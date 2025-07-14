Baltijas balss logotype

Байба Браже внесла в «черные списки» Латвии еще 55 граждан Грузии 2 1586

Политика
Дата публикации: 14.07.2025
BB.LV
Байба Браже внесла в «черные списки» Латвии еще 55 граждан Грузии

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже (JV) приняла решение включить в список нежелательных для Латвии лиц ещё 55 граждан Грузии, следует из записи политика в социальных сетях.

Министерство иностранных дел Латвии не опубликовало имена лиц, включённых в этот список.

Запрет на въезд в Латвию для этих лиц установлен на неопределённый срок.

Включение грузин в «черные списки» входит в привычку главы латвийского МИДа. Так, в декабре 2024 года она объявила невъездными 13 граждан Грузии, которых назвала причастными к репрессиям против оппозиции.

В тот раз под санкции Браже попали представители партии «Грузинская мечта», в том числе основатель этой партии Бидзина Иванишвили и премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

В свою очередь в марте 2025 года «черные списки» были расширены еще на 16 граждан Грузии. Кто они – не известно.

#грузия #черный список
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    15-го июля

    Люди пытаются стать независимой страной,но кому то это очень не нравится.Тем,чьи фамилии в Грузии кончаются на -швили.Ну а Латвия,естественно,это суверенная и независимая страна,судя по реакции Браже.👽

    25
    2
  • З
    Злой
    15-го июля

    А как же грузинское вино для поддержки вида лица?

    19
    4

Видео