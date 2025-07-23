Baltijas balss logotype

Дата публикации: 23.07.2025
LETA
Преступников Латвии некому будет ловить, судить и охранять! В МВД зреет недовольство покушением на пенсии полицейских и надзирателей

Любые изменения в пенсиях за выслугу лет ухудшат ситуацию в Управлении пенитенциарных учреждений (УПУ), предупредили в управлении. По мнению УПУ, необдуманное изменение системы может повлиять на отток кадров из отрасли и ослабить внутреннюю безопасность. Другими словами — некому будет охранять заключенных, что неприятно.

Удар во внутренним органам

Некому будет также ловить преступников и судить их. Для действующих сотрудников МВД планируется постепенное повышение стажа и возраста для выхода на пенсию на 5 лет, для прокуроров — на 10.

Реформы не устраивают профсоюз сотрудников МВД, заявил его глава Армандс Аугустанс: «310 человек сразу уйдет со службы в полиции. Сейчас нужно 1300 реагирующих полицейских, из которых 500 просто нет. И чего мы добьёмся с таким подходом к пенсии по выслуге лет? Мы просто снизим количество людей на службе».

Почему их пенсия вдвое больше?

С 2027 года может появиться несколько категорий, которые вычеркнут из системы пенсий за выслугу лет, сообщила премьер-министр Эвика Силиня, это делается во имя справедливости — сейчас пенсии по возрасту простых смертных составляет в среднем 40% от зарплаты, в то время как у получателей пенсий за выслугу они, в среднем, 80-90%.

Премьер подчеркнула, что изменения не коснутся тех получателей пенсий за выслугу лет, которые уже находятся в системе. С 2027 года могут появиться профессии и должности, которые больше не будут иметь права на пенсию за выслугу лет, но это будут люди, которые начали работать в системе «с нуля».

Кого исключат?

Государственная канцелярия подготовила презентацию, в которой говорится, что с 2027 года из числа избранных могут быть исключены дипломаты (им могут предложить надбавку за службу в странах с высоким риском) а также прокуроров и судей, предусмотрев для них специальную пенсию.

Спецпенсии лишат артистов балета, цирка, хористов, оркестрантов, актеров театра и сольных вокалистов. Им вместо досрочной пенсии предложат поддержку в переквалификации в другую профессию.

В презентации также предлагается исключить из круга получателей пенсий за выслугу лет все должности и профессии, в которых выполнение служебных обязанностей не связано с ежедневной угрозой здоровью и жизни. Например, уборщиц в пожарном депо.

В то же время предлагается сохранить условие, что пенсия за выслугу лет выплачивается до достижения пенсионного возраста.

Снежный ком «избранных»

Первоначально пенсии по выслуге лет из государственного бюджета были предусмотрены только для сотрудников МВД со специальными званиями и военных. Постепенно круг лиц был расширен, и в настоящее время пенсии из госбюджета также выплачиваются прокурорам (с 2000 года), должностным лицам Бюро по защите Конституции (с 2004 года), артистам государственных и муниципальных оркестров, хоров, театров и цирков (с 2005 года), судьям (с 2006 года), дипломатам (с 2007 года), должностным лицам Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (с 2009 года), Службы госбезопасности, Военной службы безопасности и разведки (с 2015 года), а также сотрудников Службы неотложной медицинской помощи, участвующих в оказании помощи (с 2016 года).

Указанные категории отличаются как пенсионным возрастом, так и стажем службы. Для прокуроров, сотрудников МВД и служб безопасности пенсионный возраст в настоящее время установлен в 50 лет, а стаж службы – в 20 лет. Возраст выхода на пенсию военных составляет от 45 до 65 лет, а стаж службы — от 15 до 20 лет, а артисты и хористы могут выходить на пенсию в возрасте от 38 до 55 лет, при этом стаж службы должен составлять от 10 до 30 лет.

Для дипломатов и сотрудников «скорой» пенсионный возраст составляет 55 лет.

Средний возраст лиц, вышедших на пенсию по выслуге лет в период с 2011 по 2024 год, составил 49,7 года.

Бюджет трещит по швам

В прошлом году на выплату пенсий по выслуге лет государство потратило 115,9 миллиона евро, не считая пенсий по выслуге лет должностным лицам государственных служб безопасности. За пять лет – с 2020 года – расходы выросли на 46,3 миллиона евро.

(10)
  • Д
    Дед
    23-го июля

    Не знаю, что то не помню, чтобы менты последние 10 лет занимались, чем то другим, кроме сидели в кустах и бегали с трубочками на алкоголь. любые обращения за помощью в полицию, кончаются отмазками или вообще бездействием.

    29
    6
  • З
    Злой
    23-го июля

    Ой, зреет недовольство, ой обиженные нашлись, увольняйтесь и всё, хрен вам а не поддержка народа !

    20
    5
  • К
    Кайзер
    23-го июля

    Надо быть довольно глупым, чтобы не понимать ту простую вещь, что когда работаешь на мошенников - тебя могут кинуть.

    27
    2
  • A
    Aleks
    23-го июля

    Раньше в милицию шли защищать народ,а сейчас идут защищать государственную власть,поэтому за что боролись,на то и напоролись.К народу полиция не имеет никакого отношения сейчас-тогда и не надо давить на жалость.Люди для них -это мусор,а хотя мусор сейчас они и их работодатели.👽

    57
    9
  • З
    Злой
    Aleks
    23-го июля

    Вот именно, поэтому мне их, мягко говоря не жалко, пусть увольняются, напугали.

    44
    7
  • З
    Злой
    Aleks
    23-го июля

    Кстати в 2013 году во время забастовки, шли и полицейские плечом к плечу с народом, но как ситуация навалилось полиция тут же перешла на противоположную сторону и стали против народа, лично я этим людям не доверяю

    43
    8
  • З
    Злой
    Aleks
    23-го июля

    Извиняюсь, в 2009 году, ещё парню глаз прострелили

    4
    3
  • lo gos
    lo gos
    23-го июля

    всё правильно пускай идут на стройку работать

    51
    10
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го июля

    то 310 человек сразу уйдет со службы в полиции. -- Ну и кому нужна такая полиция, которая вместо охраны порядка и оказания помощи, начинает угрожать уходом 310 человек?

    59
    10
  • З
    Злой
    Mr.FGJCNJK
    23-го июля

    Пусть валят, то толпой на безмасочников кидали, кстати, официально признали что от масок только вред был, то кучей бросались на поиски того кто букву z написал или майку с символикой одел, лично по мне, народ сам с преступниками разберётся чем их содержать!

    63
    10
