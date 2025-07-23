Baltijas balss logotype

Ему бы на Твайка: гуру рекламы обидно высказался о мэре Риги 2 1219

Политика
Дата публикации: 23.07.2025
Ему бы на Твайка: гуру рекламы обидно высказался о мэре Риги
Есть ли у «Прогрессивных» повод радоваться тому, что их представитель стал мэром Риги? И есть ли у «Единства» основания для радости, что они в какой-то мере всё же остались у власти в Риге?

Такими воапросами задался Эрик Стендзенекс, эксперт по рекламе и депутат Рижской думы, в эфире передачи TV24 «Неделя. Post scriptum». Он также заявил, что каждый из трёх вице-мэров выглядит гораздо более мэром, чем бедный Клейнбергс.

«Кстати, малоизвестный факт, Клейнбергс начал работать в Министерстве дел семьи при Шлесере в качестве секретаря, затем продолжил работать у Шлесера и Шкеле в партии „За лучшую Латвию“, потом — в „В честь служить Риге" при Америксе, а теперь он перешёл на совершенно противоположную сторону".

Эксперт считает, что все трое вице-мэров будут делать, что хотят, при этом стараясь не допустить краха коалиции.

«У «Прогрессивных» сейчас такая беда, что они понимают, что они в последний раз у власти. Потому что пять лет назад они были молодой партией с "зелёным мышлением", велосипедами и органической едой. А сейчас с Бришкеном, airBaltic, RailBaltica и всем остальным. Они никому не удобны. Они будут пытаться удержаться у власти, но дольше, чем до следующего созыва Сейма — вряд ли», — считает Стендзенекс.

«Клейнбергс вообще никуда не вписывается! В своей первой речи он выглядел совершенно несчастным! В этом своём плаще он выглядел как санитар! Ему бы больше подошло работать в клинике на улице Твайка!» — с иронией добавил эксперт по рекламе

  • А
    Андрей
    24-го июля

    Редакция - опубликуйте правила комментирования! Запарил ваш бот - всё ему не нравится. Ни одного слова ненормативной лексики. А всё не так. Может нельзя критиковать гуру рекламы?

  • А
    Андрей
    24-го июля

    Нормальному человеку трудно понять как голосовать за тех, кто то, что происходит у них в спальне - делают основой политической деятельности. Однако факты кусаются - в РД его оппоненты попали с весьма крупным результатом. Типа гуру мог бы подумать, как нездоровых людей вывести со сцены. Сам же не смог обеспечить своей партии абсолютню победу на выборах.

