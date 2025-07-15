Baltijas balss logotype

Ради военных проектов: из латвийского бюджета оплатят выкуп TET и LMT 4 1562

Политика
Дата публикации: 15.07.2025
BB.LV
Ради военных проектов: из латвийского бюджета оплатят выкуп TET и LMT
ФОТО: LETA

Латвийское государство выкупит у шведской телекоммуникационной компании "Telia" акции технологических предприятий ООО "Tet" и ООО "Latvijas mobilais telefons" (LMT), решило правительство во вторник. Ранее сообщалось, что акционер LMT и Tet, шведская компания Telia, тормозит несколько важных военных проектов в Латвии.

В сделке примут участие государственные предприятия АО "Latvenergo" и ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (ЛГЦРТ), которые сделают соответствующее предложение "Telia".

Шведская компания пока не дала окончательного ответа, примет ли она это предложение.

Министр экономики Виктор Валайнис обещал сообщить о сумме сделки в ближайшее время, так как она нужно соблюдать определенный процесс, но она будет соответствовать рыночной цене.

По неофициальным данным, сумма сделки может составить от нескольких сотен миллионов евро до полумиллиарда евро. Валайнис сообщил, что также будет найден международный финансовый инвестор, и ожидается, что процесс начнется уже завтра. В будущем также начнется работа по выводу компаний на фондовую биржу. Председатель правления "Latvenergo" Мартиньш Чаксте выразил надежду, что сделка будет завершена в течение года.

Уже сообщалось, что в ходе переговоров между латвийским государством и "Telia" обсуждалось несколько возможных вариантов, начиная от слияния "Tet" и "LMT" и заканчивая сохранением статус-кво. Также рассматривалась возможность полного или частичного выкупа двух компаний у "Telia", а также отчуждения некоторых активов.

В то время была создана сложная схема управления "Tet" и "LMT", об изменении которой два акционера - Латвийское государство и "Telia" - до сих пор не смогли договориться.

Напомним, как писали СМИ в прошлом году, правящая коалиция в лице государства хотела бы с помощью LMT создавать новые технологии для нашей армии. Потенциал современных армий обеспечивают не только профессиональные солдаты - немаловажную роль играют и технологии. Latvijas Mobilais telefons может их укрепить, но скандинавские акционеры компании этому препятствуют.

Вооруженные силы неоднократно гордились тем, что в сотрудничестве с LMT внедрены технологии 5G, позволяющие военным работать совсем на другом уровне. С дронами, виртуальными очками, дистанционно управляемыми единицами бронетехники. Однако, как подтверждают прежние и действующие министры и чиновники, второй акционер телекоммуникационного гиганта - шведская Telia - годами тормозила развитие нашей армии. Когда Минобороны приступило к реализации идеи о "Государственной оборонной корпорации", рассматривался план создания корпорации на базе LMT. Предприятие имело гораздо лучший опыт, чем чиновники министерств, по созданию бизнеса и развитию производства. Написан и бизнес-план, который, несмотря на политическое давление на самых высоких уровнях, члены совета Telia даже не рассматривали, сообщало TV3.

Читайте нас также:
#латвия
9
0
0
3
2
0

Оставить комментарий

(4)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    16-го июля

    нужно восстановить Минсвязи ЛССР - ЛМТ и Латтелеком в одном министерстве

    6
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    16-го июля

    инфраструктура опсосов будет под первым ударом после бурного сношения с вояками. аминь

    подключайте домашние проводдные телефоны, стройте голубятни, покупайте бумагу и конверты

    9
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го июля

    Шведы ещё ничего не продают, а правительство Латвии уже народные деньги списывает. Жулье и ворье.

    9
    2
  • З
    Злой
    15-го июля

    А порноролик?

    12
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Европу еще можно спасти!»
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке Эксклюзив!
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась Иконка видео
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась 6 906
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка»
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка» 1 328
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация 1 501
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс 1 345

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 10
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 10
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 21
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 15
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 23
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят
Еда и рецепты
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят 26
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 10
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 10
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 21

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео