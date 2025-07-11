Все тайны Рижской думы: как чиновники управляют столицей Латвии

Городская дума — это, собственно, мини–парламент. Приходит и уходит, причем, бывает, что даже раньше срока. А вот аппарат — остается. На этой неделе вновь избранные думцы познакомились с теми, кто реально управляет нашим городом.

Компании–миллионеры

Рижскую исполнительную власть возглавляет Янис Ланге. Если дума — это мини–премьер, то Ланге такой городской премьер–министр. Ему подчиняются мини–министерства (департаменты), а также агентства и 12 обществ капитала — предприятий самоуправления.

Последние имеют 769 миллионов евро нетто–оборота, за год зарабатывают более 24 миллионов евро прибыли, прирост за год 12%. Городские предприятия осуществляют 125–миллионные инвестиции.

Семь предприятий можно определить как крупные. В частности, 63 тысячами га владеет компания Rīgas meži, 400 транспортными средствами обладает RIgas Satiksme. В целом же на предприятиях города трудится 9900 работников.

Раз в 5 лет муниципалитету положено решать — нужно ли ему сохранять свое участие в этих фирмах.

"Основываясь на этой стратегии, созданы девять программ", — показал господин Ланге на экран:

Удобное и дружественное среде перемещение в городской среде

Способствующая качеству жизни городская среда

Хорошее качество среды и устойчивая городская экосистема для уменьшения изменений климата

Качественное и доступное образование

Доступное и разнообразное жилье

Современное и открытое городское управление

Здоровый и социально включающий город

Конкурентоспособный город с инновационной экономикой

Многообразная и аутентичная культурная среда".

Здорово написано, не правда ли? Пожалуй, ни одна из партий, ныне представленных в думе, не отказалась бы от такой программы. Только вот с выполнением, мягко говоря, не очень. Ну ничего, у нас еще в запасе есть пара лет…

К примеру, до 2027 года положено вдвое увеличить количество пешеходов и втрое — велосипедистов. Два года остается также до выполнения планов по паркам, чистоте воздуха, шумовому загрязнению.

Больница — депутатам не подчиняется

Конкретно на 2025 год исполнительный аппарат города поставил перед собой такие задачи:

Повышение эффективности труда самоуправления

Оценка процессов

Удовлетворенность клиентов оказываемыми самоуправлением услугами

Введение искусственного интеллекта и дигитализация

Благосостояние сотрудников.

В Риге — 250 учебных заведений, в коих работает около 20 000 педагогов и технических сотрудников. То есть — именно благодаря учителям и воспитателям детсадов наше самоуправление является крупнейшим работодателем страны.

Нравится ли им жить и работать в Риге? 42% рижан, по опросам, удовлетворены работой местной власти. Чтобы повысить качество труда, Я. Ланге намерен инвестировать в работников, а также повышать безбумажную часть оборота.

Ваш автор поинтересовался — когда же депутаты смогут принять отчетность руководства 1–й городской больницы? Относительно одного из старейших медицинских учреждений страны есть вопросики: как по ценообразованию платных услуг, так и по времени ожидания в очередях…

Господин Ланге ответил в том смысле, что больница — депутатам не подчиняется. Контролирует ее исполнительный директор, то есть он сам! Но Социальный комитет может вызвать на переговоры больничное начальство. К счастью — как раз в этом комитете ваш автор сейчас и работает, и больничную тему надо будет двигать.

Тайны столичного бюджета

Городской министр финансов — директор Финансового департамента Рижской думы Улдис Ракстиньш, рассказал, что для создания денежной базы города необходимо соблюсти целую кучу нормативных актов. Прежде всего: Закон о бюджете и финансовом управлении, Закон о самоуправлении, Закон о бюджетах самоуправлений, Закон о системе планирования развития, Закон о планировании территориального развития и собственные внутренние правила Рижской думы.

Бюджет на каждый хозяйственный год включает в себя все доходы и займы самоуправления. В бюджете отдельно представляется доходная, расходная части и часть финансирования. Предусмотренные бюджетом средства можно использовать только на утвержденные думой цели и в указанных объемах.

