Министр подсчитал, сколько Латвия уже вложила в поддержку Украины

Латвия до настоящего времени вложила в различные виды поддержки Украины более 890 миллионов евро, заявил в четверг в интервью Латвийскому радио министр экономики Виктор Валайнис (СЗК), пишет ЛЕТА.

Он отметил, что нынешняя помощь Украине в объёме более 890 миллионов евро составляет 0,7% от валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии.

"Мы должны способствовать тому, чтобы и другие страны осознали необходимость предоставления Украине всей необходимой поддержки для восстановления государства", — подчеркнул Валайнис.

С 9 по 11 июля Валайнис с рабочим визитом находится в столице Италии Риме, где примет участие в ежегодной высокоуровневой конференции, посвящённой восстановлению Украины, а также встретится с представителями местного бизнеса.

Главная цель конференции "Восстановление Украины 2025" — содействие международной поддержке и инвестициям в восстановление, реконструкцию, реформы и модернизацию Украины, а также подчёркивание прогресса страны в проведении реформ и на пути к вступлению в Европейский союз. На мероприятии будут обсуждаться уже оказанная помощь Украине со стороны европейских стран и дальнейшие направления действий.

В конференции примут участие представители стран Южной, Западной, Центральной и Восточной Европы, в том числе Польши, Чехии, Словакии и стран Балтии, а также широкая делегация из Украины.

Для обсуждения экономического сотрудничества с Украиной, участия латвийских предпринимателей в восстановлении страны и оказанной Латвией поддержки, у министра экономики запланирована двусторонняя встреча с еврокомиссаром по вопросам экономики, продуктивности, реализации и упрощения Валдисом Домбровскисом (Новое единство).

Во время визита Валайнис также встретится с руководством итальянской железнодорожной инженерной компании, производителем стальных изделий, военной продукции и другими местными предприятиями.