Бывший министр проговорился: наши партии — только вывески 2 1133

Политика
Дата публикации: 16.07.2025
Neatkarīgā
Бывший министр проговорился: наши партии — только вывески

Бывший министр земледелия, избранный в XVI Сейм от «Объединенного списка», но покинувший эту фракцию Дидзис Шмитс, сделал в NeatkarīgA ряд нелицеприятных заявлений для престижа национальной политической системы.

«У Латвии в классическом понимании, по сравнению с Европой, вообще нет политических партий, у нас есть клубы, которые в конце концов превратились в семейные предприятия, которые манипулируют людьми, которые будут в списке, а кто нет», — отметил политик.

Кроме того, он считает, что у нас в Латвии нет никакой идеологии, может быть, только за исключением партии «Прогрессивные» - им, по крайней мере, ясно, что они будут делать на прайде, как бы лично он это ни ненавидел. Остальные, по словам Д. Шмидта, являются клубами по интересам, включая Национальное объединение, которое давно деградировало, хотя оно должно иметь рейтинг 65%, а после Крыма они ничто. Это просто способ добраться до власти, используя лозунги.

Поэтому, «округление» партий в Латвии до 1000 членов, имеет единственную причину — сузить политическую конкуренцию, точно так же, как это происходит с государственным финансированием, что, по его мнению, является следующим шагом сужения политической конкуренции. «Это полный нонсенс!» - охарактеризовал это искусственное наращивание и очередное ограничение Д. Шмитс.

Он также упрекнул депутата Рижской думы, экс-министра культуры Агнесу Логину («Прогрессивные») в том, что еще два года назад это была маленькая и «никакая» партия, которая теперь, находясь у власти, поддерживает порог в 10 000 членов. Впрочем, А.Логина заметила, что «здесь очень много спекуляции». По ее словам, «Прогрессивные» - хороший пример того, что партия не является клубом по интересам или семейным предприятием, члены там не принимаются массово. А.Логина считает, что таким образом мы должны думать о политическом качестве.

Экономист, лидер политической партии «Народ. Земля. Государственность» Гунтарс Витолс считает, что на выборах жители не голосуют за партии, они голосуют за людей и из каждого списка, может быть, за двух-трех. И, по его мнению, мы должны идти в сторону мажоритарных избирательных систем, где избирают людей.

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    16-го июля

    В Латвии с 90-х две партии Таутас фронт и Интер фронт. С тех пор ничего не менялось, правда, у власти 35 лет Таутас фронт, который с каждыми выборами только коричневеет и превратился уже фашистскую.

    13
    2
  • A
    Aleks
    16-го июля

    Насчёт идеологии Шмитс неправ Идеология есть-это Золотой Телец и полное безразличие к судьбам людей,населяющих лЛюди,которые появились здесь в 1992 году из Нью Йорка ,США и знающие как захватывать власть,что мы видим по распаду СССР и захвату власти во многих странах постсоветского пространства,включая Латвию,создали здесь с помощью привезенных адептов и местных,а также предателей партии,которые им полностью подконтрольны и они всегда идут в связке,как это было в США,где у республиканцев и демократов не было никаких распрей и была одна идеология-разворовывание государства ,но большая часть республиканцев отошли от этого и мы видим то,что видим .Трамп обогащает разворованную Америку . Об этих людях вы можете почитать в книге бывшего главы общества евреев Харькова-Эдуарда Ходоса.Не зря ж Маск(и Трамп в деле)создают третью партию-Америка...От демократов всего можно ожидать. И если эти люди останутся тут при власти,то ничего хорошего для всех латвийцев здесь ожидать нечего ...Ради своих интересов они могут без проблем пожертвовать большей частью населения и у них даже не екнет.👽

    25
    4

Видео