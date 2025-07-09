Baltijas balss logotype

Премьер призывает отказаться от премий в госадминистрации. А почему просто не запретит? 3 574

Политика
Дата публикации: 09.07.2025
Премьер призывает отказаться от премий в госадминистрации. А почему просто не запретит?
С целью сокращения расходов премьер-министр Эвика Силиня (Новое единство) призывает государственную администрацию отказаться от денежных премий, сократить размеры доплат и пороги оценки, сообщает LETA.

Премьер также ожидает от Министерства благосостояния и Министерства экономики предложений по сбалансированному порядку оплаты сверхурочной работы.

«Считаю, что такие принципы следует ввести и в независимых институциях, и в самоуправлениях», — заявила Силиня сегодня в соцсети X.

Премьер-министр сегодня утром в программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама» заявил, что в целях экономии средств будет предложено сократить надбавки к аттестации и надбавки к заработной плате на 10%.

Ранее сообщалось, что коалиция готова работать над дальнейшим замораживанием зарплат избранных государственных должностных лиц и министров, а также финансирования партий, сообщила Силиня на прошлой неделе после совещания правящих партий.

Премьер подчеркнула, что того же будут требовать и от министерств, в том числе пересматривая оплату труда в таких государственных капитальных обществах, как, например, Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD).

Также ранее сообщалось, что Силиня призвала коалицию принять решение о замораживании зарплат министрам и другим высшим государственным должностным лицам.

В передаче Латвийского телевидения «Šodienas jautājums» премьер пояснила, что в настоящее время, когда происходит пересмотр финансирования в госсекторе, необходимо проявить политический жест и начать с себя. Отвечая на вопрос, не запоздал ли её призыв, учитывая, что оппозиция уже год назад предлагала такой шаг, Силиня отметила, что в прошлом году были другие меры экономии, но сейчас "нужно идти дальше".

«В прошлом году мы заморозили финансирование партий. Думаю, и в этом году продолжим искать новые решения», — пообещала глава правительства.

На вопрос, может ли заморозка зарплат продлиться год или дольше, премьер ответила, что такие детали пока не обсуждались. В то же время она не исключила, что это может быть и более длительный срок. Премьер-министр добавила, что «бюджет надо планировать на три года, речь идет не только об одном».

Силиня считает, что замораживание зарплат должно касаться и депутатов Сейма. Она осознает, что правительство не может принимать такое решение напрямую, но призвала также и парламентариев правящей коалиции обсудить этот вопрос. «Это был бы и их ответственный шаг — откликнуться на призыв главы правительства и коалиции», — считает премьер.

(3)
  • A
    Aleks
    9-го июля

    Мы тебе что-коммунисты?-ответила администрация Силине-за дарма работать в горячо любимой нами Латвии пока нет двойного гражданства ещё горячее любимой нашей Родины .

    0
    1
  • F
    FOXBAT
    9-го июля

    А почему бы не сократить всю поганую госадминистрацию ? Это полчище волков и дармоедов...

    10
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    9-го июля

    Все правильно! Надо отказаться! Тут главное себе ни в чем не отказывать и от премий тоже.

    16
    2
Видео