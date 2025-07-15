Baltijas balss logotype

Силиня поехала праздновать крещение Киевской Руси

Дата публикации: 15.07.2025
Силиня поехала праздновать крещение Киевской Руси
ФОТО: twitter

Премьер-министр Эвика Силиня сегодня отправилась с рабочим визитом в Украину по приглашению ее президента Владимира Зеленского.

Как сообщили в Государственной канцелярии, у Силини запланированы встречи с высшими должностными лицами Украины и участие в церемонии, посвященной Дню украинской государственности.

День украинской государственности впервые отмечался в 2022 году. Он посвящен крещению Киевской Руси в 988 году, которое считается началом украинской государственности.

Выбор этой даты позволяет украинским политикам говорить, что современная Украина древнее нынешней России.

  • A
    Aleks
    15-го июля

    3 июля 964 -это день Победы славян над Хазарским Каганатом. Т .е Зеля и остальные,включая Силиню и украинских раввинов празднуют победу славян?!У меня когнитивный диссонанс.,,😂😂😂

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го июля

    Вполне возможно, что там ей может пригодится знание русского языка!

