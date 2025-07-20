Baltijas balss logotype

Приватизация, пенсии, демография и убежища. Что обсудят правящие перед отпуском? 1 853

Политика
Дата публикации: 20.07.2025
BB.LV
Фото - Valsts kanceleja

Фото - Valsts kanceleja

Партнеры по власти должны решить, как успокоить народ.

Во вторник пройдет последнее перед двухнедельным отпуском заседание правительства. А накануне состоится коалиционный совет, на котором, по неофициальной информации, должно быть решено, как выйти из скандальной ситуации, возникшей после того, как был обнародован доклад минфина о возможной продаже части акций стратегических госпредприятий. Как ожидается, правящие еще раз заверят, что никакой приватизации не будет и вообще в ближайшие годы на биржу выйдут парочка муниципальных предприятий, а также airBaltic и Латвияс целю устуретайс.

Партнеры обсудят и план поддержки семей с детьми - уже к сентябрю должно быть понятно, сколько дополнительных средств на это возможно изыскать. От этого будет зависеть, какие именно пособия семьям с детьми повысятся.

Заодно партнеры еще раз обсудят варианты сокращения расходов, в том числе и за счет замораживания роста зарплат в госуправлении.

Судя по всему, правящие проведут обмен мнениями о том, как будет реформироваться система пенсий по выслуге лет. Ожидается, что эти изменения не затронут тех, кто уже сегодня работает на тех должностях, обладатели которых имеют право на пенсию по выслуге лет.

Правящие обсудят и подготовленные министерством экономики строительные нормативы для создания и обустройства убежищ. До сих пор таких нормативов в Латвии не было.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го июля

    Какие пенсии, убежища и какая там к чёртовой матери демография -- они будут обсуждать, кто куда поедет ворованные у народа деньги спускать и кого с собой возьмёт жену или любовницу.

    23
    1

