Необразованный вице-мэр латвийского города может лишиться мандата 3 2314

Дата публикации: 19.07.2025
Необразованный вице-мэр латвийского города может лишиться мандата

Вице-председатель думы Олайнского края Андрис Вурчс (SV/AJ), возможно, предоставил Центральной избирательной комиссии ложные сведения о том, что имеет среднее образование, сообщает ЛТВ.

Ни сам Вурчс, ни представители самоуправления не прокомментировали эти подозрения. Председатель думы Олайнского края Андрис Бергс сослался на требования закона о защите персональных данных.

Бывшие одноклассники Вурча сомневаются в его утверждении о получении среднего образования в Олайнской первой средней школе. Он должен был закончить 12-й класс в 2001 году, но, по их словам, перестал регулярно посещать занятия и школу не окончил.

В Центральную избирательную комиссию Вурчс заявил, что окончил школу в 2002 году, однако, по информации ЛТВ, в том году он не сдавал централизованные экзамены. На вопросы Вурчс не ответил, а администрация школы отказалась раскрыть информацию о его образовании.

Согласно данным Государственной информационной системы образования, электронная информация доступна только с 2007 года, поэтому у Министерства образования и науки нет возможности проверить, получил ли вице-мэр аттестат о среднем образовании.

Как уже сообщалось ранее, во время работы 14-го Сейма мандата лишилась соратница Вурча по политическому объединению Глория Гревцова, которая предоставила ложную информацию Центральной избирательной комиссии о своей занятости.

  • A
    Aleks
    20-го июля

    Где у меня про ж....ов написано?;😀 А это есть большая разница,как говорят одесские евреи.😎😀

    5
    4
  • A
    Aleks
    20-го июля

    Образование в высших и остальных структурах власти не нужно абсолютно,потому что оно необходимо только в суверенной и независимой стране. А выполнять приказы и действовать только по переданным указивкам не надо даже среднего образования,а из математики надо просто умеет считать до миллиарда .

    27
    2
  • Ч
    Чангл
    Aleks
    20-го июля

    А как же евреи. Ты про них забыл. Смотрю они тобой управляют. Чтобы руководить и принимать решения не нужно образование, нужно иметь силу воли и характер. Ты свои неудобства и неудачи спишь на евреев, а умные люди просто переделают

    2
    6
Видео