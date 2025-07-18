Baltijas balss logotype

Выдворению из страны подлежат более 840 жителей Латвии с гражданством РФ

Срок действия постоянного вида на жительство в Латвии истёк у 841 человек с гражданством России, которые не подали заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза (ЕС), сообщило агентству LETA Управление по делам гражданства и миграции (УГМ).

Согласно поправкам к Закону об иммиграции, вступившим в силу 20 июня прошлого года, те граждане России, которые до получения гражданства России имели постоянное место жительства в Латвии и получили постоянный вид на жительство, должны были подать в УГМ документы на получение статуса постоянного жителя ЕС.

В числе прочего требовалось также подтверждение о сдаче экзамена на знание латышского языка. На основании этих поправок срок действия постоянного вида на жительство у 841 гражданина России завершился, так как до 30 июня они не подали необходимые документы на получение статуса постоянного жителя ЕС. Соответственно, эти лица обязаны покинуть территорию Латвии до 30 ноября.

В Управлении подчёркивают, что если эти лица всё же хотят остаться в Латвии и на них распространяется закон «О статусе постоянного жителя Европейского союза в Латвийской Республике» либо один из оснований, предусмотренных Законом об иммиграции для подачи заявления на временный или постоянный вид на жительство, они могут подать соответствующее заявление в УГМ.

Как уже сообщалось, в сентябре 2023 года Сейм принял поправки к Закону об иммиграции, согласно которым граждане России, подавшие заявление, но не сдавшие экзамен на знание государственного языка или не прошедшие его по уважительным причинам, могут получить вид на жительство на срок до двух лет.

Эти требования не касаются тех граждан России, которые получили постоянный вид на жительство на основании так называемого закона об иностранцах и к которым ранее не предъявлялось требование о знании языка.

Оставить комментарий

(10)
  • П
    Процион
    19-го июля

    Правильно! Пусть убираются! Вместе со своими налогами. Которые теперь пойдут на усиление военной мощи России. Украина за такую поддержку скажет Латвии большое спасибо. Слава нашему замечательному Сейму и его депутатам, которые принимают такие мудрые законы и совсем уж высокомудрые поправки к ним.

    30
    7
  • З
    Злой
    18-го июля

    Кишка тонка у них, если сейчас все русские просто не выйдут на работу, латвия не сможет существовать но правящие знают, местные русские подлизываются, беззубые и не на что не способны, поэтому спокойны

    53
    8
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го июля

    НАТО и ЕС юридически не существуют

    19
    12
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го июля

    все кто в торг компании Латв Республика напринимал бляцкие законы, исполнители-всем светит уголовные статьи, Трибунал и леса Коми

    35
    7
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го июля

    те кто покинул Прибалтику-повезло больше чем те, кто остался в концлагере - ГестапЛаг

    25
    8
  • А
    Алекс
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го июля

    Раша сегодня не платит пенсии своим гражданам в Латвии. Завтра не будет платить своим гражданам в раше. Юридически от раши скоро останется одна московия

    3
    8
  • Д
    Дед
    18-го июля

    Интересно, сколько еще стран в мире выдают постоянный вид на жительство, а потом его объявляют не очень постоянным? Во скольких странах есть прецедент, что конституционный суд считает законы назад законными? Что то мне подсказывает, что африканские дикари , знают, что новые законы на старые разрешения не действует, и однажды выдав разрешение государство не может его отменить, а новый закон действует, только на новых потребителей этого закона. Латышская юриспруденция, самая демократическая в мире.

    87
    5
  • ТК
    Тото Кутунио
    18-го июля

    А вот мне бы хотелось чтобы у латышей проверяли мнение языка в англиях, германиях,швециях и особенно в Ирландии именно ирландский гелик а не английский.

    65
    3
  • З
    Злой
    18-го июля

    Следующие на выброс неграждане?

    56
    5
  • Д
    Дед
    Злой
    18-го июля

    Потом просто русские.

    56
    4
Читать все комментарии

