Кто так столбики ставит? Экс-мэр Стакис будет консультировать мэра Риги Клейнбергса

Дата публикации: 18.07.2025
Rus.lsm.lv
Кто так столбики ставит? Экс-мэр Стакис будет консультировать мэра Риги Клейнбергса
ФОТО: LETA

К команде председателя Рижской думы Виестура Клейнбергса присоединился депутат Европарламента, бывший мэр столицы Мартиньш Стакис (оба — «Прогрессивные»).

Он будет работать в качестве внештатного советника по вопросам надлежащего управления и привлечения инвестиций, сообщает LSM.lv. Внештатные советники работают на добровольной основе и не получают вознаграждения, отметили в самоуправлении.

«Я рад, что Мартиньш Стакис возвращается в команду Риги. [..] Теперь, когда начались переговоры о следующем многолетнем бюджете Европейского Союза, присутствие Мартиньша поможет Риге быть ближе к этим процессам и своевременно узнавать о возможностях, которые они откроют для нашей столицы», — заявил Клейнбергс.

По его мнению, опыт и участие Стакиса помогут укрепить позиции Риги как в глазах инвесторов, так и в европейских институтах.

В свою очередь Стакис подчеркнул, что иностранные предприниматели придут в Ригу только тогда, когда увидят, что здесь действуют честные и равные правила для всех, и новый мэр Риги — это тот, кто «последовательно выступает за открытость и хорошее управление».

Стакис в качестве внештатного советника будет работать над улучшением управления рижскими муниципальными предприятиями. Что касается следующего многолетнего бюджета Европейского Союза, по мнению Стакиса, важно, чтобы Рига своевременно и напрямую получала информацию и использовала все возможности, предусмотренные в многолетнем бюджете ЕС для самоуправлений.

Стакис получил высшее образование в Латвийском университете по специальности «Экономика и управление бизнесом», с 2010 года занимается предпринимательством, был депутатом 13-го Сейма и парламентским секретарем Министерства обороны, с 2020 по 2023 год был председателем Рижской думы, в 2024 году избран в Европейский парламент.

#рижская дума #кадры
(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го июля

    Один другого стоит, - ведь души то родственные!

    3
    0
  • lo gos
    lo gos
    18-го июля

    два пидра в очко долбится на рабочем месте и зарплату за это получают

    33
    1
  • Д
    Дед
    lo gos
    18-го июля

    Латыши за них голосуют, им нравится, это же латышская страна.

    22
    2
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    18-го июля

    В свою очередь Стакис подчеркнул, что иностранные предприниматели придут в Ригу только тогда, когда увидят, что здесь действуют честные и равные правила для всех, и новый мэр Риги — это тот, кто «последовательно выступает за открытость и хорошее управление». Другими словами - никогда.

    35
    2
Читать все комментарии

Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 26
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 19
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 24
Видео