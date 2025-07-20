Во вторник пройдет последнее перед двухнедельным отпуском заседание правительства. А накануне состоится коалиционный совет, на котором, по неофициальной информации, должно быть решено, как выйти из скандальной ситуации, возникшей после того, как был обнародован доклад минфина о возможной продаже части акций стратегических госпредприятий. Как ожидается, правящие еще раз заверят, что никакой приватизации не будет и вообще в ближайшие годы на биржу выйдут парочка муниципальных предприятий, а также airBaltic и Латвияс целю устуретайс.

Партнеры обсудят и план поддержки семей с детьми - уже к сентябрю должно быть понятно, сколько дополнительных средств на это возможно изыскать. От этого будет зависеть, какие именно пособия семьям с детьми повысятся.

Заодно партнеры еще раз обсудят варианты сокращения расходов, в том числе и за счет замораживания роста зарплат в госуправлении.

Судя по всему, правящие проведут обмен мнениями о том, как будет реформироваться система пенсий по выслуге лет. Ожидается, что эти изменения не затронут тех, кто уже сегодня работает на тех должностях, обладатели которых имеют право на пенсию по выслуге лет.

Правящие обсудят и подготовленные министерством экономики строительные нормативы для создания и обустройства убежищ. До сих пор таких нормативов в Латвии не было.