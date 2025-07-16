Латышизация, надувные дворцы, плановое хозяйство: что ожидать Риге от трех богатырей при мэре Клейнбергсе

Особенностью нашего муниципалитета стало обилие вторых лиц во власти – всем правящим сестрам по серьгам, чтоб никому не обидно.

С другой стороны, крупнейший по населению и ВВП город Латвии уж точно не уступил бы Салдусскому краю, где наряду с мэром утвердили триумвират вице.

Теперь посмотрим, что принесет городу трио, вошедшее в свои обязанности при градоначальнике Виестурсе Клейнбергсе от «Прогрессивных». Кстати, зарплата каждому плюс офис из 3 человек обойдется налогоплательщикам в 167 218 евро…

Эдвардс Ратниекс, Национальное объединение

LETA

– заместитель председателя Рижской думы, отвечающий за безопасность, имущество, жилье и среду

– На должности вице-мэра я готов работать с полной отдачей, – заявил он в дебатах. Приоритеты расставил так: Рига должна быть, во-первых, безопасной, во-вторых – латышской, в-третьих – современной. Призывает 2/3 доходов, которые столица ныне направляет в бюджет выравнивания самоуправлений, оставлять нашему городу.

«Вы много знаете из опыта, как много дел перекрывается с государством, – сказал господин Ратниекс депутатам, – Рига в действительности – это пол-Латвии… Я очень надеюсь на поддержку от всей позиции – и оппозиции. Рижане дали нам свой мандат, и потому нам от имени рижан нужно бороться за эти дела. Есть министры, к ним можно идти, разговаривать. Был уже при руководстве господина Кирсиса переделен один фонд, но там до конца Министерство финансов не отработало».

Зато уже при новых полномочиях Рижской думы – исчезла мемориальная доска с дома, где жил знаменитый писатель Валентин Пикуль. Своего авторства господин Ратниекс не скрывает:

– У нас было такое неформальное соглашение в коалиции, когда мы сносили эти последние памятники, то новые снесем после выборов – и мы свое обещание сдержали. И начали уже это делать! Продолжим эти вещи разыскивать. У самоуправления Риги нет конкретной базы данных об этом. Если вы знаете соответствующие памятники, памятные знаки, доски, все, что относится к этому советскому времени или имперской России, – я с большой радостью от вас это услышу и осуществлю план облатышивания Риги и далее (аплодисменты).

«Рига будет создаваться как столица, где латышская идентичность будет уважаться, обихаживаться и развиваться», – таков план Ратниекса.

Что же касается жилого фонда столицы, то «очень много зданий надо привести в порядок». Э. Ратниекс предположил, что на комитетах думы будет много горячих дискуссий по порядку финансирования проектов ремонтов фасадов и повышения энергоэффективности зданий – какую часть возьмет на себя город, что оплатят за счет кредитов, и какую долю – жильцы.

Что касается муниципального SIA RNP, которое ныне является управляющим большинством жилых домов, то юрист Ратниекс усматривает вариант размещения акций данного предприятия.

«Может быть, эта котировка на бирже станет возможностью для самих жильцов приобрести в собственность. Или иначе – передать частникам, которые, может быть, сумеют предложить лучший сервис за низшую цену».

В смысле безопасности вице-мэр пообещал создание в Мангали нового центра видеонаблюдения полиции самоуправления. «Там также будет спортивная площадка, где жители после работы смогут позаниматься, отдохнуть, подышать свежим воздухом на другой стороне Межапарка».

– Продолжим создавать парк Узварас как один из архитектонически современнейших парков в европейских столицах. Место рижанам, чтобы качественно провести свободное время…

Среди обещаний Э. Ратниекса также есть и касающиеся торговли:

– Восстановим Центральный рынок, чтобы он был не только крупнейшим в нашем регионе, но также современнейшим рынком в Балтии, включающим в себя также функции отдыха и спорта.

«Рига – не только ее центр, в Риге есть 58 ее микрорайонов. В каждом – уникальный характер и потенциал. Я выступаю за полицентрическое развитие, чтобы каждый рижский житель чувствовал себя оцененным».

ФАКТЫ

Эдвардс Ратниекс родился в 1988 г., по образованию – бакалавр социальных наук и магистр права (оба диплома – ЛУ). Начал работу в 21 год сенатором ЛУ. Затем – проректор Вентспилсской высшей школы. Был советником министра земледелия Каспарса Герхардса, референтом Рижской думы, стал депутатом РД в 2022 г. после ухода Эдвардса Смилтенса в Сейм.

Назначен вице-мэром, прославился сносом памятников, переименованием улиц и универсама «Минск».

В должности вице-мэра в 2024 году получил зарплату в 64 223,59 евро; также 8640 евро в Рижском регионе планирования; 998,64 евро доходов от хутора Дрикайнес.

Вилнис Кирсис, «Новое Единство»

LETA

– заместитель председателя Рижской думы, отвечающий за образование, культуру, семью

– В этом году заканчивается перевод обучения на латышском языке, – сразу взял быка за рога вице-мэр. – Важно, чтобы этот переход произошел действительно содержательно. Не только на бумаге, но и на практике. Это работа, которая принесет плоды через 5–10–20 лет. Если же мы этот шаг не сделаем, то никогда не придем к ситуации, когда у нас есть единое общество с едиными целями.

