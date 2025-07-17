Baltijas balss logotype

«Cтоимость рубля падает, инфляция высока, экономика стагнирует...» - Байба Браже рассказа в США о последствиях санкций 7 887

Политика
Дата публикации: 17.07.2025
BB.LV
фото - Aspen Security Forum

фото - Aspen Security Forum

Министр иностранных дел Латвии сообщила, что "полностью поддерживает усилия президента США Трампа оказать давление на Россию и добиться мира"

Министр иностранных дел США Байба Браже во время своего рабочего визита в США первой из латвийских политиков выступила на престижном Аспенском форуме по безопасности (Aspen Security Forum) - дискуссии о будущем европейской обороны.

"У союзников есть все необходимое, чтобы справиться с создаваемой Россией угрозой - сила, лидерство и решимость вкладывать в свои обороноспособности, поддерживать Украину и ослаблять Россию.

Роль США решающая для сохранения твердой поддержки Украины и всеобъемлющего давления на Россию. От России нет никаких признаков готовности к миру - ее намерения не изменились, и она не заинтересована в осмысленных мирных переговорах. Россию на мир нужно побуждать силой и санкциями.

Санкции работают - стоимость рубля падает, инфляция высока, очень высокие процентные ставки и стагнирующая военная экономика. Полностью поддерживаем усилия президента США Трампа оказать давление на Россию и добиться мира", - отметила Байба Браже.

Оставить комментарий

(7)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    18-го июля

    А этот крокодил, спившийся мужик?Или спившаяся баба?

    2
    1
  • JL
    Janina LV
    18-го июля

    Когда нефть течёт, а деньги утекают агрессору — значит, кто-то опять воюет за мир до последнего налогоплательщика европейца.

    2
    1
  • VS
    Vad Sorry
    18-го июля

    Тут ни жопа , тут берут кредиты, и дершут прислугу за копейки, им на эту страну наплевать, как только деньги перестанут перечислять, у них всё ок, рабы отдадут, проценты, а их уже сдесь ни будет

    5
    1
  • lo gos
    lo gos
    17-го июля

    Пускай Баба скажет какая жопа Тут творится

    60
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    17-го июля

    Браже - это неиссякаемый источник весёлых эскапад и удивительной глупости. Russia Russia GDP per capita 22-23-24 10.1 - 10.6 - 11K USD. Latvia GDP per capita. 22-23-24 16.4-16.9-17K USD. т.е. в умирающей экономике РФ рост 10% c начала войны, в процветающей экономике ЛР - 3%. И это при том что Latvia Government Debt to GDP достиг 46,8% в 2024, а в РФ в 2024 году Government Debt to GDP был 16,4%. Так может быть Байбине нужно закрыть рот, вернуться домой и начать уже делать что-то для процветания народа Латвии? Ну, если и так всем понятно что она либо не в теме либо врунишка.

    51
    2
  • ТК
    Тото Кутунио
    17-го июля

    А кто против Латвии санкций ввёл? Инфляция бьёт рекорды, чемпионы Евросоюза.

    110
    1
  • A
    Aleks
    17-го июля

    У Трампа семь пятниц на неделе,ведь сидит на двух стульях.Браже,по умному б было промолчать,потому что завтра Трамп передумает .😂

    91
    5
Читать все комментарии

