Силиня поехала праздновать крещение Киевской Руси

Премьер-министр Эвика Силиня сегодня отправилась с рабочим визитом в Украину по приглашению ее президента Владимира Зеленского.
Как сообщили в Государственной канцелярии, у Силини запланированы встречи с высшими должностными лицами Украины и участие в церемонии, посвященной Дню украинской государственности.
День украинской государственности впервые отмечался в 2022 году. Он посвящен крещению Киевской Руси в 988 году, которое считается началом украинской государственности.
Выбор этой даты позволяет украинским политикам говорить, что современная Украина древнее нынешней России.
Ministru prezidente @EvikaSilina pēc Ukrainas prezidenta @ZelenskyyUa ielūguma 15. jūlijā darba vizītē uzturas Ukrainā. 🇱🇻🇺🇦— Valdības māja (@Brivibas36) July 15, 2025
Ministru prezidentei plānotas tikšanās ar Ukrainas augstākajām amatpersonām, kā arī dalība Ukrainas Valstiskuma gadadienas ceremonijā. pic.twitter.com/6zsO5aFzhF
Оставить комментарий(2)