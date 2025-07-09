Все были слишком умные: новый глава ЦИК обещает навести порядок на выборах

Самой большой проблемой на недавних муниципальных выборах было отсутствие вертикальной связи с избирательными комиссиями городов и краев, сказал в интервью агентству ЛЕТА новый глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

Он признал, что пока не нашел ответа на вопрос, как могли быть перегружены системы информационных технологий (ИТ), когда четко было известно количество зарегистрированных избирателей и избирательных участков в Латвии, то есть как максимально возможное количество избирателей и избирательных участков, так и количество мест, из которых эти бюллетени будут загружаться.

"Может быть, что-то не было предусмотрено, что-то не было продумано, но я могу вас заверить, что у избирательных комиссий никто ни о чем не спрашивал", - сказал Звиедрис.

"Мы спрашивали: "Вы учли то-то и то-то? Но все были такими высокомерными и большими экспертами, что знали все лучше всех. И посмотрите, что получилось", - сказал новый глава ЦИК, добавив, что под его руководством ЦИК больше не наступит на эти грабли - если есть какие-то проблемы, их выслушают, обсудят и привлекут экспертов.

Звиедрис не думает, что на выборах в Сейм результаты будут считаться вручную, а об ИТ-системах будет забыто.

"Государство вложило в эти системы достаточно средств, и поэтому просто отбросить их было бы бесхозяйственно. Тем более что многие эксперты - по крайней мере, из Государственного агентства цифрового развития - говорят, что это поправимо. Так почему бы не сделать так?" - спросил Звиедрис.