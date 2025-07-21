Пример показала новая Рижская дума, в которой у мэра теперь будет аж три заместителя. Вслед за столицей и целый ряд других самоуправлений, даже с мизерными числом жителей, умудрились создать по два или три поста вице–мэра.

И вот сегодня глава комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправлений заявил, что будет пытаться законодательно запретить "плодить" количество вице–мэров. Парламентарий полагает, что у мэра не должно быть более двух заместителей, а в маленьких самоуправлениях достаточно и одного заместителя.

Еще одна идея–фикс — отказаться от "освобожденных" вице–мэров. Сейчас получается абсурдная ситуация: мэр, согласно закону, обязан еще и руководить финансовым комитетом думы, а вот вице–мэры могут быть освобожденными, то есть никакие комитеты не курировать. Депутат полагает, что так быть не должно!

Справедливости ради заметим, что не все самоуправления после выборов поспешили увеличить число должностей. Так, в Даугавпилсской думе с подачи вновь избранного мэром Андрея Элксниньша, напротив, вместо двух вице–мэров оставили одного.

Было сокращено вдвое и число комитетов, а стало быть, и сократилось количество председателей комитетов и их замов.