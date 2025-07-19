Необразованный вице-мэр латвийского города может лишиться мандата

Ни сам Вурчс, ни представители самоуправления не прокомментировали эти подозрения. Председатель думы Олайнского края Андрис Бергс сослался на требования закона о защите персональных данных.

Бывшие одноклассники Вурча сомневаются в его утверждении о получении среднего образования в Олайнской первой средней школе. Он должен был закончить 12-й класс в 2001 году, но, по их словам, перестал регулярно посещать занятия и школу не окончил.

В Центральную избирательную комиссию Вурчс заявил, что окончил школу в 2002 году, однако, по информации ЛТВ, в том году он не сдавал централизованные экзамены. На вопросы Вурчс не ответил, а администрация школы отказалась раскрыть информацию о его образовании.

Согласно данным Государственной информационной системы образования, электронная информация доступна только с 2007 года, поэтому у Министерства образования и науки нет возможности проверить, получил ли вице-мэр аттестат о среднем образовании.

Как уже сообщалось ранее, во время работы 14-го Сейма мандата лишилась соратница Вурча по политическому объединению Глория Гревцова, которая предоставила ложную информацию Центральной избирательной комиссии о своей занятости.