Школьные здания Риги, считает В. Кирсис, не отвечают современным стандартам, оттого в них не хотят учиться и учить (несколько наивное утверждение – если взять, к примеру, 1-ю гимназию или 40-ю среднюю школы). «Если мы посмотрим Пиеригу, то там совсем иные условия обучения, – рассуждал вице-мэр. – Потому и иное качество».

Русский язык в школах ныне может предлагаться в качестве дополнительного предмета, по желанию – до 3 часов в неделю. Однако Вилнис Кирсис считает: «Нам нужно в школах укреплять латышский язык… По второму иностранному языку – нам нужно уходить от русского, переходить на скандинавские, немецкий». Факультативы, впрочем, не отменяются. А вот насчет бесплатных курсов латышского языка вице-мэр замялся: «Это не вопрос образования. Посмотрим при новом бюджете».

Вот что точно – так Рига должна являться «умным» городом, и тут столица не только может помочь инфраструктурой по формированию научных кластеров. В. Кирсис пообещал, что общества капитала Рижской думы будут заказывать высокотехнологичные продукты у наших ученых.

В области культуры вице-мэр пообещал «держать баланс между традиционным и современным». «Филармонию мы перестроим, но нам нужно будет продвинуть вперед и проект Музея современного искусства, восстановление и приведение в порядок концертного зала «Аве сол». Относительно образования по интересам мы примем за образец практику города Тарту, внедрим у себя».

Министерство здравоохранения Латвии недавно выявило у молодежи немало проблем – в первую очередь излишний вес. «В будущем станет проблемой найти солдат, полицейских, – констатировал В. Кирсис. – Нам нужно будет больше тратить на здравоохранение». Причиной тому вице-мэр считает дефицит возможностей занятий физкультурой и спортом. «Это можно было бы исправить надувными дворцами», – помечтал политик. Вашему автору, проплывающему в день 4 км, также показалось разумным внимание, которое уделил В. Кирсис строительству бассейнов.

– Рижское общество неуклонно стареет. Пенсионный возраст неизбежно придется повышать, – признал зампред думы. – Это значит, что нам нужно найти равновесие «серебряной» политики – как сениоров активней вовлекать в нашу жизнь и как молодые семьи – привлекать в Ригу. Средний возраст у нас 42-43 года. В Пиериге – 38-39 лет. Это значит, что наше общество старше, больше надо тратить на социальные дела. Нам нужно от этого отходить, давить этот возраст вниз.

«В Риге – хороший социальный пакет, – похвалил себя за проделанную работу бывший градоначальник. – Конечно, его можно улучшить, вводить новые вещи. За 4,5 года социальный бюджет удвоился. Рига во многом покрывает расходы на медицину. Идет хороший разговор с министром здравоохранения – если назначен уход на дому…» – Я буду бороться за прирост! – пообещал В. Кирсис по части социалки. – Воздержусь пока упомянуть, на сколько. Если вы приходите в банк, то у вас спрашивают кредитную историю.

Новации ожидают и клиентов социального ухода. Самоуправление будет двигаться в этой сложной сфере к «внешней услуге», или аутсорсингу. То есть обеспечивать заботу о пожилых и недееспособных рижанах станут частные (либо волонтерские) структуры, а муниципалитет будет их заказчиком. Впрочем, уход за клиентами социальных институтов с самыми тяжелыми диагнозами останется в ведении Риги, как сказал господин Кирсис: «Это вопрос бюджета».

ФАКТЫ

Вилнис Кирсис родился в 1980 г. Его отец, Вилнис Кирсис, был депутатом РД от Движения за национальную независимость Латвии и в начале 1990-х годов активно выступал за снос монумента Красной Армии за Двиной.

Кирсис-младший получил специальность экономиста (бакалавр, затем магистр в ЛУ). Руководил двумя коммерческими фирмами, в 2011 году избран в XI Сейм от Партии реформ Затлерса. В 2014 году избран в XII Сейм от «Единства», в 2017 году – в Рижскую думу, куда избирался также в 2020 году.

Мэром столицы стал в августе 2023 года. Доходы за 2024 год на посту руководителя Рижской думы – 75 160,47 евро.

Марис Спринджукс, «Объединенный список»

LETA

– заместитель председателя Рижской думы, отвечающий за развитие и связь со столичной агломерацией, где живет 60–70% населения Латвии, то есть более 1 миллиона человек

– В самой Риге есть только 600 тысяч жителей. Рига, планируя свое развитие, игнорирует тот феномен, что фактически большая часть города живет в Пиериге, каждый день ездит, работает, посылает детей. Эти колебания влияют на доходы, расходы Риги.

Фактически, структурированного сотрудничества между столицей Латвии и ее пригородами не происходит, констатировал М. Спринджукс. Своими обязанностями он назвал создание рамочных условий, единого видения. «Есть транспорт, водное хозяйство, образование». К примеру, резервы мощностей водоснабжения Риги рассчитаны на миллион человек – но чтобы задействовать их в таком режиме, нужны клиенты. «В любой инфраструктуре размер имеет значение. Это требует планирования по-новому».

