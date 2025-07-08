Латвия получила разрешение ЕС на несоблюдение бюджетной дисциплины в связи с военными расходами. А раз тратить можно еще больше, значит самое время взять в долг дополнительные миллионы евро?

Латвия, Литва, Эстония и еще 12 стран Евросоюза (ЕС) во вторник получили разрешение, которое позволит им отступить от жестких правил бюджетной дисциплины, чтобы взять на себя дополнительные долговые обязательства в связи с расходами на оборону.

Министры финансов стран ЕС приняли решение, позволяющее отступить от правил бюджетной дисциплины Бельгии, Болгарии, Чехии, Дании, Греции, Хорватии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии и Венгрии.

Германия также просила разрешения на несоблюдение правил бюджетной дисциплины, но ей еще нужно представить в Еврокомиссию долгосрочный бюджетный план, и только тогда будет произведена оценка ее заявления.

Дефицит бюджета стран ЕС не должен превышать 3% от внутреннего валового продукта (ВВП), а уровень долга должен быть не выше 60% ВВП.

Исключение означает, что получившие разрешение страны могут выделить на оборону еще 1,5% ВВП без риска штрафных мер.

Из-за вторжения России в Украину и угрозы европейской безопасности страны ЕС намерены укрепить свою обороноспособность.

Из-за растущей необходимости увеличения вооружений многие из 27 стран блока испытывают трудности с обеспечением вложений в оборону при условии соблюдения ограничений ЕС на расходы.