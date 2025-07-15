Baltijas balss logotype

Силиня передала ВСУ 15 бронемашин латвийского производства

Политика
Дата публикации: 15.07.2025
BB.LV
Силиня передала ВСУ 15 бронемашин латвийского производства
ФОТО: LETA

Вооруженным силам Украины переданы 15 бронемашин "Patria" латвийского производства.

Во вторник, в День украинской государственности, премьер-министр Латвии Эвика Силиня в ходе рабочего визита в Киев передала Вооруженным силам Украины 15 бронетранспортеров "Patria" латвийского производства, сообщили агентству ЛЕТА в бюро премьер-министра.

В Киеве Силиня встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

В этом году латвийская военная помощь Украине включает 42 бронетранспортера "Patria", а также беспилотники и другое военное оборудование на общую сумму 70 миллионов евро. В то же время Латвия продолжает обучать украинских солдат - до 4 000 в этом году. Кроме того, Латвия ежегодно выделяет 0,25 % своего валового внутреннего продукта (ВВП) на военную помощь Украине.

"Наши народы объединены общими ценностями и взаимопониманием. Эта человеческая связь делает наше сотрудничество особенно крепким. Латвия была, есть и будет с Украиной до тех пор, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир", - сказала Силиня.

Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го июля

    Наши народы объединены -- СИЛЬНО и МОЩНО!

    6
    3
  • A
    Aleks
    15-го июля

    Вот оно,признание Силини😀Наш народ и народ в Верховной Раде и правительстве Украины объединяет ....Ясен перец,что Силиню,Сейм и правительство многое объединяет с тем народом наверху,которые так же грабят украинцев как ,,Силиня,,энд Ко грабят латвийцев .,,Святые люди,,что с них взять...👽

    43
    4

