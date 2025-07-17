Baltijas balss logotype

Медицине требуется еще 651 миллион. Но в итоге минздрав ЛР получит дополнительно... 0 евро! 5 713

Политика
Дата публикации: 17.07.2025
BB.LV
Медицине требуется еще 651 миллион. Но в итоге минздрав ЛР получит дополнительно... 0 евро!

Вместо увеличения бюджета минздрава планируется его сокращение - правда, за счет административных расходов.

Министр здоровья Хосам Абу Мери встретился сегодня с главными специалистами Минздрава, дабы обсудить планирование бюджета отрасли на 2026 год и возможные решения существующих финансовых вызовов. В ходе встречи прозвучала "главная цифра" - сумма, которая была бы нужна отрасли здравоохранения в следующем году дополнительно, чтобы можно было развивать систему оказания медицинских услуг.

Минздраву на эти цели требуется дополнительно 651 миллион евро. Но из-за того, что лишних денег в казне нет и здравоохранение не попало в число основных приоритетов правительства, минздрав дополнительно получит... ноль евро и ноль центов!

Более того, минздрав, дабы выполнить указание правительства по оптимизации бюджета, нашел возможность сократить административные расходы в министерстве и подведомственных учреждениях в размере около 4,6 миллионов евро.

Министр, правда, сообщил, что "несмотря на ограниченные возможности бюджета, продолжаются активные переговоры с коллегами из правительства о необходимости дополнительного финансирования по вопросам, связанным с безопасностью и демографией страны. Особое внимание уделяется вопросам укрепления готовности отрасли к чрезвычайным ситуациям, а также реализации мероприятий «плана здоровья матери и ребенка», что важно для улучшения общественного здоровья в долгосрочной перспективе."

Главные специалисты Минздрава перечислили меры, которые, по их мнению, должны быть реализованы в ограниченных финансовых условиях - "более стремительная цифровизация данных, чтобы снизить необходимость повторных обследований или консультаций специалистов, а также пересмотр сети поставщиков медицинских услуг".

Читайте нас также:
#здравоохранение
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
1
0
0
3
0
9

Оставить комментарий

(5)
  • VS
    Vad Sorry
    18-го июля

    Свои люди ни важно, она отрабатывает свою зарплату, зачем ей Латыши? экономика Латвии? Она просто делает деньги для себя, и тут это любой идиот понимает.

    1
    2
  • VS
    Vad Sorry
    18-го июля

    Зачем жить в стране? В которой правители берут в долг, и тратят его на слуг своих, остальное дают, а другое на зарплаты , на распил естественно ни какого развития, там праздник песни, и пустые обещания

    2
    2
  • VS
    Vad Sorry
    18-го июля

    LAT Подписаться 2 Delfi Мнения В Латвии 15.07.2025 17:59:51 "Латвия была, есть и будет с Украиной". Силиня во время рабочего визита передала Киеву 15 бронетранспортеров Patria (172) Rus.Delfi.lv "Латвия была, есть и будет с Украиной". Силиня во время рабочего визита передала Киеву 15 бронетранспортеров Patria Fоtо: Valsts kanceleja Во вторник, 15 июля, в День Украинской государственности, премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство") во время рабочего визита в Киев передала Вооруженным силам Украины 15 бронетранспортеров Patria латвийского производства, сообщает агентство LETA со ссылкой на офис премьер-министра.

    В Киеве Силиня встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, подавшим в отставку премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

    В этом году военная помощь Латвии Украине включает 42 бронетранспортера Patria, а также беспилотники и другое военное оборудование на общую сумму 70 миллионов евро. Одновременно Латвия продолжает обучение украинских военнослужащих — в этом году до 4000 солдат. Кроме того, Латвия ежегодно выделяет 0,25% от ВВП на военную поддержку Украины.

    "Наши народы объединяют общие ценности и понимание. Эта человеческая связь делает наше сотрудничество особенно прочным. Латвия была, есть и будет с Украиной до тех пор, пока не будет достигнут справедливый и устойчивый мир", — подчеркнула Силиня.

    1
    2
  • VS
    Vad Sorry
    18-го июля

    Это нормально, зато , строим , дроны , обучаем войска, Посылаем деньги , Латвия же воюет с Россией:)) зато наши правители летают в Дубаи , в Америку, Европу:) за квартиры ни платят, по миллиону зарабатывают, бедные работяги на 5-ти работах работают, берут кредиты :)))) которые они ни когда отдавать ни будут,... быдло свалит, когда кушать нечего будет, они на виллы и на заслуженные пенсии, а тут всё что есть просто уйдет бесплатно кому-то, ни понимаю почему Латыши ни когда ни думают о себе? Почему так? Почему так происходит? Нет ни каких интересов защищать что то свое и думать о своем? О своей семье? О своем народе?

    4
    2
  • Д
    Дед
    17-го июля

    Готов поспорить, что эти деньги будут урезаны с квот врачей для реально больных людей. Ни одно стройка или закупка в планах минздрава приостановлена не будет, а тысячи больных, заплатив 55% социального налога, пойдут за свои деньги без квот, в очередях по пол года к врачам.

    9
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Европу еще можно спасти!»
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке Эксклюзив!
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась Иконка видео
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась 6 908
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка»
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка» 1 330
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация 1 501
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс 1 345

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 2
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 14
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 12
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 25
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 18
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 24
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 2
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 14
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 12

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео