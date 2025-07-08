Baltijas balss logotype

Столько денег еще не было никогда! Латвии разрешили брать в долг еще больше

Политика
Дата публикации: 08.07.2025
BB.LV
Fоtо: VPK

Fоtо: VPK

Латвия получила разрешение ЕС на несоблюдение бюджетной дисциплины в связи с военными расходами. А раз тратить можно еще больше, значит самое время взять в долг дополнительные миллионы евро?

Латвия, Литва, Эстония и еще 12 стран Евросоюза (ЕС) во вторник получили разрешение, которое позволит им отступить от жестких правил бюджетной дисциплины, чтобы взять на себя дополнительные долговые обязательства в связи с расходами на оборону.

Министры финансов стран ЕС приняли решение, позволяющее отступить от правил бюджетной дисциплины Бельгии, Болгарии, Чехии, Дании, Греции, Хорватии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии и Венгрии.

Германия также просила разрешения на несоблюдение правил бюджетной дисциплины, но ей еще нужно представить в Еврокомиссию долгосрочный бюджетный план, и только тогда будет произведена оценка ее заявления.

Дефицит бюджета стран ЕС не должен превышать 3% от внутреннего валового продукта (ВВП), а уровень долга должен быть не выше 60% ВВП.

Исключение означает, что получившие разрешение страны могут выделить на оборону еще 1,5% ВВП без риска штрафных мер.

Из-за вторжения России в Украину и угрозы европейской безопасности страны ЕС намерены укрепить свою обороноспособность.

Из-за растущей необходимости увеличения вооружений многие из 27 стран блока испытывают трудности с обеспечением вложений в оборону при условии соблюдения ограничений ЕС на расходы.

(6)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    8-го июля

    Столько денег ещё не воровали!!! Теперь воровство официально разрешено! Бедный народ...

    23
    2
  • К
    Кайзер
    8-го июля

    Когда деньги одалживают фактическому банкроту это означает, что происходит мошенничество с гос. деньгами той страны, что даёт. Вероятно сумма будет честно поделена между участниками аферы.

    36
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    8-го июля

    Ну вот сейчас зашевеляться старые коррупционеры, взяточники и национально ориентированное ворьё с жульём. А тут вдруг, откуда ни возьмись появились деньги и не поучаствовать, как и раньше в раздирбанивании, это удовольствие пропустить мимо себя никак нельзя.

    36
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    8-го июля

    Гуляй Рванина! Все равно под утилизацию отправлены будут.

    31
    3
  • A
    Aleks
    8-го июля

    Короче,внуки будут по уши в долгах и проданы в рабство вместе с землёй ,а фирму можно назвать как хочешь.Хоть филиал Израиля,хоть Украины,хоть Англии.Не столь и важно...Латвия выходит на фишишную прямую к своему концу как государственному образованию(хоть и номинального,конечно,Колония тут уже лет 30)но полный демонтаж может закончится очень скоро,если какие то ,,высшие силы,,и здравомыслящие патриоты страны не объединяться .Иначе кранты.😭👽

    40
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Aleks
    8-го июля

    Не будет ничего, а уж тем более внуки. Не нужно они, не нужны. Только зачищенные территории.

    29
    2
Видео