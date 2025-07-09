Министерства не подошли к сокращению расходов с должной ответственностью - работодатели

После первого раунда переговоров с министерствами о сокращении расходов руководство Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД не убедилось в том, что министерства подходят к сокращению расходов с той ответственностью, которая должна быть в сложившихся геополитических и экономических условиях, пишут общественные СМИ.

Не хватало решимости поставить адекватные цели и объективно оценить расходы.

"Сам процесс был хаотичным, время встреч неоднократно менялось. Перед этими встречами не было возможности ознакомиться с материалами, чтобы подготовить и представить конструктивные мнения. Кроме того, подход к сокращению расходов и его презентация у каждого министерства были разными. Некоторые представляли это в виде карикатур, у других были более подробные расчёты. Но единого системного подхода в этом процессе не было. Для многих министерств это было скорее имитацией действий", - говорит генеральный директор ЛКРД Каспарс Горкшс.

ЛКРД обратилась в Министерство финансов с просьбой предоставить резюме предложений, но они до сих пор не получены.