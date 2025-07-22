Всюду первые с конца: четыре идеи правительства Латвия, чтобы выбраться из аутсайдеров

Ну кто сказал, что наша страна неспособна занимать первые строчки разных экономико–социальных рейтингов ЕС?! Способна, да еще как! Только, увы, это все первые места… с конца.

По инфляции — лидеры!

Так, по итогам второго квартала Латвия уверенно вырвалась в лидеры… по темпам роста инфляции в Евросоюзе!

Впрочем, мы способны бить рекорды и по итогам года: Латвия в минувшем году отметилась самым стремительным сокращением населения в Евросоюзе. Мы по этому показателю опередили Венгрию, Польшу и Эстонию.

Если же оценивать демографические показатели за последние 10 лет, то по уменьшению населения мы заняли третье место с конца — еще хуже в последнем десятилетии была демографическая ситуация только в Болгарии и Хорватии. Любопытно, но в Эстонии за 10 лет, напротив, произошел значительный прирост населения!

Транжирить средства — это наш конек

Впрочем, в чем–то Латвия опережает многие страны ЕС — например, по расходам бюджета в процентах по отношению к ВВП. По этому показателю наша страна скоро приблизится к среднему уровню ЕС. Если в среднем в ЕС расходы бюджета составляют 49,2% от ВВП, то в Латвии этот показатель на уровне 45,7% от ВВП. То есть мы живем на широкую ногу — словно являемся экономическими лидерами континента.

Разумеется, по этому параметру мы догнали и перегнали наших балтийских соседей: Эстония тратит 44% от ВВП, а бюджетные расходы Литвы составляют всего 39,5% от ВВП. Кстати, Литва уже давно обогнала нашу страну по всем экономическим показателям!

Долги наши

Зато Латвия обогнала Литву и Эстонию… по объему внешнего долга. Долг государства и самоуправлений в Латвии превысил 20 миллиардов евро, что составляет 48% от ВВП. Тогда как у Литвы госдолг составляет 38,2% от ВВП, а внешний долг Эстонии — всего 23,6% от ВВП!

Рост госдолга свидетельствует о том, что пока правительство работает, мягко говоря, неэффективно. Даже на реализацию основных приоритетов деньги, судя по всему, нужно будет занимать. А значит, размер госдолга и дальше будет расти.

Таким образом, возрастут и расходы латвийских налогоплательщиков на его обслуживание. В этом деле мы тоже уверенно обогнали Литву и Эстонию. В 2023–м обслуживание внешнего долга обходилось в 207 миллионов евро, а в этом — уже в 525 евро, то есть рост в 2,5 раза! В следующем году обслуживание долга нам обойдется в 626 миллионов, а в 2027–м — уже в 689 миллионов!

Отметим, что за первые четыре месяца этого года бюджетный дефицит составил 777 миллионов.

Финансы, что называется, поют романсы и перспективы пока, мягко говоря, туманные. Вспомним и о дефиците средств на продолжение реализации Rail Baltica, а тут еще и долгосрочные финансовые проблемы в национальной авиакомпании airBaltic…

Четыре ответа правительства

Каков же ответ правительства на сложившуюся сложную финансовую ситуацию? Давайте посмотрим.

Ответ первый — сокращение расходов бюджета. Пока, правда, министрам удалось наскрести по сусекам в общей сложности 150 миллионов. С учетом общей расходной части бюджета — более 17 миллиардов, сокращение на 150 миллионов выглядит каплей в море.

Второй ответ — уменьшение бюрократии, чтобы упростить ведение бизнеса и тем самым повысить экономическую активность в стране.

Третий ответ — постепенный вывод на биржу части акций государственных и муниципальных предприятий, дабы привлечь инвесторов и таким образом получить свободные средства.

Четвертый ответ — опять–таки внешние заимствования.

Между тем реальных сокращений в госуправлении пока не планируется. Не планируется и создание государственного инвестиционного банка.

Чтобы капитал работал в Латвии, правительство планирует создать мощную телекоммуникационную компанию LMT–Tet. По замыслу властей, это позволит вкладывать те же средства пенсионных фондов в латвийскую компанию, а не размещать накопления латвийских пенсионеров за рубежом.

Вроде бы звучит логично, однако надо дождаться, как это все будет работать на практике. Многих экспертов смутило заявление министра экономики о том, что параллельно с выводом акций на биржу планируется привлечь стратегического международного инвестора.

Возник логичный вопрос: зачем же выкупать акции у одного международного инвестора (Telia), который специализируется на бизнесе в сфере телекоммуникаций, чтобы потом искать другого международного инвестора?! В чем здесь фишка? Не лучше ли было бы сразу продать контрольный пакет международному инвестору и не тратить 500–600 миллионов евро из бюджета "Латвэнерго" и Латвийского телерадиоцентра, которые могли бы пойти в госказну?

Впрочем, пока нет никакой уверенности в способности правительства все–таки оживить экономику Латвии. Так что, похоже, наша страна еще долго не сможет покинуть первые места рейтингов… с конца.