Целый ряд функций Риги относится к специфически столичным — к примеру, оказание поддержки при приеме иностранных делегаций; создание необходимых условий для их работы; поддержание "национальных репрезентационных объектов" etc.

Бюджет столицы формируется на основе прогнозов подоходного налога. Сейчас 78% заработанных рижанами налогов идет в муниципалитет, остальное государству. Всего же в нашем городе 41% доходов — именно за счет подоходного налога тех, кто задекларирован в Риге. А если миллионер прописан в Марупском крае, к примеру, то — извините… Всего же налоговые доходы — 68%, сюда входят и поступления за недвижимость, за азартные игры, за природные ресурсы. Неналоговыми поступлениями (2%) являются платные услуги предприятий самоуправлений, платежи за использование капитала самоуправления, пошлины и самые разные выплаты рижан — как добровольные (за детские кружки), так и принудительные (штрафы).

Есть и централизованные трансферы (27%) — госбюджет доплачивает Риге, к примеру, за образование и дороги, в сумме получается 354,7 миллиона евро.

Собственно Рига выплачивает педагогам 88,3 миллиона. На частные учебные заведения город выделяет софинансирование — 36,6 миллиона евро. Отдельно финансируется приобретение учебных пособий — 3,5 миллиона.

Основная социальная помощь в столице обходится госбюджету в 31,3 миллиона евро, дотации общественному транспорту — 156,2 миллиона, полиции самоуправления — 28,1 миллиона.

В ОБЩИЙ КОТЕЛ

Выплаты Риги в фонд финансового выравнивания самоуправлений составляют 138,6 миллиона евро в год.

Что осталось в закромах

До бюджета–2026, впрочем, еще далеко. Закон о бюджете самоуправления указывает, что муниципалитеты должны разработать и представить на утверждение своей думы главные финансовые документы — не поздней чем через 2 месяца после провозглашения государственного бюджета.

Как пояснил господин Ракстиньш, только в конце января будущего года Рига поймет, сколько денежек у нее осталось с 2025–го и что можно из этого потратить. Евросоюз так решил, чтобы инфляцию не плодить. ЕС восстановил систему экономического управления, в которой ограничивается допустимый прирост расходов на каждый год. Поэтому, если даже муниципалитет получит дополнительные доходы свыше прогнозов 2026 года, то направит их на погашение займов.

Директор указал, что по расходам, к примеру, Департамента собственности, есть 30 бюджетных программ. Одна у памятников, другая — на выкуп жилья, оставшаяся еще с кризиса 2008 года… Имеется в Риге и самостоятельная Бюджетная комиссия, куда теперь входит и мэр Виестурс Клейнбергс.

125 миллионов евро — это резерв Риги, своего рода кубышка. О них не могут решать даже депутаты: "Краткосрочным финансированием мы не покрываем долгосрочные траты".

— Мы сможем легально занять на ремонт улиц, — пообещал г–н Ракстиньш. Сейчас же Рига должна — 550 миллионов евро. Закон о стабилизации финансов самоуправления и надзора за финансовой деятельностью самоуправления предусматривает, что долговые обязательства, которые должны быть оплачены в текущем хозяйственном году, не должны превышать 20% от общего объема бюджета. По прогнозам Финансового департамента, в ближайшие годы эта доля будет существенно меньше — 7–9%.

Ну и еще ждет столица целевой поддержки от правительственных структур — скажем, Минкульт обещал прислать 3,8 миллиона для ремонта Филармонии.

Рижская дума в своем праве

Руководитель Юридического управления Рижской думы Наталия Булгакова указала, что в определяемые 4–й статьей Закона о самоуправлениях 22 автономные функции входит огромное количество заданий — от уличного освещения до дератизации, от школьного образования до устранения последствий наводнений.

По новой редакции муниципального закона от 2023 года, для каждой функции должны быть и бюджетные средства. Но, к сожалению, по своему многолетнему опыту г–жа Булгакова констатировала, что это не так. Если в Риге полиция самоуправлений несет службу уже три десятилетия (а еще и "абсолютно новая" функция вытрезвителя имеется!), причем за средства города, то прочие края попросту отказались от своих правоохранителей. Также критически юрист высказалась об отсутствии средств из госбюджета на столь важное дело, как гражданская оборона.

