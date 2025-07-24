Время отдыхать: Силиня отбыла в отпуск

Премьер-министр Эвика Силиня с сегодняшнего дня уходит в двухнедельный отпуск, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии.

Во время своего отсутствия премьер-министр будет следить за текущими событиями в Латвии и мире и, в случае необходимости, будет готова немедленно приступить к исполнению своих обязанностей, подтвердили в Госканцелярии.

С сегодняшнего дня и до 3 августа обязанности премьер-министра будет исполнять министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, а с 4 августа и до 10 августа - министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Как сообщалось, с 28 июля по 10 августа у Кабинета министров запланирован перерыв. Следующее заседание правительства запланировано на 12 августа.