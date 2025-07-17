Положено! Силиня летает в Дубай и Париж только бизнес классом

Neatkarīgā сообщает: «Премьер Эвика Силиня, руководитель бюро премьера Иева Зиберга, директор Госканцелярии Райвис Кронбергс, советники премьера, консультанты, юристы и другие сотрудники Госканцелярии за первые три месяца этого года отправились в более чем 20 зарубежных командировок, общие расходы на которые (авиабилеты, ночлег, суточные и «другие командировочные расходы») оцениваются примерно в 75 тысяч евро.

В том числе перелет премьер-министра и шести сопровождающих их сотрудников в Дубай и обратно обошелся почти в 10 тысяч евро, свидетельствует отчет Госканцелярии о фактических расходах командировок с 1 января по 31 марта этого года».

Комментатор Марис Краутманис отмечает, что это не столь беспредельные траты, как во времена предшественника на посту главы правительства А.К.Кариньша, один полет коего на частном джете стоил 34 тысячи евро.

«В зарубежные командировки Эвика Силиня за первые три месяца этого года отправлялась 8 раз - из них 7 раз она летала бизнес-классом. В свою очередь, ни один другой... за три месяца в бизнес-классе не летал ни разу. В феврале премьер приняла участие в неформальном заседании Европейского совета в Брюсселе. Авиабилеты туда-обратно стоили 1152 евро. Продолжительность полета (чуть более полутора часов) примерно такая же, как на автобусе от Риги до Добеле. В феврале премьер вместе с бизнесменами и шестью представителями госуправления побывала на саммите мировых правительств и произнесла речь о гендерном равенстве. «Еще полгода назад во всех странах Балтии премьер-министры были женщинами, а сейчас мы всего три женщины-премьер по всему Евросоюзу», - подчеркнула Э. Силиня. — Я понимаю, что мы как главы правительства также являемся примером и вдохновляем других женщин не бояться вызовов и выполнять свои цели».

«Визит в Дубай (ОАЭ), где проходил «World Government Summit 2025», длился четыре дня, за гостиницу госслужащим платить не пришлось, авиабилеты стоили премьеру 3654,39 евро, тогда как руководителю бюро премьер-министра, двум советникам премьер-министра и трем консультантам авиабилеты обошлись в 1098,10 евро каждому, а одному советнику - в 793,55 евро. В общей сложности это почти 10 тысяч евро. После этого премьер была еще в командировках в Брюссель, Мюнхен, Берлин, Париж. Все время летала в бизнес-классе.

На вопрос о том, существуют ли какие-либо правила этикета или правила безопасности, почему премьер-министру обязательно нужно лететь бизнес-классом, директор Госканцелярии Райвис Кронбергс прислал постановление Кабинета министров № 969 «Порядок возмещения расходов, связанных с командировками». В разделе о «возмещении расходов на командировку должностным лицам отдельных категорий» говорится, что при осуществлении государственных, внешнеполитических или внутриполитических целей дорожные расходы членов Кабинета министров, а также сопровождающих их лиц возмещаются в соответствии с фактическими затратами, в том числе за использование услуг бизнес-класса. В исключительных случаях возмещаются расходы на использование специальных услуг воздушного транспортного средства.