Премьер призывает отказаться от премий в госадминистрации. А почему просто не запретит?

Премьер также ожидает от Министерства благосостояния и Министерства экономики предложений по сбалансированному порядку оплаты сверхурочной работы.

«Считаю, что такие принципы следует ввести и в независимых институциях, и в самоуправлениях», — заявила Силиня сегодня в соцсети X.

Премьер-министр сегодня утром в программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама» заявил, что в целях экономии средств будет предложено сократить надбавки к аттестации и надбавки к заработной плате на 10%.

Ранее сообщалось, что коалиция готова работать над дальнейшим замораживанием зарплат избранных государственных должностных лиц и министров, а также финансирования партий, сообщила Силиня на прошлой неделе после совещания правящих партий.

Премьер подчеркнула, что того же будут требовать и от министерств, в том числе пересматривая оплату труда в таких государственных капитальных обществах, как, например, Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD).

Также ранее сообщалось, что Силиня призвала коалицию принять решение о замораживании зарплат министрам и другим высшим государственным должностным лицам.

В передаче Латвийского телевидения «Šodienas jautājums» премьер пояснила, что в настоящее время, когда происходит пересмотр финансирования в госсекторе, необходимо проявить политический жест и начать с себя. Отвечая на вопрос, не запоздал ли её призыв, учитывая, что оппозиция уже год назад предлагала такой шаг, Силиня отметила, что в прошлом году были другие меры экономии, но сейчас "нужно идти дальше".

«В прошлом году мы заморозили финансирование партий. Думаю, и в этом году продолжим искать новые решения», — пообещала глава правительства.

На вопрос, может ли заморозка зарплат продлиться год или дольше, премьер ответила, что такие детали пока не обсуждались. В то же время она не исключила, что это может быть и более длительный срок. Премьер-министр добавила, что «бюджет надо планировать на три года, речь идет не только об одном».

Силиня считает, что замораживание зарплат должно касаться и депутатов Сейма. Она осознает, что правительство не может принимать такое решение напрямую, но призвала также и парламентариев правящей коалиции обсудить этот вопрос. «Это был бы и их ответственный шаг — откликнуться на призыв главы правительства и коалиции», — считает премьер.