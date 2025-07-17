Министр иностранных дел Латвии сообщила, что "полностью поддерживает усилия президента США Трампа оказать давление на Россию и добиться мира"

Министр иностранных дел США Байба Браже во время своего рабочего визита в США первой из латвийских политиков выступила на престижном Аспенском форуме по безопасности (Aspen Security Forum) - дискуссии о будущем европейской обороны.

"У союзников есть все необходимое, чтобы справиться с создаваемой Россией угрозой - сила, лидерство и решимость вкладывать в свои обороноспособности, поддерживать Украину и ослаблять Россию.

Роль США решающая для сохранения твердой поддержки Украины и всеобъемлющего давления на Россию. От России нет никаких признаков готовности к миру - ее намерения не изменились, и она не заинтересована в осмысленных мирных переговорах. Россию на мир нужно побуждать силой и санкциями.

Санкции работают - стоимость рубля падает, инфляция высока, очень высокие процентные ставки и стагнирующая военная экономика. Полностью поддерживаем усилия президента США Трампа оказать давление на Россию и добиться мира", - отметила Байба Браже.