Как назначили, так и снимут! Вопрос допуска к гостайне может стоить политикам карьеры

С этого года кандидату в муниципальные депутаты мало быть избранным в думу, то есть получить депутатский мандат и затем уже коллегами по думе быть избранным мэром или вице-мэром. Надо еще сдать "главный экзамен", то есть получить допуск к гостайне. Да, напомним, что еще в минувшем году были приняты поправки, которые, начиная с нынешних выборов в самоуправления, обязывают мэров и вице-мэров, а также исполнительных директоров самоуправлений обращаться в Бюро защиты Сатверсме за допуском к гостайне. Отказ в допуске фактически приведет к тому, что соответственно мэр или вице-мэр эту свою должность потеряет.

Как известно, новые мэры и их замы во всех 42-х самоуправлениях были избраны одну-две недели назад. В соответствии же с упомянутыми поправками, эти руководители самоуправлений обязаны обратиться за допуском в течении месяца после избрания. Время, что называется, пошло...

Сама же спецслужба должна провести проверку и принять решение или в течении трех месяцев, или, в случае, необходимости, в течении 6 месяцев. Отсюда можно сделать вывод, что самое позднее - в начале следующего года, - этот процесс предоставления или непредоставления допуска завершится.

Те политики, кому в допуске будет отказано, смогут еще попытаться обжаловать это решение в административном суде. Если суд иск отклонит, то тогда не имеющий допуска мэр или вице-мэр может сам уйти в отставку или может подождать, когда его снимут коллеги по думе.

Если же дума сама "не зачистит" такого мэра или вице-мэра, то это сможет сделать министр умной администрации и регионального развития Раймондс Чударс ("Новое Единство"). И сегодня на встрече с руководителями самоуправлений Латгалии министр дал понять, что медлить со своим решением не будет. Нет допуска - нет и мэрского кресла!