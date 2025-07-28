Baltijas balss logotype

Дата публикации: 28.07.2025
Политолог назвал главный риск выкупа долей LMT и Tet
В передаче TV24 «Личность дня с Велтой Пуриней» профессор Латвийского университета и политолог Юрис Розенвалдс прокомментировал планируемую сделку, в рамках которой Латвия, АО «Latvenergo» и ГАО «Латвийский государственный центр радио и телевидения» (LVRTC) намерены выкупить у шведской компании «Telia Company» все принадлежащие ей акции оператора фиксированных сетей «Tet» и мобильного оператора LMT, сообщает LA.LV.

Розенвалдс подчеркнул, что вопрос такого масштаба — это не только технический или экономический вопрос, но и стратегически важный для безопасности и будущего Латвии.

«Сейчас есть подозрения, что конкуренция, которая постоянно идёт между "Tet" и LMT, при этом, на мой взгляд, приоритет стоит отдать LMT, особенно учитывая их лидирующую роль в военной и технологической сферах. Это имеет большое значение для Латвии в военном плане», — отметил он.

В то же время политолог выразил обеспокоенность экономической стороной сделки, особенно в контексте возможной переплаты при выкупе долей у зарубежного партнёра.

«Вопрос в том, как именно это будет реализовано. Сейчас есть опасность, что шведская сторона, несмотря на достигнутое соглашение о продаже акций, постарается извлечь из этой ситуации максимальную выгоду. Не получится ли так, что латвийское государство попросту переплатит?» — предостерёг Розенвалдс.

По его словам, ссылка на то, что сделку осуществляет «Latvenergo», а не государство напрямую, не должна служить оправданием или прикрытием для столь масштабного финансового оборота: «Утверждение, что это делает "Latvenergo", — лишь отговорка. Ведь ясно, что в любом случае "Latvenergo", находящееся под контролем государства, распоряжается этими средствами. Пусть это формально не государственные деньги, но это ресурсы, за которыми государство и налогоплательщики должны следить и как-то их контролировать».

Ранее сообщалось, что шведская компания «Telia Company» подписала меморандум о взаимопонимании с Латвией, АО «Latvenergo» и ГАО «Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs» о продаже всех принадлежащих ей акций компаний «Tet» и LMT. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте «Telia».

Цель сторон — подписать окончательное соглашение до конца 2025 года, а завершение сделки запланировано на первую половину 2026 года.

«Мы рады, что достигли единого видения по поводу дальнейших шагов в отношении этих отличных латвийских компаний. Мы согласились двигаться вперёд с предложением, которое отражает реальную рыночную стоимость "Tet" и LMT. Сложная структура участия в этих компаниях тормозила создание добавленной стоимости. Поэтому этот меморандум — важный поворотный момент как для нас, так и для "Tet" и LMT, которые теперь смогут развиваться в новой модели собственности — на благо клиентов и всех заинтересованных сторон», — заявил президент и исполнительный директор «Telia» Патрик Хофбауэр.

    Процион
    30-го июля

    А кому нужно поручить провернуть эту сделку, если не Латвэнерго? Премьеру Силине? Ну-ну! Она со своим мудрым кабмином такого наворотит, что экс-премьер Страуюма обзаведутся. Помните Стоауюму? Она продала банк Парэкс по цене 2-месячной прибыли этого банка. Когда охреневшие журналисты спросили, зачем она это сделала ответ был простой: — Мне так сказали. — Кто сказал такую глупость? — А это я сказать не имею права, потому что государственная тайна. Кстати, заметьте, заключение по сделке со шведами даже не экономист, профессионал, а политолог, дилетант по сути, будь он хоть трижды профессор. Если такие же станут действовать, результат будет соответствующий. Так что лучше уж Латвэнерго.

    Процион
    30-го июля

