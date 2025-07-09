Два года на посту: что уже успел сделать президент Латвии

За два года своей работы президент Латвии Эдгар Ринкевич совершил 36 региональных визитов, сообщает канцелярия президента.

8 июля 2023 года Ринкевич принес торжественную присягу в Сейме, став седьмым президентом Латвии с момента восстановления независимости.

С момента вступления в должность Ринкевичс подал в Сейм 17 законодательных инициатив: 15 самостоятельных законопроектов и два предложения к законопроектам, находящимся на рассмотрении Сейма.

Ринкевич председательствовал на 21 заседании Совета национальной безопасности и четырех заседаниях Военного совета при президенте.

Президент также посетил более 110 предприятий различных отраслей. Также проводились регулярные встречи с социальными партнерами, неправительственными и предпринимательскими организациями.

За последние два года Ринкевич посетил 52 учебных заведения: восемь университетов, четыре техникума, шесть гимназий, 28 основных и средних школ, три специальных учебных заведения и три детских сада.