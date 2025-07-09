Народ, мы с вами! Что стоит за приступом любви властей Латвии к населению страны?

Когда из уст премьера и других руководителей страны мы начинаем слышать про «солидарность с народом», то это означает только одно: на дворе реальный экономический кризис и нужно ожидать худшего.

К тому же мы понимаем, что правящие знают больше, чем мы, простые смертные, и уже заранее начинают готовить нас к «непопулярным» решениям. «Спасает» одно – в следующем году парламентские выборы, и власти, по мере возможности, все-таки постараются принимать таких непопулярных решений как можно меньше.

Скорбное падение экономики

Что же свидетельствует о кризисе? Во-первых, и в этом году, по крайней мере в первом квартале, продолжился экономический спад: ВВП упал на 0,3%. Это значит, что даже при самом благоприятном развитии событий рост ВВП по итогам года не превысит 1,1%. Впрочем, велика вероятность, что спад продолжится и в течение всего этого года.

Во-вторых, за пять месяцев этого года дефицит консолидированного бюджета превысил 420 миллионов евро. Можно предположить, что по итогам первого полугодия дефицит достигнет или даже превысит полмиллиарда евро.

В-третьих, общая геополитическая ситуация и уровень экономического развития всего Евросоюза тоже не внушает оптимизма и, стало быть, рассчитывать особо на прирост экспорта не стоит.

Рост инфляции хотя и помогает наполнять бюджет, но снижает конкурентоспособность нашей экономики.

Выхода нет – нужно сокращать расходы

Очевидно, что в правительстве уже пришли к неутешительному выводу: чтобы «свести дебет с кредитом» и при этом еще и установить рекорд НАТО по скорости увеличения объема финансирования обороны – довести военный бюджет до 5% от ВВП уже в следующем году! – без сокращения расходной части бюджета не обойтись. Что это означает на практике?

Министерство финансов уже подготовило и правительство вскоре может одобрить решение о фактическом запрете министерствам подавать заявки на дополнительное финансирование. Опять-таки исключение сделано только для Минобороны, также планируется все-таки изыскать средства на повышение пособий семьям с детьми.

Итак, мало того, что нельзя будет просить дополнительные средства, так еще и придется резать имеющиеся. Глава Минфина Арвилс Ашераденс («Новое Единство») сообщил, что министерства выполнили приказ и подготовили порядка 200 предложений по сокращению расходов на требуемую сумму в 150 миллионов.

Напомним: правящие договорились о том, что в течение трех следующих лет должны сократить расходы бюджета минимум на 450 миллионов, то есть по 150 миллионов ежегодно. Это, конечно, хорошо, но… мало! Ведь только на увеличение всех видов пособий семьям с детьми требуется минимум 150 миллионов, не считая и других запланированных демографическим советом при правительстве мер поддержки семьи (улучшение системы медобслуживания детей, создание системы присмотра за младенцами, если оба родителя работают, и т.п.). А ведь еще нужно где-то отыскать средства на оборону – не менее 700 миллионов евро дополнительно.

Отметим, что уже в этом году у Латвии исторически самый большой бюджет на оборону – 3,45% от ВВП, или в денежном выражении – 1,5 миллиарда. Чтобы его еще увеличить, одного сокращения расходов на упомянутые 150 миллионов, мягко говоря, недостаточно. Придется увеличивать бюджетный дефицит, то бишь еще брать в долг и пытаться увеличить доходы бюджета – в надежде, что в последующие годы экономика начнет все-таки расти.

Так или иначе, но если расходы все больше превалируют над доходами, то жесткие меры экономии неизбежны. В рамках этого премьер Эвика Силиня и озвучила с десяток разных предложений.

Что делать

Что же предлагает Эвика Силиня и Ко в качестве мер «солидарности» власти с народом?