5–я статья Закона о самоуправлениях разрешает добровольные инициативы на местах — "по любому вопросу, если это не в компетенции других институтов и таковую деятельность не ограничивают другие законы".

10–я статья Закона о самоуправлениях указывает и эксклюзивные права Рижской думы — к примеру, только столичная власть может менять названия улиц, площадей и парков, а также утверждать планы развития столицы и ее территориальное деление. Никто, кроме суверенной власти Риги, не может разрешать или запрещать азартные игры в городе. Только сам город издает и обязательные правила, в том числе положение о самоуправлении. Рига определяет символику самоуправления, а также входящих в него территориальных единиц. Столица имеет право создавать, реорганизовывать и ликвидировать общества капитала самоуправления, назначать их руководство.

30 августа 2023 года было принято также положение об административной структуре города. Мэр, его замы, депутаты и комитеты — это выборная ее часть, а прочая же — назначаемая. 7 департаментов столицы — это как бы ее министерства.

Напрямую с жителями работает сервисный центр по улице Бривибас, 49/53, — на первом этаже бывшего здания Rīgas Modes. Там же происходит взаимодействие с предпринимателями, коим требуются различные согласования.

Рижскому самоуправлению принадлежит один приют, три пансионата, Детский и Молодежный центры, а также — Социальная служба. Отдельные учреждения — Административная комиссия (рассматривает нарушения), Сиротский суд, Избирательная комиссия… Особняком стоят и Энергетическое агентство, Цифровое агентство, Агентство инвестиций и туризма, Агентство памятников.

Административный ресурс

Еще одна сущность, которую непросто объять непосвященным взором — Центральная администрация самоуправления государственного города Рига (официальное название!).

В нее входят личные бюро мэра и его замов, и различные управления — юридическое, обществ капитала, человеческих ресурсов (по старому — отдел кадров), обеспечения, аудита и ревизии, закупок, развития публичной инфраструктуры (оному вменяются в обязанности обеспечение "синергии" с Rail Baltica), гражданской обороны и информации, коммуникаций — и центр защиты данных и безопасности информационных технологий…

Задача администрации — документооборот, оформление, регистрация и хранение всех решений Рижской думы, распоряжений мэра, протоколов комитетов.

Этический кодекс, положения коего озвучила главный юрист отдела надзора Илзе Бормейстере, на практике регулируется двумя комиссиями — для депутатов и сотрудников. Закон о самоуправлениях, Закон о статусе депутата думы самоуправления, Закон о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственного должностного лица.

Депутат РД не имеет права одновременно быть руководителем или замом в учреждении самоуправления, он также не может прямо или опосредованно оказывать муниципалитету платные услуги. Разрешается совмещение с иными должностями в "институтах публичного лица", правда, не более чем в двух.

Думец может быть педагогом и ученым, врачом и ветеринаром, профессиональным спортсменом и творческой личностью. Разумеется, "если это не порождает конфликта интересов, не находится в противоречии с обязывающими должностное лицо нормами этики и не вредит прямому выполнению обязанностей государственного должностного лица".

Интересно, что у муниципального депутата отпуска нет — если он не является при этом каким–либо руководителем. А вот начиная с поста зампреда комитета (таковых в каждом — 2), можно писать заявление о 4–недельном оплачиваемом отпуске…

Доступ к секретам

Сигне Плуминя — руководитель компьютерной безопасности Рижской думы. Она посвятила вновь избранных депутатов и в святая святых — доступ к информации.

Как известно, допуски высшего уровня оформляются специальными службами. И если руководитель муниципального органа власти по каким–то причинам окажется недостоин такой чести, то ему придется уйти с поста! Но нашего, столичного, мэра Виестурса Клейнбергса, точно минует чаша сия.

Вообще же, даже при беглом знакомстве со структурой аппарата столицы, впечатление как от Левиафана. На этом могучем фоне даже как–то теряются 60 думцев с их амбициями. Политическая власть меняется, а чиновники остаются!