Медицине требуется еще 651 миллион. Но в итоге минздрав ЛР получит дополнительно... 0 евро!

Министр здоровья Хосам Абу Мери встретился сегодня с главными специалистами Минздрава, дабы обсудить планирование бюджета отрасли на 2026 год и возможные решения существующих финансовых вызовов. В ходе встречи прозвучала "главная цифра" - сумма, которая была бы нужна отрасли здравоохранения в следующем году дополнительно, чтобы можно было развивать систему оказания медицинских услуг.

Минздраву на эти цели требуется дополнительно 651 миллион евро. Но из-за того, что лишних денег в казне нет и здравоохранение не попало в число основных приоритетов правительства, минздрав дополнительно получит... ноль евро и ноль центов!

Более того, минздрав, дабы выполнить указание правительства по оптимизации бюджета, нашел возможность сократить административные расходы в министерстве и подведомственных учреждениях в размере около 4,6 миллионов евро.

Министр, правда, сообщил, что "несмотря на ограниченные возможности бюджета, продолжаются активные переговоры с коллегами из правительства о необходимости дополнительного финансирования по вопросам, связанным с безопасностью и демографией страны. Особое внимание уделяется вопросам укрепления готовности отрасли к чрезвычайным ситуациям, а также реализации мероприятий «плана здоровья матери и ребенка», что важно для улучшения общественного здоровья в долгосрочной перспективе."

Главные специалисты Минздрава перечислили меры, которые, по их мнению, должны быть реализованы в ограниченных финансовых условиях - "более стремительная цифровизация данных, чтобы снизить необходимость повторных обследований или консультаций специалистов, а также пересмотр сети поставщиков медицинских услуг".