Похоже, скоро из города будет непросто выехать даже на пикник, не говоря уж о расширении хозяйственной деятельности на селе. Латвийская природа стремительно становится заповедником со всеми вытекающими последствиями.

Не считая особо охраняемых деревьев и камней

А все потому, что Брюссель всерьез готовился ввести санкции против нашей республики. Каково! Но - не зря Латвия держит руку на пульсе решений Евросоюза и потому совершила упреждающий маневр. Чтобы ЛР не обвинили в пренебрежении к собственной природе, в июле Кабинет министров поменял свои же правила № 674. Отныне, согласно Правилам о природных заказниках, создаются новые 37 и расширяются еще четыре.

Отношения наши с окружающим живым миром регулирует Закон об особо охраняемых природных территориях, установивший в Латвии 723 различных по площади и режиму участка земли, включая микрозаказники для конкретного вида животных или биотопов. А ведь еще у нас имеются отдельно расположенные dižkoki и dižakmeņi. Последние особо выдающиеся, ибо вообще камнями ЛР, в отличие от соседней Эстонии, не богата.

Противоречия природоохранного законодательства Евросоюза с местными интересами имеют весьма долгую историю: как только единая Европа начала заниматься вопросами окружающей среды, так выяснилось, что чем меньше страна, тем больше ее территории попадает в запретную для хозяйствования зону. К примеру, в Нидерландах в начале 1990-х к природоохранным было отнесено 24,1% земель, в Дании – 22,3%.

В XXI веке получилось еще жестче, как указано в аннотации, представленной министром по умному администрированию и региональному развитию (VARAM) Раймондсом Чударсом:

– Территории Natura 2000 должны защищать (включать) не менее 20% от общей площади каждой популяции охраняемого вида или каждой среды обитания, если вид или среда обитания широко распространены, не находятся под угрозой или находятся на грани ареала, и не менее 60% площади, занимаемой каждой популяцией вида или каждой средой обитания, если вид или среда обитания являются приоритетными, редкими, очень угрожаемыми или требующими особых мер по управлению.

Где живут кикиморы болотные

Знаковым богатством Латвии неожиданно стали болотистые леса, которые находятся под постоянным воздействием поверхностных вод или ежегодно периодически затапливаются. Это влажные или мокрые лесистые угодья, на которых происходит торфообразование. Типичные виды деревьев:

– обыкновенный ясень/Fraxinus Excelsior

– черная ольха/Alnus glutinosa

– белая ольха/Alnus incana

– болотная береза/Betula Pubescens

В Европе подобного, считай, нет, а в Латвии одно время имелось полным-полно, но социалистическая мелиорация повывела эти угодья 50-60 лет назад, потому осталось в нетронутом состоянии только 225 кв. км, или 0,3% территории республики.

«Для защиты среды обитания практически во всех случаях необходима буферная зона, чтобы обеспечить стабильные условия микроклимата (умеренное затенение, постоянно высокая влажность воздуха и почвы). В буферной зоне хозяйственная деятельность частично ограничивается, не допускается образование вырубки», – гласит документ Управления защиты природы.

Подавляющее большинство болотистых лесов находится в собственности государственного AS Latvijas Valsts Meži. Последнее, кстати, принадлежит к списку компаний-монополистов, которые правительство Эвики Силини («Новое Единство») по-тихому начало готовить на продажу. Так как VARAM у нас тоже от премьерской партии, то, видимо, хотят договориться – чтобы и овцы целы, и волки сыты.

Хотя непонятно, какой иностранный капиталист сдуру начнет инвестировать в лесную отрасль страны, которая, во-первых, постоянно кричит о том, что находится под страшной геополитической угрозой, а во-вторых, устроила себе такой природоохранный режим, что не продохнуть. Кстати, совсем недавно из ЛР сломя голову бежали шведские фонды – владельцы лесов.

Было ваше – стало наше. Судьба 10 000 гектаров

Именно такая площадь земель, принадлежащих частным лицам – физическим и юридическим, ныне объявляется природоохранной зоной. И в основном это заливные луга – самые что ни на есть ценные крестьянские угодья. Конечно, когда фермер или фирма (заповедные имения принадлежат как к физическим, так и юридическим лицам) узнают, что попали в реестр резерватов, у них первое желание – забить на все. Но не тут-то было!

«Частью первой прим статьи 3 Закона о налоге на недвижимость предусмотрена дополнительная ставка налога на недвижимость за необработанную сельскохозяйственную землю. Цель обязанности уплаты дополнительной ставки налога на недвижимость состоит в содействии содержанию сельскохозяйственных угодий в хорошем состоянии сельского хозяйства и среды. Требование содержать землю в хорошем состоянии среды вытекает из права жить в благоприятной среде и обеспечивать соблюдение принципа долгосрочности. В связи с этим несодержание и зарастание травой, кустарниками и деревьями уже сейчас являются нежелательным бездействием. Поддержка содержания и восстановления площадей доступна как через администрируемые Службой поддержки села платежи поддержки, так и в виде финансируемых Латвийским фондом охраны среды проектов (восстановления особо охраняемых биотопов, мест обитания видов) и др.».

То есть крестьяне обязаны не просто вывести лужки из оборота, но и выкорчевывать выросшие на них кустарники. Иначе – штраф! А как же природа-мать? Получается, что в болоте может валяться и гнить валежник – это нормально, это биотоп. В то же время луговые травы надо превращать в газон… Единственное, для чего их можно потом использовать – так это для выпаса скота, пахать же – ни-ни. Хотя именно плодородные земли Земгале исстари являлись житницей нашего края.

География новых заказников включает в себя 18 краев Латвии, самым крупным из новых станет долина рек Ринды и Стенде в Вентспилсском крае – это 510 гектаров. Заказник у рек Сита и Педедзе в Гулбенском крае увеличивается на 426 гектаров, Яунанна в Алуксненском крае расширяется на 308 гектаров. Но есть и совсем крошечные – к примеру, источники Майтикю в Тукумском крае занимают площадь только в 1,6 гектара.

Тем больше дров

С начала 1990-х годов, с падением местной промышленности, на первый план в Латвии вышел экспорт леса. Казалось бы, чего проще – руби и вези в порт. А опилки можно сжечь, произведя так называемую «когенерационную энергию», ибо, по нормам ЕС, это возобновляемое сырье.

Но, по всей вероятности, деревообрабатывающая индустрия ЛР вскоре станет перед серьезным дефицитом. В запретные списки Евросоюза включаются: старые или естественные бореальные леса, старые смешанные широколиственные леса, густые леса, леса склонов и оврагов, болотистые леса и аллювиальные леса побережий и пойм.

В принципе, еще в самом начале 2020-х годов наши лесопилки работали с привозным сырьем – из России и Беларуси. Однако после того как политики ввели санкции против соседних государств, эта зеленая река прервалась. В свою очередь, защита одной редкой летучей мышки – широкоушки, или ушана, (Barbastella barbastellus), исключит из индустриального оборота крупные площади в том же Айзкраукльском крае.

Ушан сделался национальным достоянием и нарушил рынок. Пресс-фото

Закон ЕС суров

«В соответствии с юдикатурой Европейского суда при выборе предлагаемых территорий и обозначении их границ не должны учитываться другие критерии (например, экономические, социальные или связанные с культурой потребности), кроме тех, которые относятся к виду естественной среды обитания (биотопов) и сохранению диких растений и животных». Так что, кунги, вы все теперь в заложниках у широкоушки!