Кто тут шагает правой? Новая националистическая партия записывает в свои ряды

Дата публикации: 29.07.2025
BB.LV
Райвис Зелтитс.

Райвис Зелтитс.

Как известно, на "генеральной репетиции" сеймовских выборов — выборов в Рижскую думу 7 июня — была невиданная доселе конкуренция на левом фланге или, если хотите, невиданная схватка за русские голоса.

Полку прибыло

Напомним, что за симпатии русскоязычных рижан боролись минимум пять партий. На правом фланге битва была куда "скромнее", но, похоже, что на парламентских выборах — в октябре следующего года, правый фланг "сравняется" по масштабам конкуренции с левым флангом.

Мы уже сообщали, что о намерении создать новую национал–консервативную партию Austošā saule ("Восходящее солнце"), об этом еще в начале весны заявлял лидер одноименной общественной организации Райвис Зелтитс. На днях был обнародован призыв записываться в будущую партию.

"Зачем создавать новую партию? Не слишком ли их много в Латвии?" "Не расколет ли это избирателей?" Такие вопросы слышим часто.

Действительно, есть обстоятельства, при которых создание новой партии может быть излишним — если деятельность действующих успешна, их результаты все лучше и лучше, и их структура открыта для прихода новых людей и идей. Однако сейчас обратная ситуация.

Также видно, что на прокремлевском фланге появление многих партий скорее укрепило их общие позиции, чем ослабило их. Каждая работает на несколько иной круг избирателей, и в итоге на выборы приходит больше людей, потому что есть варианты выбора. Между тем латышский избиратель часто чувствует себя подавленным "наименьшим злом".

Красные не пройдут!

"Восходящее солнце" не является проектом против какой–либо латышской партии. При этом не секрет, что предложения политиков — в том числе на уровне законопроектов — зачастую накапливают пыль в ящиках парламентских фракций. Чтобы более успешно отстаивать свои идеи, мы должны быть вовлечены сами и с большими полномочиями. Мандат, данный народом, который может получить партия, дает возможность реально добиться наших целей. Мы команда с четкой идеологией и направлением деятельности. Наша решимость, устойчивость и целеустремленность, проявленные нами при реализации инициатив по защите национальных интересов, необходимы и на политическом уровне — в это время стагнации, когда самодовольство политиков привело страну к угрозе прокремлевского курса и красной вседозволенности "прогрессивных".

Мы готовы к разговору и сотрудничеству с каждым, кому небезразличны национальные интересы Латвии. Основа этих переговоров — политическая партия как форма деятельности. Мы открыты для возможности объединиться с другими — отвергая компромиссы и выдвигая принципы, которые служат существованию латышского народа и защите национальных интересов. Присоединяйся!" — это текст призыва к потенциальным учредителям партии.

Успеть до октября

А таких учредителей, чтобы партию можно было бы зарегистрировать, должно быть не менее 200. Времени для регистрации новой партии у Зелтитса и Ко очень мало. Чтобы партию допустили до участия в ближайших сеймовских выборах, она должна быть зарегистрирована не позже, чем за год до выборов, то есть фактически до октября этого года. И еще одно условие для участия в парламентских выборах — в партии или в политическом объединении должно быть не менее 500 членов!

Боливар двоих не вынесет

Нельзя исключить, что новая партия Зелтитса попытается создать объединение с мелкими партиями националистического толка (например, с партией Кирштейнса), чтобы можно было бы попытаться конкурировать с "главными националистами" в лице партии Национального объединения. А что же само Национальное объединение? Насколько велика вероятность союза на парламентских выборах с Объединенным списком? Такой сценарий теоретически исключить нельзя, но лишь при условии, если эти две политические силы до выборов так и останутся в Сейме вместе в оппозиции.

Подобного расклада опасаются нынешние правящие силы — особенно "зеленые крестьяне" и "Новое Единство". Ведь на их фоне такой союз Нацобъединения и Объединенного списка может легко отобрать голоса у упомянутых двух партий. И по причине "беззубости" и слабости этих двух политических сил, и с учетом ну очень неважной экономической ситуации.

Неслучайно "единцы" несколько раз пытались расколоть для начала "объединенных", "втащив" их в правительство. Понятно, что такие попытки будут продолжены. Правящим крайне важно "замазать" правую оппозицию властью. Так будет легче конкурировать на грядущих выборах. Но понятно, что и на право–оппозиционном фланге дураков нет — на условиях "младшего брата" правые входить в коалицию не намерены.

Найдите 10 различий

Сейчас де факто между НО и ОС нет никаких идеологических различий: во всяком случае, по всем законопроектам и инициативам депутаты этих двух сеймовских фракций голосуют практически идентично! Как говорится, найдите 10 различий.

Однако если эти две партии твердо решили идти своим путем, то им уже пора "размежеваться" и показывать различия в подходах к решению тех или иных проблем. В этом случае за голоса национально озабоченных избирателей будут сражаться минимум четыре крупные политические силы, включая и Союз зеленых и крестьян. Едва ли от своей части национально настроенных избирателей будет отказываться и "Новое Единство".

В ожидании новых провокаций

Итак, очевидно, что борьба на правом фланге тоже обещает быть очень кровопролитной. Как мы ни раз за последние 30 лет убеждались, чем сильнее конкуренция на правом фланге, тем чаще эти партии националистического толка выходят с разного рода ксенофобскими, провокационными предложениями. Напомним, что под занавес весенней сессии Сейма и накануне муниципальных выборов Нацобъединение вышло с декларацией, которая фактически призывает запретить использование русского языка в общественных местах. Документ при этом не отклонили, а передали в комиссию парламента — чтобы можно было бы продолжить провокацию уже в преддверии парламентских выборов. Очевидно, что подобных инициатив по расколу общества будет до выборов еще немало. Все только начинается!

#политические партии
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
(8)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    29-го июля

    Mr.FGJCNJK! И что изменилось?!

    1
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Алексей Зиновьев
    30-го июля

    Вы так ничего и не поняли? Жаль однако!

    1
    1
  • пк
    полосатый конь
    29-го июля

    "Два дурака - три партии !" Купите им флажков и барабанов на 900 миллионов евро ! А чтобы не мешали воровать, пусть маршируют на плацу.

    51
    1
  • ОВ
    Оби Ван
    29-го июля

    Эта страна, ещё одну нац партию не вывезет.

    80
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    29-го июля

    Очередное "свинячье рыло" захотело в государственное корыто залезть.

    126
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го июля

    Зачем создавать новую партию? -- Как это зачем? Чем больше политических партий в Латвии, тем больше молодых латышей, ничего не делая сможет управлять своим государством, а там смотришь и в евродепутаты выбиться можно! А то взяли привычку, как в школу или в институт поступить не удалось, так сразу к родителям, за границу!

    93
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Mr.FGJCNJK
    29-го июля

    "молодые латыши смогут управлять государством" . Извините, Вы серьезно?! Вы серьезно считаете что латвийцы управляют Латвией?! Т.е. это латвийцы сами решили уничтожить свою промышленность и сельское хозяйство, а теперь ещё и занимаются реальным самоуничтожение(демография, образование, медицина, социальная сфера).

    67
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Mr.FGJCNJK
    29-го июля

    Алексей Зиновьев - Разговор не о латвийцах, а о молодых латышах. Все 35 лет латвийцы ничего не решали, они не принимали никаких решений об уничтожении промышленности и сельского хозяйства - это была прерогатива исключительно латышей.

    21
    0
ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Европу еще можно спасти!»
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке Эксклюзив!
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась Иконка видео
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась 6 913
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка»
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка» 1 332
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация 1 503
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс 1 346

