Байба Браже внесла в «черные списки» Латвии еще 55 граждан Грузии

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже (JV) приняла решение включить в список нежелательных для Латвии лиц ещё 55 граждан Грузии, следует из записи политика в социальных сетях.

Министерство иностранных дел Латвии не опубликовало имена лиц, включённых в этот список.

Запрет на въезд в Латвию для этих лиц установлен на неопределённый срок.

Включение грузин в «черные списки» входит в привычку главы латвийского МИДа. Так, в декабре 2024 года она объявила невъездными 13 граждан Грузии, которых назвала причастными к репрессиям против оппозиции.

В тот раз под санкции Браже попали представители партии «Грузинская мечта», в том числе основатель этой партии Бидзина Иванишвили и премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

В свою очередь в марте 2025 года «черные списки» были расширены еще на 16 граждан Грузии. Кто они – не известно.