Никому верить нельзя… Особенно депутатам! Политики Олайнской краевой думы «попались» на лжи? 8 1778

Политика
Дата публикации: 31.07.2025
BB.LV
Андрис Вурчс.

Андрис Вурчс.

ФОТО: LETA

Нешуточные страсти кипят в новоизбранной Олайнской краевой думе. Нет, в этой думе никто не совершил никаких научных открытий, не замечено и предложений, призванных повысить экономическую активность края. Причиной "потрясений" стала попытка уже двух депутатов, мягко говоря, ввести в заблуждение избирателей и коллег.

Мы университетов не кончали!

А именно: Андрис Вурчс, которого уже успели избрать вице–мэром, в своей анкете на муниципальные выборы утверждал, что он окончил Олайнскую среднюю школу номер 1, то есть получил среднее образование. Однако уже после выборов выяснилось, что именно эту школу новый вице–мэр не окончил, о чем и сообщили прессе его бывшие одноклассники.

И вот теперь новый поворот: однопартиец Вурчса Андрей Лукашевич тоже попал под подозрение в связи с данными, которые он подал перед выборами. Так, три года назад, то есть на выборах в Сейм, Андрей Лукашевич в анкете утверждал, что окончил Латвийскую сельхозакадемию. Но тогда он не был избран и, разумеется, никому в голову не пришло проверять достоверность представленной им информации. А вот в июне этого года Лукашевича избрали в Олайнскую краевую думу, и оказалось, что на сей раз, идя на муниципальные выборы, будущий депутат в графе образование записал другое учебное заведение — Олайнский механико–технологический колледж. Возникает вопрос: когда же слуга народа соврал — в 2022 году или в этом?! Ведется следствие…

А не проще посмотреть в компьютере?

Нет, это не шутка. Дело в том, что если сами депутаты отказываются представить аттестат, диплом или иной документ об образовании, и почему–то в электронной базе данных найти документ об образовании невозможно, то… начинается длительный процесс проверки. Сперва Министерство умной администрации и регионального развития пишет в Госполицию с просьбой проверить наличие или отсутствие у депутата документа об образовании, затем полиция начинает ведомственную проверку, и если имеются подозрения в том, что депутат представил ложные сведения, то запускается уголовный процесс… Затем дело идет в прокуратуру, потом в суд…

Только вдумайтесь — сколько людей задействовано в таком расследовании, сколько ресурсов государства тратится на проверку, процессуальные действия, на судебный процесс в трех инстанциях! Разве это не абсурд? Неужели после случая с уже экс–депутатом Сейма Глорией Гревцовой (представила ложные сведения и об образовании, и о том, на какой должности работала) нельзя было внести в избирательное законодательство пункт о том, что кандидат в депутаты, заполняя в анкете графу об образовании, прикладывает (сканирует) копию соответствующего документа об образовании. И все! Никто никого не вводит в заблуждение, и избиратели знают, что если кандидат написал, что он имеет то или иное образование или даже ученую степень, то это соответствует действительности. Не надо будет и вводить кандидата в искушение соврать, и деньги налогоплательщиков на расследования и проверки тоже не надо будет тратить!

Да, в итоге, если дело дойдет до суда и будет констатирован факт представления ложной информации, то депутата лишат мандата. Но на этот процесс уйдет около года — депутат все это время будет зарплату получать и находиться при этом в подвешенном состоянии.

Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(8)
  • А
    Андрей
    1-го августа

    Сувениры завербовали Бенедикта Камбербэтча? Молодцы! Так держать!

    0
    2
  • A
    Aleksandr
    1-го августа

    Разве когда-то были какие-то ограничения на образование? Люди же выбирают человека, а не образование! А сколько было развязано войн людьми с образованием?

    2
    2
  • aa
    artur artur
    31-го июля

    андрис вурчс , нормальный мужик , ненадо бочьку гнать

    5
    24
  • пк
    полосатый конь
    artur artur
    31-го июля

    У него такой видон, чисто интеллектуал - политик ! Хорошо бы с вилами смотрелся, рядом с кучей навоза ! ))

    21
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    artur artur
    1-го августа

    Ну так в Огре тоже не глупый сидит, ведь что придумал, вместо того, чтобы думой руководить, машины гоняет - однако и догонялся. А сидел бы на своём месте и делал бы свою работу, за которую народные деньги государство выплачивает и всё было бы иначе!

    8
    0
  • 31-го июля

    Надо проще,сделал не лишение мандата,а обязательную уголовную ответственность на пару лет.Когда парочку таких депутатов реально посадят,ни у кого не будет больше желания обманывать про образование.

    53
    2
  • Е
    Ехидный
    31-го июля

    тут и без проверки все ясно !!!!на фото лицо вице-ьэра явно не перегружено интелектом !!!

    43
    3
  • aa
    artur artur
    Ехидный
    31-го июля

    ехидный , ты узнай что за человек потом пиши свои перлы....

    4
    18
Читать все комментарии

