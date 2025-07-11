Руки–то помнят… После скандала на выборах в Латвии хотят отказаться от электронного подсчета голосов

Попытка на муниципальных выборах 7 июня доверить весь процесс подсчета голосов компьютерной системе (специальные сканеры для считывания данных с бюллетеней) закончилась грандиозным скандалом.

Система зависла, несколько часов члены избирательных комиссий просто сидели и ждали дальнейших указаний от растерявшихся руководителей Центризбиркома.

В итоге было принято решение начать подсчет голосов вручную — и процесс затянулся до обеда следующего дня!

Провал поствыборного процесса привел к отставке председателя Центризбиркома и министра умной администрации, также от должности был отстранен директор дигитального агентства… Проводится служебное расследование.

Но сейчас самый главный вопрос в другом — что делать, чтобы такое не повторилось на парламентских выборах, которые уже через год с небольшим?

По слухам, в правящей коалиции склоняются к тому, чтобы пока воздержаться от продолжения эксперимента и вернуться к проверенному способу — ручному подсчету.

Судя по всему, также полагают и в Центризбиркоме. Руководство ЦИК обещает не медлить с окончательным решением и определиться уже в октябре, то есть за год до выборов. Если тестирование компьютерных систем не покажет их стопроцентную надежность, то никто второй раз испытывать судьбу не будет…