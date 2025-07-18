Выдворению из страны подлежат более 840 жителей Латвии с гражданством РФ

Срок действия постоянного вида на жительство в Латвии истёк у 841 человек с гражданством России, которые не подали заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза (ЕС), сообщило агентству LETA Управление по делам гражданства и миграции (УГМ).

Согласно поправкам к Закону об иммиграции, вступившим в силу 20 июня прошлого года, те граждане России, которые до получения гражданства России имели постоянное место жительства в Латвии и получили постоянный вид на жительство, должны были подать в УГМ документы на получение статуса постоянного жителя ЕС.

В числе прочего требовалось также подтверждение о сдаче экзамена на знание латышского языка. На основании этих поправок срок действия постоянного вида на жительство у 841 гражданина России завершился, так как до 30 июня они не подали необходимые документы на получение статуса постоянного жителя ЕС. Соответственно, эти лица обязаны покинуть территорию Латвии до 30 ноября.

В Управлении подчёркивают, что если эти лица всё же хотят остаться в Латвии и на них распространяется закон «О статусе постоянного жителя Европейского союза в Латвийской Республике» либо один из оснований, предусмотренных Законом об иммиграции для подачи заявления на временный или постоянный вид на жительство, они могут подать соответствующее заявление в УГМ.

Как уже сообщалось, в сентябре 2023 года Сейм принял поправки к Закону об иммиграции, согласно которым граждане России, подавшие заявление, но не сдавшие экзамен на знание государственного языка или не прошедшие его по уважительным причинам, могут получить вид на жительство на срок до двух лет.

Эти требования не касаются тех граждан России, которые получили постоянный вид на жительство на основании так называемого закона об иностранцах и к которым ранее не предъявлялось требование о знании языка.