийского моря, альянсе и Европейском союзе.

Стороны также обсудили итоги саммита НАТО в Гааге и то, каким образом страны достигнут цели по увеличению расходов на оборону до 5% от внутреннего валового продукта (ВВП). Ринкевич подчеркнул, что важно говорить не только о процентах и деньгах, но и о реальном развитии потенциала.

"В каждом разговоре мы обсуждаем, каким образом продолжать поддерживать Украину. Мы обязательно хотим видеть и дополнительное оружие, и военное снаряжение для Украины", - сказал Ринкевич.

По его словам, необходимо продолжать и санкционное давление на Россию. "Мы сошлись во мнении, что подготовленный 18-й пакет санкций ЕС, в который включены санкции против теневого флота России, очень важен", - отметил президент Латвии.

Президенты двух стран обсудили на встрече ситуацию на Ближнем Востоке, сделав вывод, что перемирие в полосе Газы необходимо как для улучшения гуманитарной ситуации, так и для дальнейшего политического урегулирования. Кроме того, стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана.

(4)
  • ТК
    Тото Кутунио
    8-го июля

    Наш может надавить только на свою простату изнутри.

    26
    3
  • Ч
    Чангл
    8-го июля

    Вы хотите обложить всех санкциями. Толку ноль, в России не жили хорошо, а стали лучше, а в Европе всё наоборот. Ещё этот гинеколог доморощенный грозит Китаю.

    35
    2
  • SK
    Soglasen Klassnij
    8-го июля

    Только пи..доболы меняются, а лозунги одни и тежи)

    26
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    8-го июля

    Да конечно, причём задвинуть СИЛЬНО И МОЩНО!

    19
    2
