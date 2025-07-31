Baltijas balss logotype

31.07.2025
Он мне не нужен: признанный коллаборационистом судья лично вернул орден президенту

Бывший судья Верховного суда, профессор Улдис Крастиньш, которого недавно указом Капитула орденов лишили Креста заслуг за коллаборационизм, написал письмо президенту Ринкевичу. К письму судья приложил свою награду, которую должен был вернуть.

"Настоящим я заранее возвращаю Вам полный комплект Креста заслуг IV степени (футляр, крест, ленту ордена с розеткой, миниатюрный знак ордена, розетку ленты ордена), врученный мне 13 октября 2010 года, а также сопутствующие документы (диплом и устав)", - так начал Крастиньш свое письмо и заявил, что никогда не носил эту награду и не просил её ему вручать.

"Существуют различные мнения и сомнения относительно законности и обоснованности протокольного решения Капитула орденов от 18 июня 2025 года (далее – решение), однако данная государственная награда, присуждённая мне 13 октября 2010 года, мне не нужна и не будет нужна даже в случае отмены решения, поэтому я не воспользуюсь своим правом на обжалование решения", - отметил Крастиньш.

"Моя работа уже получила высокую оценку моих современников, чья неожиданно широкая поддержка оказалась для меня важной в эти дни, и за что я им очень благодарен.

М еня также высоко оценили те, кому пришлось долго ждать моего ухода с работы в возрасте 90 лет, чтобы начать процедуру лишения меня Креста Заслуг, видимо, надеясь лишь на мою физическую неспособность защитить себя.

Я бы не принял эту награду, полученную более 15 лет назад, если бы тогда мог лучше осознать огромное значение меняющегося политического контекста данного момента и взглядов лиц, принимающих решения о присуждении и отмене наград, чьи решения могут объединять, но могут также разделять и отталкивать, создавая тем самым противоречия и правовую неопределенность.

Надеюсь, что немедленное возвращение Ордена Капитулу Орденов уменьшит раскол и ненависть как в обществе в целом, так и между его различными группами, а также уменьшит недоверие, царящее в обществе к государственной власти и ее институтам", - подчеркнул он.

Крастиньш также отмечает, что в различных СМИ было опубликовано много недостоверной информации, в том числе и о том, что он якобы участвовал в репрессиях против латышского народа.

Судья подчёркивает, что посвятил десятилетия созданию и совершенствованию латвийской системы уголовного права, не ради наград, а из-за научного интереса и гражданского долга. Поводом для лишения его награды стала его работа судьёй в 1983 году, когда по законам Латвийской ССР он участвовал в рассмотрении дела по «антигосударственной» статье, однако, по его словам, это происходило в рамках действующего законодательства, которому любой судья обязан следовать независимо от личных убеждений.

Профессор указывает, что Орденский капитул знал о его биографии и не счёл это препятствием при награждении в 2010 году, поэтому сегодняшнее решение он расценивает как политически мотивированное и юридически спорное.

Он критикует избирательность подхода к «историческому правосудию» и отмечает, что в публичном пространстве на фоне решения распространились ложные обвинения — вплоть до приписывания ему вынесения смертных приговоров и участия в репрессиях, что он категорически отрицает.

Крастиньш с иронией замечает, что теперь его вклад в правовую систему независимой Латвии оценивается как отягчающее обстоятельство, поскольку он якобы использовал профессиональные навыки, полученные во времена СССР.

Он подводит итог тем, что надеется — однажды прошлое перестанет быть источником вражды, а общество научится отличать реальные правонарушения от служебных обязанностей, исполнявшихся в других исторических условиях.

Судья предполагает, что его дело в последствии назовут «Казусом Крастиньша» и будут изучать как пример «восстановления исторической справедливости».

С горькой иронией он отмечает, что, возможно, это будет его главный вклад в независимую Латвию.

(5)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    1-го августа

    По такой логике, надо всех "коллабоционировать" кто участвовал в цепочке подобных дел. От ментов, гэбистов местных, начальников зон, вертухаев...всех-всех. Чего сразу чувака делать крайним, если такой закон был? Как будто другие его не исполняли.

    29
    2
  • З
    Злой
    Волченька Просто Волченька!
    1-го августа

    Я учился в советской школе, я теперь явно преступник.

    20
    1
  • lo gos
    lo gos
    1-го августа

    А мог бы на металлолом сдать и получить деньги.

    12
    1
  • VS
    Vad Sorry
    31-го июля

    Всё я по этой статье понял, что человек, просто выполнял закон , работал, они чего плохого ни делал, по идее если ты судья должен исполнять,закон, а по другому зачем вообще судьи были бы нужны, интересно когда Зеленский ни зависимые институты хотел закрыть, чем это обернулось? Ни знаю всю систему ну выглядит это как преследования ведьм, ни чего конкретного, кроме того как старого человека, который был честным, просто в гроб загнать,и этим людям ни стыдно?

    116
    3
  • З
    Злой
    31-го июля

    Я бы на его месте ещё и плюнул в рожу тому кому письмо написал!

    125
    4