В настоящее же время, отметил М. Спринджукс, принадлежащая Министерству сообщения Автотранспортная дирекция разыгрывает лоты для автобусных перевозчиков – и все мы видим на улицах Риги разномастные бусы с региональными трафаретами, которые создают у нас трафик наравне с общественным транспортом Rīgas Satiksme. «Мы могли бы создать систему, при которой RS обслуживала бы всю Пиеригу, но, чтобы это произошло хотя бы к 2030 году, нужна предварительная работа. Например, надо создать остановочные «карманы», вдвое длинней – потому что у RS автобусы совершенно иного типа. Сделать пересадочные пункты мобильности, стоянки у границы Риги, возможно и внутри, возле железнодорожного кольца. Если мы хотим, чтобы люди пересаживались на общественный транспорт, нужно место, где оставить автомашину».

Если же Рига будет вводить «зону низких выбросов» без должной инфраструктуры, то «мы получим рассерженный народ», предупредил вице-мэр Спринджукс.

– Если же все сделаем правильно, то обретем чистый воздух без платы за въезд.

Вышесказанное, разумеется, касается только легковых автомашин – что касается фур, то вице-мэр займется урегулированием движения на объездных дорогах и доступа к Рижскому порту «не совсем через жилые кварталы».

По логике М. Спринджукса, чем больше клиентов будет у различных сервисов самоуправления, тем более конкурентоспособные услуги можно будет предложить и, соответственно, понизить цену. «Не нужно станет гадать – как взымать плату за пользование мостами».

Чтобы сделать «невыгодным ездить в Ригу на машине», вице-мэр намерен посадить за один стол руководителей окрестных самоуправлений, предприятия Pasažieru vilciens и разработать лояльный ценник для пригородного железнодорожного сообщения. Разумеется, будут всяческие льготные категории: «В цифровой век мы все сможем сделать».

– Эту централизованную модель надо создать совместно с Министерством сообщения. Нужно начать перестройку инфраструктуры, долгосрочную модель.

Пока же Рижский регион планирования, по оценке нового зампреда думы, «не работает» как инструмент финансирования. Здесь с ним можно было бы не согласиться – если взглянуть на данные деклараций должностного лица, заполненного его же коллегами по посту! Может быть, Риге как городу и не помогает, но чиновники регулярно получают там «тринадцатую зарплату»…

– Мы стучались с другой стороны в Ригу, как во время Ушакова, так и во время Бурова, – поделился своим опытом Спринджукс как бывший руководитель Адажского края. – Я вижу, как это можно было бы сдвинуть. Начать стоит с обществ капитала. К примеру, Rīgas udens, которое радо было бы расшириться. Чтобы жители Пиериги могли бы платить за одну из важнейших услуг.

Сейчас же получается так, что, например, в Гаркалне клиенты получают воду, технически доставляемую рижским водопроводом, но к ней приплюсовывается двойной тариф! «Кому-то нужно идти в Кабинет министров и договариваться – одна агломерация, одна вода, одна цена», – заявил М. Спринджукс. Судя по всему, этим человеком он видит как раз себя.

Еще политик, начинавший в 1990-е, видит перспективы в «публично-частном партнерстве», как возможности инвестиций в Ригу. Действительно, огромные территории бывших промзон в столице и посейчас запущены. Но вот кто возьмется за них – местный ли предприниматель, или вожделенные кое-кому арабские шейхи? Сам же Спринджукс не считает, что надо делать различия, стоит ли за потенциальными инвесторами, скажем, Шлесерс:

– Иначе мы будем последними за Вильнюсом и Таллином. Нужно открытое, основанное на ценностях развитие. В котором город ободряет: приходите, мы найдем решения. И каждый вопрос рассмотрим очень конкретно, с инженерно-технической стороны, с финансовой. В Рижской метрополии есть много интересных проектов, которые могут быть реализованы. К примеру, тот же футбольный стадион: на мой взгляд, строить 30-тысячный объект посреди моста – довольно безумно с транспортной точки зрения. Также выставочные центры не строят в таких аппендиксах, как Кипсала. Надо делать либо у аэропорта, либо у объездной дороги. Масштабную инфраструктуру город должен планировать, уходя от узкого видения.

ФАКТЫ

Марис Спринджукс родился в Адажи в 1971 г. Окончил Латвийский сельхозуниверситет в качестве бакалавра агрономии и Университет Канзаса (США) как магистр общественного управления. В 1997 г. утвержден директором департамента Министерства земледелия.

В 1998 г. баллотировался в VII Сейм от Народной партии. В 1999 г. назначен руководителем бюро премьера Андриса Шкеле. В 2000–2002 гг. был депутатом VII Сейма. В 2013–2022 гг. – председатель думы Адажского края. Избран в XIV Сейм, назначен министром климата и энергетики, после смены правительства вернулся в парламент.

Доходы за 2024 год – 72 348,00 евро. Собственник 7 земельных участков, а также строения.