Делай – раз! Учитывая, что ситуация в экономике сложная, но нужно добыть средства на оборону, то мы, власти, готовы умерить и свои аппетиты. И премьер предлагает неслыханное: заморозить рост заработных плат высших должностных лиц, а также выборных должностных лиц, то есть и депутатов Сейма, и председателя Верховного суда, и шефа антикоррупционного бюро, и генпрокурора, и судей…

Кроме того, предлагается заморозить рост окладов «по всей цепочке» – то есть и всех госслужащих. Насколько можно понять, на эти меры все коалиционные партнеры готовы пойти. Осталось только дождаться мнения самих представителей независимых структур власти (судов, генпрокуратуры, KNAB).

Напомним, что уже принято решение увязать рост вознаграждения членов советов и правлений госпредприятий с результатами работы этих предприятий. И если результат неудовлетворительный, то зарплаты могут быть не только заморожены, но и уменьшены.

Делай – два! Предлагается продлить «заморозку» роста дотаций партиям из госбюджета. Напомним, что партия имеет право на госфинансирование в определенном объеме, если на последних парламентских выборах она получила хотя бы 2% голосов избирателей. Размер финансирования зависит от того, представлена ли партия в Сейме, и затем к этому прибавляются «бонусы» за голоса, полученные этими же партиями на выборах в самоуправления и в Европарламент. В этом году партии в виде госдотаций получат в общей сложности 6 млн 632 тысячи евро. То есть весьма солидные средства. Эту сумму получают 13 политических сил.

В этом году рост объема дотаций уже остановлен. Что это значит? Размер дотаций «привязан» к размеру минимальной заработной платы. И чем выше минималка, тем больше и сумма, которую каждый год получают партии из госбюджета исходя из «стоимости» одного голоса избирателя.

Поскольку в этом году минималка выросла, то Сейм еще в конце минувшего года принял решение заморозить рост дотаций партиям. Судя по всему, и в следующем году «заморозка» останется. Хотя оппозиция уже призывает правящих пойти дальше и сократить объем дотаций партиям.

Против такой идефикс выступила и сама премьер Эвика Силиня («Новое Единство»). И не только потому, что ее партия получает больше всего из госбюджета (1, 12 млн. евро в год!), но и потому, что часть депутатов от правящих за такое решение в Сейме не проголосует – ставить из-за такой «мелочи» весь бюджет под удар глава правительства, разумеется, не желает. Силиня привела и старый довод о том, что с уменьшением объема госфинансирования повышается зависимость партий от спонсоров, а это риск коррупции и ослабление демократии.

Делай – три! Третья из предлагаемых мер – объединение ведомств при министерствах. Пионером в этом деле выступил глава Минэкономики Виктор Валайнис. Он намерен постепенно объединить аж 9 ведомств (обществ госкапитала), находящихся в подчинении Министерства экономики.

На первом этапе предполагается объединить три государственных предприятия – ООО «Латвийский национальный метрологический центр», ООО «Латвияс стандартс» и ООО «Латвийское бюро проб – путем создания единого центра развития технологий, главной задачей которого будет оценка соответствия, обеспечение качества и техническое соответствие.

Добрались и до чиновников?!

Тот же Валайнис принял решение оптимизировать штат министерства, сократив в общей сложности 40 человек! Таким образом, фактически снят своего рода запрет премьера проводить сокращение числа сотрудников госуправления.

Возникает закономерный вопрос: а когда власти «доберутся» до народа и какие именно непопулярные решения могут быть приняты?

Ясность будет ближе к середине сентября, а на данный момент власти озвучили лишь намерение приступить к реформе системы пенсий по выслуге лет. Премьер также неоднократно заявляла, что планов повысить налоговые ставки нет. Добавим – ПОКА нет.

Вот в соседней Эстонии намерены поднять НДС уже до 24%! Нельзя исключить, что и в Латвии соблазнятся этим примером. Но опять-таки едва ли это будет введено в следующем году – выборы в Сейм все-таки, помним это!

Поскольку теперь парламент утверждает основные параметры бюджета сразу на три года, то нельзя исключить, что какие-то жесткие меры будут введены в 2027-м и/или 2028 году. Как говорится, вы уже проголосовали и теперь получите.