«Политики уже давно потеряли власть». Кто же пришел им на смену?

"Политики в Сейме принимают законы, которые подготовили чиновники. Чиновники и переняли власть в Латвии", - в интервью ТВ-24 констатировал политолог Данс Титавс. По его мнению, в Латвии образовался класс чиновников.

"Этот класс (прослойка) весьма узкая, но тесно между собой связана. Чиновники знают, что если их попросят из одного совета или правления, то они тут же будут приняты на работу в другой совет или правление. При этом они все кричат о независимости, о том, что политики не должны влиять на работу совета", - сказал Д. Титавс.