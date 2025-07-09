Baltijas balss logotype

«Политики уже давно потеряли власть». Кто же пришел им на смену?

Политика
Дата публикации: 09.07.2025
BB.LV
«Политики уже давно потеряли власть». Кто же пришел им на смену?

Политолог о том, что в Латвии образовался "отдельный класс".

"Политики в Сейме принимают законы, которые подготовили чиновники. Чиновники и переняли власть в Латвии", - в интервью ТВ-24 констатировал политолог Данс Титавс. По его мнению, в Латвии образовался класс чиновников.

"Этот класс (прослойка) весьма узкая, но тесно между собой связана. Чиновники знают, что если их попросят из одного совета или правления, то они тут же будут приняты на работу в другой совет или правление. При этом они все кричат о независимости, о том, что политики не должны влиять на работу совета", - сказал Д. Титавс.

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го июля

    А кто попадает в ряды этих "чиновников"? Естественно хуторские спи*диалисты со справками об окончании 4 классов начальной сельской школы в кармане.

    7
    0

