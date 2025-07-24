Baltijas balss logotype

Время отдыхать: Силиня отбыла в отпуск 2 649

Политика
Дата публикации: 24.07.2025
BB.LV
Время отдыхать: Силиня отбыла в отпуск
ФОТО: Global Look Press

Премьер-министр Эвика Силиня с сегодняшнего дня уходит в двухнедельный отпуск, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии.

Во время своего отсутствия премьер-министр будет следить за текущими событиями в Латвии и мире и, в случае необходимости, будет готова немедленно приступить к исполнению своих обязанностей, подтвердили в Госканцелярии.

С сегодняшнего дня и до 3 августа обязанности премьер-министра будет исполнять министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, а с 4 августа и до 10 августа - министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Как сообщалось, с 28 июля по 10 августа у Кабинета министров запланирован перерыв. Следующее заседание правительства запланировано на 12 августа.

Читайте нас также:
#латвия
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • З
    Злой
    24-го июля

    Проваливай!

    2
    2
  • A
    Aleks
    24-го июля

    Отряд не заметит потери бойца,если Силиня вообще исчезнет как не заметил Фрейбергу,Левита ,Кариньша,но память о них осталась и дела их,за которые черти будут жарить их в Аду,а лучше бы при жизни.Тогда бы было слово справедливость,но увы ....А вдруг ...👽

    12
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Европу еще можно спасти!»
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке Эксклюзив!
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась Иконка видео
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась 6 913
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка»
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка» 1 331
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация 1 503
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс 1 346

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 0
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 13
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 24
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 22
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 35
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 27
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 0
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 13
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 24

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео