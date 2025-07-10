Baltijas balss logotype

Министр подсчитал, сколько Латвия уже вложила в поддержку Украины 30 2457

Политика
Дата публикации: 10.07.2025
BB.LV
Министр подсчитал, сколько Латвия уже вложила в поддержку Украины
ФОТО: LETA

Латвия до настоящего времени вложила в различные виды поддержки Украины более 890 миллионов евро, заявил в четверг в интервью Латвийскому радио министр экономики Виктор Валайнис (СЗК), пишет ЛЕТА.

Он отметил, что нынешняя помощь Украине в объёме более 890 миллионов евро составляет 0,7% от валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии.

"Мы должны способствовать тому, чтобы и другие страны осознали необходимость предоставления Украине всей необходимой поддержки для восстановления государства", — подчеркнул Валайнис.

С 9 по 11 июля Валайнис с рабочим визитом находится в столице Италии Риме, где примет участие в ежегодной высокоуровневой конференции, посвящённой восстановлению Украины, а также встретится с представителями местного бизнеса.

Главная цель конференции "Восстановление Украины 2025" — содействие международной поддержке и инвестициям в восстановление, реконструкцию, реформы и модернизацию Украины, а также подчёркивание прогресса страны в проведении реформ и на пути к вступлению в Европейский союз. На мероприятии будут обсуждаться уже оказанная помощь Украине со стороны европейских стран и дальнейшие направления действий.

В конференции примут участие представители стран Южной, Западной, Центральной и Восточной Европы, в том числе Польши, Чехии, Словакии и стран Балтии, а также широкая делегация из Украины.

Для обсуждения экономического сотрудничества с Украиной, участия латвийских предпринимателей в восстановлении страны и оказанной Латвией поддержки, у министра экономики запланирована двусторонняя встреча с еврокомиссаром по вопросам экономики, продуктивности, реализации и упрощения Валдисом Домбровскисом (Новое единство).

Во время визита Валайнис также встретится с руководством итальянской железнодорожной инженерной компании, производителем стальных изделий, военной продукции и другими местными предприятиями.

(30)
  • А
    Андрей
    11-го июля

    "890 миллионов евро" - почти мильярд! За растрату народного ресурса - приговорить подсудимых на пожизненный срок?!

    14
    2
  • К
    Кайзер
    10-го июля

    Вкладывают в бизнес, в детей, в инфраструктуру. А здесь надо было написать - "сколько Латвия уже про...рала".

    19
    2
  • SK
    Soglasen Klassnij
    10-го июля

    А могли бы раздать каждому жителю Латвии по 666 евро. Примерно

    14
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    10-го июля

    И это только по вполне "легальному" поводу у жителей Латвии столько украдено. А если добавить всякие там Айр и Рейл Балтики, заборы на границе и парадные сабли для офицеров? Не, такое государство даже Макс прокормить не в состоянии...

    71
    2
  • A
    Aleks
    10-го июля

    Поделили по братски или скрысили чуток?!😎Вот так ,используя чужую тему узкий круг живоглотов Латвии становится миллионерами.И даже,думаю,уже миллиардерами,потому как сотни миллионов украдены и из строительства Реал Балтик,не считая других схем .Конченные мрази .

    75
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    Aleks
    10-го июля

    Ему не зватает Волшебного Пендаля для ускорения. Эй, Сенька не по шапке! Купить тебе Волшебный пендель?

    13
    1
  • LS
    Luka Senka
    10-го июля

    Nose Bose хочешь пожертвовать денег?Нет проблем

    2
    29
  • LS
    Luka Senka
    10-го июля

    Призываю людей пожертвовать деньги,для ВСУ.Армия Украины борется с террористами россии. .

