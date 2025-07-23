Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проведет проверку планируемой закупки автомобилей для Министерства сообщения и Агентства гражданской авиации.

Поводом для проверки стала информация, прозвучавшая в публичном пространстве: в частности, высказываются подозрения, что технические требования к транспортным средствам чрезмерно узки и могут быть составлены под конкретного поставщика.

Согласно проекту, размещенному в Системе электронных закупок (EIS), планируется аренда пяти новых служебных автомобилей сроком на три года. Из них три предназначены для нужд Министерства сообщения, а два — для Агентства гражданской авиации. Общая сумма контракта предполагается до 166 000 евро.

Из этих пяти машин:

одна должна быть электромобилем, одна — пассажирским фургоном с дизельным двигателем, три — бензиновыми или гибридными автомобилями без возможности зарядки от розетки. Среди дополнительных требований:

наличие электропривода и подогрева передних и задних сидений, автономный отопитель с дистанционным управлением, конкретные габариты кузова, современные системы безопасности, включая датчики слепых зон.