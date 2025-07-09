Baltijas balss logotype

Президент расписал, на что могут пойти дополнительные 1,5% ВВП на оборону 1 489

Политика
Дата публикации: 09.07.2025
LETA
Президент расписал, на что могут пойти дополнительные 1,5% ВВП на оборону

Латвия направит 3,5% от внутреннего валового продукта (ВВП) на прямые военные расходы, а 1,5% ВВП можно будет нацелить на такие сферы, как кибербезопасность, мероприятия гражданской обороны и помощь Украине, следует из сказанного президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.

Как пояснил президент в среду на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Эвикой Силиней, 3,5% ВВП будет отведено на расходы на военную оборону, а 1,5% будет тратиться сообразно связанным потребностям.

"Это не значит, что это дополнительные деньги, они [расходы] будут распределяться в соответствии с необходимостью и строго учитываться", - пояснил Ринкевич.

Он отметил, что в декларации саммита НАТО не слишком четко обозначено конкретное деление, однако с экспертами НАТО об этом состоялось много дискуссий.

Президент отметил, что к этим расходам нельзя будет отнести, например, реновацию больниц или какие-то меры, связанные с сохранением культурного наследия во время военных действий.

"Эти моменты еще уточняются после саммита НАТО, об этом и была основная дискуссия, но, конечно, детали еще обсуждаются", - сказал Ринкевич, отметив, что к этим расходам можно отнести, например, большую часть того, что сейчас делается для укрепления и охраны восточной границы Латвии.

"Мы очень много сейчас говорим об этом процентном распределении, финансировании обороны, и это правильно", - уверен президент.

Но главная проблема - не проценты, а развитие потенциала, а это противовоздушная оборона, дроны, увеличение численности военнослужащих в вооруженных силах, военная инфраструктура и охрана восточной границы, отметил президент, добавив, что 1,5% ВВП - это не те большие деньги, которые надо дополнительно делить, а то, что вкладывается дополнительно.

Президент отметил, что пока это дискуссионный вопрос как для правительства, так и на уровне НАТО.

"Думаю, еще будут корректировки в следующем году, потому что эти дела решают 32 страны-участницы и будет что-то, о чем мы не сможем договориться, и что-то, о чем договоримся", - сказал Ринкевич, подчеркнув, что сейчас следует сконцентрироваться на реальном потенциале, а не на том, как именно поделить эти проценты.

Президент сказал, что этот вопрос можно отложить до дебатов в середине августа, когда начнется работа по формированию проекта бюджета.

Премьер-министр отметила, что дискуссия о расходах в размере 1,5% ВВП обязательно состоится. Она также подчеркнула, что одной из целей НАТО было включить в эту категорию военную поддержку Украины.

Силиня напомнила, что Латвия сейчас обеспечивает Украине военную поддержку в размере 0,25% от ВВП, но поддержка оказывается и другими способами, например, Латвия передает Украине в дар медицинское оборудование, которое не засчитывается в эти 0,25%.

"Скорее всего, и в НАТО такая военная поддержка Украины будет засчитываться в эти 1,5% расходов", - сказала Силиня, добавив, что в следующем году Латвия потратит на оборону 4,35% ВВП.

Глава правительства также отметила, что она поручила министру обороны и министру внутренних дел вместе с Министерством финансов разработать закон о фонде безопасности и обороны, в котором будут определены те потребности, на которые будут направляться расходы безопасность, и то, как будет выделяться финансирование по специальной программе.

Силиня отметила, что сейчас земессарги помогают пограничникам, а пограничники выполняют оборонные функции в борьбе против нелегальной миграции - эти компоненты придется учитывать при формировании оборонного бюджета.

"Люди часто говорят, что социальная безопасность - это тоже безопасность. Однако - нет, она сюда точно не войдет", - подчеркнула премьер-министр.

Как сообщалось, согласно договоренностям, достигнутым на саммите НАТО, общие расходы стран-участниц на оборону разделены на две части: 3,5% ВВП выделяется на прямые расходы на оборону, а еще 1,5% направляется на объекты связанной с обороной инфраструктуры

Читайте нас также:
#министерство обороны #эдгар ринкевич #ввп
1
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    9-го июля

    Прежде, чем тратить громадные деньги на оборону, нужно создать для людей своего государства такой уровень жизни, который они захотят защищать. А не об Украине думать.

    6
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке Эксклюзив!
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась Иконка видео
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка»
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка» 1 318
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация 1 485
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс 1 342
Латвия получила от США около полумиллиарда евро на оборону, а теперь рискует потерять десятки миллионов
Латвия получила от США около полумиллиарда евро на оборону, а теперь рискует потерять десятки миллионов 1175

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 14
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 16
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 26
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 29
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 43
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 50
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 14
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 16
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 26

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео