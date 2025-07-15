Латвия требует немедленно ввести новый пакет санкций против РФ. Но мешает Словакия

Латвия требует утвердить 18-й пакет санкций против России. Плюс ввести новые санкции, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД). Однако мешает Словакия.

Чего хочет Рига

Во вторник в Брюсселе, Бельгия, парламентский секретарь латвийского МИДа Артём Уршульскис принял участие в заседании Совета иностранных дел ЕС, на котором обсуждалось утверждение 18-го пакета санкций против России.

В этом пакете санкций предусмотрены новые ограничения в отношении энергетического сектора России, в том числе по ценам на нефть и «теневому флоту», а также санкции против российских банков и финансового сектора.

Также запланирована дальнейшая синхронизация санкций против России и Белоруссии, особенно в сфере торговых ограничений.

По словам Уршульскиса, 18-й пакет санкций против России необходимо утвердить немедленно, чтобы ещё больше сдержать Россию. Он также подчеркнул необходимость приступить к работе над более жёстким 19-м пакетом санкций, направленным на сторонников России.

Одновременно Уршульскис сообщил, что с 15 июля Латвия прекратила приём и выдачу новых виз и первых видов на жительство для граждан России, не имеющих паспорта с биометрическими данными. Это делается для ограничения передвижения российских граждан в Шенгенской зоне.

Чего хочет Словакия

Премьер Словакии Роберт Фицо объяснил, почему его страна снова заблокировала 18-й пакет санкций против России.

Как пишет издание Teraz, Фицо опубликовал предложение, которое Еврокомиссия направила Словакии из-за намерения ЕС отказаться от российского газа после 1 января 2028 года.

В письме, в частности, отмечается, что Еврокомиссия уточнит механизмы и критерии срабатывания так называемого экстренного тормоза из-за возможных экстремальных скачков цен и отреагирует на риски, связанные с дефицитом газа на рынке или в инфраструктуре. Кроме того, в Брюсселе пообещали помочь Братиславе в случае правовых споров, связанных с расторжением контракта на поставку газа. По словам Фицо, в Братиславе эти гарантии считают недостаточными.

Словацкий премьер повторил, что правительственная коалиция отклоняет предложение Еврокомиссии по прекращению поставок российского газа с 2028 года. Однако он выразил готовность договориться о уступках, которые, по его словам, позволили бы Словакии пользоваться российским газом после 2028 года.

«Лучшим решением этой ситуации было бы предоставить Словакии исключение, которое позволит ей выполнять контракт с российским «Газпромом» до его окончания в 2034 году», – сказал Фицо.

Он добавил, что Еврокомиссия «принципиально» отклоняет такое требование Словакии, поскольку оно будет противоречить санкционной политике.