Бывший министр проговорился: наши партии — только вывески

«У Латвии в классическом понимании, по сравнению с Европой, вообще нет политических партий, у нас есть клубы, которые в конце концов превратились в семейные предприятия, которые манипулируют людьми, которые будут в списке, а кто нет», — отметил политик.

Кроме того, он считает, что у нас в Латвии нет никакой идеологии, может быть, только за исключением партии «Прогрессивные» - им, по крайней мере, ясно, что они будут делать на прайде, как бы лично он это ни ненавидел. Остальные, по словам Д. Шмидта, являются клубами по интересам, включая Национальное объединение, которое давно деградировало, хотя оно должно иметь рейтинг 65%, а после Крыма они ничто. Это просто способ добраться до власти, используя лозунги.

Поэтому, «округление» партий в Латвии до 1000 членов, имеет единственную причину — сузить политическую конкуренцию, точно так же, как это происходит с государственным финансированием, что, по его мнению, является следующим шагом сужения политической конкуренции. «Это полный нонсенс!» - охарактеризовал это искусственное наращивание и очередное ограничение Д. Шмитс.

Он также упрекнул депутата Рижской думы, экс-министра культуры Агнесу Логину («Прогрессивные») в том, что еще два года назад это была маленькая и «никакая» партия, которая теперь, находясь у власти, поддерживает порог в 10 000 членов. Впрочем, А.Логина заметила, что «здесь очень много спекуляции». По ее словам, «Прогрессивные» - хороший пример того, что партия не является клубом по интересам или семейным предприятием, члены там не принимаются массово. А.Логина считает, что таким образом мы должны думать о политическом качестве.

Экономист, лидер политической партии «Народ. Земля. Государственность» Гунтарс Витолс считает, что на выборах жители не голосуют за партии, они голосуют за людей и из каждого списка, может быть, за двух-трех. И, по его мнению, мы должны идти в сторону мажоритарных избирательных систем, где избирают людей.