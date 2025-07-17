Baltijas balss logotype

Штраф за биткойны до 14 тыс евро: власти Латвии заинтересовались криптовалютой 2 1865

Политика
Дата публикации: 17.07.2025
BB.LV
Биткойн в моменте стоил 123 тысячи евро.

Биткойн в моменте стоил 123 тысячи евро.

ФОТО: dreamstime

Парламентская Комиссия по бюджету и финансам (налогам) горит на работе: в то время как прочие законодатели наслаждаются летними каникулами, участники рабочего органа Сейма во главе с Андой Чакшей ("Новое Единство") принимают сегодня поправки к Закону о налогах и пошлинах.

Главная их цель — криптовалютчики. Ведь все государства–участники Евросоюза до 31 декабря сего года обязаны ввести общее регулирование сделок по той части финансового оборота, которые изначально предполагалось скрывать от государства. Но не тут–то было!

А ты сообщил о сделке?

Статья 15–я в Законе ныне дополняется 12–й частью: "Со вступлением указанных в налоговых нормативных актах указанных условий, налогоплательщики обязаны предоставлять Службе государственных доходов сообщение о сделках с криптоактивами".

Все высказано в общей форме — а вот условия и порядок предоставления данных, а также обмен с прочими государствами ЕС, еще предстоит определить Кабинету министров. Все делается во исполнение регулы Европарламента и Совета ЕС о рынках криптоактивов.

В свою очередь, статья 32–5 пополняется следующей формулировкой: "Налоговая администрация имеет право применять к налогоплательщикам денежный штраф до 14 000 евро, если налогоплательщик не соблюл срок предоставления сообщения, установленного в нормативных актах, регулирующих автоматический обмен сообщениями в отношении… сделок с криптоактивами".

К понятиям криптоактивов, как отдельно поясняет статья 67–4, не принадлежат электронные деньги и цифровая валюта, эмитированная центральным банком. Статья 68–1 определяет "обменные сделки" — любой обмен криптовалют.

Зачинщиком репрессий в отношении криптовалютчиков является Организация экономического сотрудничества и развития, которую еще в 2022 году взволновал огромный масштаб финансовой неучтенки, и она разработала специальный стандарт информирования Crypto–Asset Reporting Framewirk (CARF), который на сегодня введен уже в 100 национальных юрисдикциях. "Это значит, говорится в аннотации к законопроекту, — что Служба госдоходов получит информацию о содержащихся налоговыми резидентами Латвии за рубежом финансовых активах от широкого круга государств".

С 2025 года в Латвии, согласно части 5 статьи 15 Закона о подоходном налоге с населения, к доходу от продажи виртуальной валюты (криптовалюты), если он квалифицируется как доход от прироста капитала, применяется ставка налога в размере 25,5%.

Регулируются и сделки по обмену виртуальной валюты: если одна виртуальная валюта обменивается на другую, обязанность по уплате налога откладывается до тех пор, пока полученная в результате обмена виртуальная валюта не будет конвертирована в евро или другую.

По сути бухгалтерская книга

Напомним, что криптовалюта изначально основана на сложных алгоритмах шифрования, которые обеспечивают безопасность, прозрачность и децентрализацию. В отличие от традиционных денег, например евро или доллара, которые эмитируются и контролируются центральными банками стран, криптовалюты не подлежат надзору ни одного государства или учреждения.

Работу криптовалют обеспечивает технология блокчейна — децентрализованная база данных, в которой все совершенные транзакции регистрируются хронологически и не могут быть изменены или удалены. Это обеспечивает то, что криптовалюты являются особо безопасными и трудно подделываемыми, представляя по сути гигантскую бухгалтерскую книгу. А вот теперь Евросоюз и Латвия хотят ее полистать…

(2)
  • A
    Anim
    17-го июля

    Руки коротки. Впрочем, интеллект тоже не отрастили.

    22
    1
  • A
    Aleksandr
    17-го июля

    Так вступили законы в силу, или ещё не?

    8
    1

