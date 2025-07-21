Baltijas balss logotype

В Латвии пытаются остановить неконтролируемое размножение вице–мэров

Политика
Дата публикации: 21.07.2025
BB.LV
В Риге три вице-мэра получают три зарплаты.

В Риге три вице-мэра получают три зарплаты.

ФОТО: LETA

После нынешних муниципальных выборов местные политики решили… резко увеличить число вице–мэров.

Пример показала новая Рижская дума, в которой у мэра теперь будет аж три заместителя. Вслед за столицей и целый ряд других самоуправлений, даже с мизерными числом жителей, умудрились создать по два или три поста вице–мэра.

И вот сегодня глава комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправлений заявил, что будет пытаться законодательно запретить "плодить" количество вице–мэров. Парламентарий полагает, что у мэра не должно быть более двух заместителей, а в маленьких самоуправлениях достаточно и одного заместителя.

Еще одна идея–фикс — отказаться от "освобожденных" вице–мэров. Сейчас получается абсурдная ситуация: мэр, согласно закону, обязан еще и руководить финансовым комитетом думы, а вот вице–мэры могут быть освобожденными, то есть никакие комитеты не курировать. Депутат полагает, что так быть не должно!

Справедливости ради заметим, что не все самоуправления после выборов поспешили увеличить число должностей. Так, в Даугавпилсской думе с подачи вновь избранного мэром Андрея Элксниньша, напротив, вместо двух вице–мэров оставили одного.

Было сокращено вдвое и число комитетов, а стало быть, и сократилось количество председателей комитетов и их замов.

#закон #сейм латвии
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
  • A
    Aleks
    22-го июля

    Очень достойные и достаточно крепкие и упитанные люди на фото,достойные валить лес как минимум в Магаданском крае .

    19
    4
  • lo gos
    lo gos
    22-го июля

    пидры размножаются голосование

    23
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го июля

    А что Президенту? У него у самого администрация "распухшая" до самой невозможности и что с неё толку? Где видна её работа? Тарелки на приёмах расставлять, так это не работа.

    31
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    22-го июля

    "...неконтролируемое..." -- это газовыделение организма. Своеобразная аналогия получается.

    27
    1
  • SK
    Soglasen Klassnij
    22-го июля

    Президент молчит. Значит всё идёт по плану

    44
    6
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    21-го июля

    Какие наглые, бесполезные, некомпетентные клопы.

    109
    2