    5
    78
  • Ч
    Чангл
    Luka Senka
    10-го июля

    Она борется с таким животным как ты. Ты призываешь убивать русских и белорусов, но сам костратом станешь скоро. Из-за таких как ты и есть все беды. Дебилы должны быть изолированные

    46
    1
  • LS
    Luka Senka
    10-го июля

    Силы и здоровья президенту Украины. Красава.Все уважение.

    6
    90
  • NB
    Nose Bose
    Luka Senka
    10-го июля

    тебе не хватает денег на ружье и билет? Добавить?

    32
    8
  • Ч
    Чангл
    Luka Senka
    10-го июля

    Скинь ему пару сотен грамм героина. И макрона впридачу

    19
    1
  • П
    Процион
    10-го июля

    Посчитайте ещё сколько денег профукали на борьбу с русским языком и вообще на русофобию. От ужаса волосы дыбом встанут. Одни только разрушения мемориалов, памятников, ликвидация монументов, переименования улиц и площадей чего стоят. Плюс содержание и оплата всякого рода языковых контор, учреждений, языковых инспекторов.

    93
    4
  • LS
    Luka Senka
    Процион
    10-го июля

    С наследием оккупации только так.Никакой памяти и уважения к советским выродкам быть не может.И к тем кого они тут наплодили,тоже.

    4
    98
  • LS
    Luka Senka
    10-го июля

    Низкий поклон Украине за каждого убитого выпродка россии.

    4
    98
  • Мп
    Мимо проходил
    Luka Senka
    10-го июля

    А вот сейчас ты на три года наговорил, не меньше. Ты серьёзно думаешь, что тебя не вычислят, полудурка кусок?

    51
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Luka Senka
    10-го июля

    Редактор, ты что с ним заодно?

    44
    1
  • LS
    Luka Senka
    Luka Senka
    10-го июля

    Правда глаза режет?Скулите и жалуйтесь, больше вы ничего не можете.

    1
    36
  • LS
    Luka Senka
    10-го июля

    Всем вместе надо помочь Украине..Только уничтожение выродков и нелюдай россии принесёт мир в мире.

    4
    89
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Luka Senka
    10-го июля

    Редактор, ты что с ним заодно?

    34
    1
  • Ч
    Чангл
    Luka Senka
    10-го июля

    Призыв к геноциду. Ты в розыске. Я помогу тебя доставить в Россию, где получишь пожизненно

    26
    1
  • Ч
    Чангл
    Luka Senka
    10-го июля

    Так это как раз про тебя

    5
    1
  • Е
    Ехидный
    10-го июля

    почти лярд !!!эти деньги на повышение пенсий ,пособий да и вообще на развитие Латвии , то министра бы в жопу зацеловали !!!!но повышение личного состочния Зели и его окружения конечно важнее!!!

    127
    7
  • lo gos
    lo gos
    10-го июля

    Зеленский кричит, что денег не видел, ни копейки. Может, не туда отправили.?!

    113
    4
  • NB
    Nose Bose
    10-го июля

    как же легко вкладывать деньги налогоплательщиков даже не спрашивая их :)

    138
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Nose Bose
    10-го июля

    Ещё легче отнимать последние пособия у нищих пенсионеров и инвалидов Латвии.

    45
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    10-го июля

    Не сказано, сколько дошло. Не сказано кто участвовал в перечислении денег и на чей счёт переведено.

    87
    5
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    10-го июля

    Так же как с конфискованным автомобилями, для армии Украины. Ни один автомобиль туда не попал!

    81
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Бесс Толковый
    10-го июля

    Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать. Не может такого быть, чтобы хоть один кусок сала проплыл мимо украинского носа, а тут целая машина, да ещё и на халяву.

    26
    1
  • VS
    Vad Sorry
    10-го июля

    Хорошо одолжить и подарить, так хорошо,,, ни своё ни жалко, всё подарки должны быть ни с бюджета а на добровольной основе, например с зарплат, а то кому-то кушать нечего а его деньги дают, без его разрешения

    132
    4
Читать все комментарии

