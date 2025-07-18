Кто так столбики ставит? Экс-мэр Стакис будет консультировать мэра Риги Клейнбергса

Он будет работать в качестве внештатного советника по вопросам надлежащего управления и привлечения инвестиций, сообщает LSM.lv. Внештатные советники работают на добровольной основе и не получают вознаграждения, отметили в самоуправлении.

«Я рад, что Мартиньш Стакис возвращается в команду Риги. [..] Теперь, когда начались переговоры о следующем многолетнем бюджете Европейского Союза, присутствие Мартиньша поможет Риге быть ближе к этим процессам и своевременно узнавать о возможностях, которые они откроют для нашей столицы», — заявил Клейнбергс.

По его мнению, опыт и участие Стакиса помогут укрепить позиции Риги как в глазах инвесторов, так и в европейских институтах.

В свою очередь Стакис подчеркнул, что иностранные предприниматели придут в Ригу только тогда, когда увидят, что здесь действуют честные и равные правила для всех, и новый мэр Риги — это тот, кто «последовательно выступает за открытость и хорошее управление».

Стакис в качестве внештатного советника будет работать над улучшением управления рижскими муниципальными предприятиями. Что касается следующего многолетнего бюджета Европейского Союза, по мнению Стакиса, важно, чтобы Рига своевременно и напрямую получала информацию и использовала все возможности, предусмотренные в многолетнем бюджете ЕС для самоуправлений.

Стакис получил высшее образование в Латвийском университете по специальности «Экономика и управление бизнесом», с 2010 года занимается предпринимательством, был депутатом 13-го Сейма и парламентским секретарем Министерства обороны, с 2020 по 2023 год был председателем Рижской думы, в 2024 году избран в Европейский парламент.