Ради военных проектов: из латвийского бюджета оплатят выкуп TET и LMT

Латвийское государство выкупит у шведской телекоммуникационной компании "Telia" акции технологических предприятий ООО "Tet" и ООО "Latvijas mobilais telefons" (LMT), решило правительство во вторник. Ранее сообщалось, что акционер LMT и Tet, шведская компания Telia, тормозит несколько важных военных проектов в Латвии.

В сделке примут участие государственные предприятия АО "Latvenergo" и ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (ЛГЦРТ), которые сделают соответствующее предложение "Telia".

Шведская компания пока не дала окончательного ответа, примет ли она это предложение.

Министр экономики Виктор Валайнис обещал сообщить о сумме сделки в ближайшее время, так как она нужно соблюдать определенный процесс, но она будет соответствовать рыночной цене.

По неофициальным данным, сумма сделки может составить от нескольких сотен миллионов евро до полумиллиарда евро. Валайнис сообщил, что также будет найден международный финансовый инвестор, и ожидается, что процесс начнется уже завтра. В будущем также начнется работа по выводу компаний на фондовую биржу. Председатель правления "Latvenergo" Мартиньш Чаксте выразил надежду, что сделка будет завершена в течение года.

Уже сообщалось, что в ходе переговоров между латвийским государством и "Telia" обсуждалось несколько возможных вариантов, начиная от слияния "Tet" и "LMT" и заканчивая сохранением статус-кво. Также рассматривалась возможность полного или частичного выкупа двух компаний у "Telia", а также отчуждения некоторых активов.

В то время была создана сложная схема управления "Tet" и "LMT", об изменении которой два акционера - Латвийское государство и "Telia" - до сих пор не смогли договориться.

Напомним, как писали СМИ в прошлом году, правящая коалиция в лице государства хотела бы с помощью LMT создавать новые технологии для нашей армии. Потенциал современных армий обеспечивают не только профессиональные солдаты - немаловажную роль играют и технологии. Latvijas Mobilais telefons может их укрепить, но скандинавские акционеры компании этому препятствуют.

Вооруженные силы неоднократно гордились тем, что в сотрудничестве с LMT внедрены технологии 5G, позволяющие военным работать совсем на другом уровне. С дронами, виртуальными очками, дистанционно управляемыми единицами бронетехники. Однако, как подтверждают прежние и действующие министры и чиновники, второй акционер телекоммуникационного гиганта - шведская Telia - годами тормозила развитие нашей армии. Когда Минобороны приступило к реализации идеи о "Государственной оборонной корпорации", рассматривался план создания корпорации на базе LMT. Предприятие имело гораздо лучший опыт, чем чиновники министерств, по созданию бизнеса и развитию производства. Написан и бизнес-план, который, несмотря на политическое давление на самых высоких уровнях, члены совета Telia даже не рассматривали, сообщало TV3.