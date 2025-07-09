Baltijas balss logotype

Два года на посту: что уже успел сделать президент Латвии 12 1728

Политика
Дата публикации: 09.07.2025
LETA
Два года на посту: что уже успел сделать президент Латвии
ФОТО: LETA

За два года своей работы президент Латвии Эдгар Ринкевич совершил 36 региональных визитов, сообщает канцелярия президента.

8 июля 2023 года Ринкевич принес торжественную присягу в Сейме, став седьмым президентом Латвии с момента восстановления независимости.

С момента вступления в должность Ринкевичс подал в Сейм 17 законодательных инициатив: 15 самостоятельных законопроектов и два предложения к законопроектам, находящимся на рассмотрении Сейма.

Ринкевич председательствовал на 21 заседании Совета национальной безопасности и четырех заседаниях Военного совета при президенте.

Президент также посетил более 110 предприятий различных отраслей. Также проводились регулярные встречи с социальными партнерами, неправительственными и предпринимательскими организациями.

За последние два года Ринкевич посетил 52 учебных заведения: восемь университетов, четыре техникума, шесть гимназий, 28 основных и средних школ, три специальных учебных заведения и три детских сада.

#эдгар ринкевич
Оставить комментарий

(12)
  • К
    Кайзер
    9-го июля

    С такой довольной рожей ему бы вазелин рекламировать. Американский. С запахом клубники и банана.

    19
    1
  • JU
    Jazeps Urlauskis
    9-го июля

    коллекцию дилдаков успесл обновить

    8
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    9-го июля

    комманда ликвидаторов 2й Буржуазной Латвии(1991-2026). аминь

    31
    1
  • Д
    Дед
    9-го июля

    За весь свой срок, только тужился и выдавал умные идеи. Ни чего в жизнь не принято, а Латвия летит в экономическую пропасть. С другой стороны, что от него можно было ожидать, он же ....

    57
    1
  • MiU
    Made in USSR
    9-го июля

    Редактор-корректор, исправьте пожалуйста ошибку - правильное название статьи: "Два года попусту..."( и далее по тексту).🙈

    53
    2
  • З
    Злой
    9-го июля

    А кто это?

    22
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    9-го июля

    Ну и что изменилось в стране, после столь изнурительных трудов, в благо народа. Больше вреда, чем пользы, от такого президента. Зачем он нужен вообще, сам себя он не спрашивал?

    65
    3
  • F
    FOXBAT
    9-го июля

    Да ничего не успел.... Только про демографию и трепался...

    72
    2
  • MiU
    Made in USSR
    FOXBAT
    9-го июля

    Во-во... таким-то только про демогоафию и трепаться. Это, если бы я стал рассуждать на тему: что больнее - аборт или рожать.

    23
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    9-го июля

    За последние два года Ринкевич посетил 52 учебных заведения -- никак не мог определится с дальнейшим выбором места работы? Ну не на завод же ему идти лопатой работать.

    57
    3
  • MiU
    Made in USSR
    Mr.FGJCNJK
    9-го июля

    А может он пытался какой-нить старый учебный долг сдать?

    22
    1
  • lo gos
    lo gos
    9-го июля

    занимался пустой ерундой

    87
    3
Читать все комментарии

Видео