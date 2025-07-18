«Потому что рядом Россия и Беларусь!» Латвия затребует у ЕС больше денег

Ашераденс: Латвия будет настаивать на дополнительной поддержке в многолетнем бюджете ЕС для стран, граничащих с Россией и Беларусью.

Латвия продолжит отстаивать сохранение выравненного финансирования ЕС в сфере политики сплоченности после 2027 года и настаивать на дополнительной поддержке для стран, граничащих с Россией и Беларусью, заявил агентству ЛЕТА министр финансов Арвилс Ашераденс, комментируя представленные в среду Европейской комиссией предложения по многолетнему бюджету ЕС.

Министр отметил, что предложения Еврокомиссии - важный первый шаг к продолжению дискуссий, которые, как правило, длятся полтора-два года и в которых Латвия примет активное участие.

С точки зрения Латвии, положительно то, что общий объем бюджета планируется в размере 1,26% от валового национального дохода ЕС, что фактически означает увеличение по сравнению с нынешним периодом, когда бюджет составляет 1,1% общих доходов ЕС. В то же время Ашераденс подчеркнул, что необходимо учитывать влияние инфляции и издержки, связанные с новыми приоритетами.

"В ближайшее время вместе с отраслевыми министерствами мы проведем углубленную оценку предложений Еврокомиссии и в ходе переговоров будем отстаивать эффективное и упрощенное управление фондами, гибкость в развитии регионов и справедливый подход к распределению средств", - сказал министр.

Учитывая геополитическую ситуацию и вызовы, с которыми сталкиваются регионы, находящиеся на внешней границе ЕС, Латвия подчеркивала и продолжит подчеркивать необходимость дополнительной поддержки для граничащих с Россией и Беларусью государств ЕС в решении социально-экономических вопросов и укреплении устойчивости. Ашераденс отметил, что предложения Еврокомиссии по укреплению обороны интегрированы в различные разделы документа, поэтому важно следить за тем, чтобы все эти направления в совокупности обеспечивали адекватное финансирование в сфере обороны.

Как сообщалось, в представленном в среду проекте бюджета ЕС Еврокомиссия предлагает больше внимания уделить расходам на оборону и конкурентоспособность, а также найти новые источники доходов и изменить действующие критерии распределения средств. Финансирование обороны планируется увеличить в пять раз - до 131 млрд евро, а также создать фонд конкурентоспособности объемом 451 млрд евро для поддержки инвестиций в технологии, цифровую экономику, оборону, продовольственную безопасность и инновации.