«Русский голос для Латвии»: разоблачил цели дезинформации в русскоязычном сегменте соцсетей 1 883

Политика
Дата публикации: 16.07.2025
LETA
«Русский голос для Латвии»: разоблачил цели дезинформации в русскоязычном сегменте соцсетей

Цель дезинформации в русскоязычном сегменте социальных СМИ - подорвать доверие к Латвийскому государству, Европейскому союзу (ЕС) и НАТО, к такому выводу пришло общество "Русский голос для Латвии" в исследовании о дезинформационных нарративах в сегменте русскоязычных социальных СМИ.

Как сообщили агентству ЛЕТА в обществе, "Русский голос для Латвии" представил результаты своего первого масштабного мониторинга о дезинформационных нарративах в русскоязычном сегменте социальных СМИ Латвии.

За четыре месяца - с января по апрель 2025 года - команда исследователей проанализировала более 15 000 единиц контента с платформ "TikTok", "Telegram" и "YouTube", отобрав для углубленного анализа 500 наиболее ярких примеров, направленных на русскоязычную аудиторию Латвии.

Общество пришло к выводу, что дезинформация в социальных сетях - это не случайный шум, а систематическая и целенаправленная деятельность, приспосабливающаяся к боли, эмоциям и культурному контексту аудитории. Ведущие нарративы поощряют недоверие к государственным институтам, противопоставляют русскоязычных большинству общества, пропагандируют авторитарные идеи и создают ощущение "осажденного города".

Параллельно общество делает вывод, что эти послания реагируют на актуальные события - выборы, войну, санкции, - так как это делает их особенно эффективными в мобилизации эмоций - от волнения и отчужденности до гнева и цинизма.

Общество отмечает, что цель распространенных дезинформационных нарративов - в том числе изолировать русскоязычную аудиторию и настроить ее против латышского общества, поддержать имидж России как "справедливой альтернативы западу", создать чувство безнадежности по отношению к интеграции и демократии, а также ослабить поддержку Украины.

"Русский голос для Латвии" отмечает, что для эффективных действий против дезинформации необходим не только надзор, но и продуманная, долгосрочная политика, включающая поддержку контента на русском языке в независимых и общественных СМИ, формирование целенаправленной интеграционной политики национальных меньшинств, способствующей доверию и сотрудничеству, а также укрепление демократических неправительственных организаций и гражданских инициатив, особенно на местном уровне.

По мнению общества, этот доклад является первым шагом для систематического понимания динамики дезинформации и направлен на сплочение общества и защиту демократических ценностей.

  • Д
    Дед
    16-го июля

    А разве запрет русских школ, это дезинформация, а депортация русских людей, только из за не знания латышского языка, а лишения их персонального кода с невозможностью пользоваться даже своими заработанными деньгами, только из за того, что он по какой то причине не сдал экзамена по латышскому языку? Тогда, что должно русского человека привлекать в латвийском обществе - унижения и геноцид? Это задача латвийского правительства, судя по его действиям, ожесточить и натравить 40% населения на остальную часть.

    34
    3

