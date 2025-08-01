Дипломаты убеждают, почему им положена пенсия по выслуге лет

Аргументы в пользу получения дипломатами пенсий за выслугу лет стали еще более весомыми, и их следует сохранить, заявило правление Латвийской ассоциации дипломатов (LDA).

LDA признает, что вопрос о пенсионном возрасте и стаже должен решаться в общем контексте с изменениями критериев назначения пенсий по возрасту.

В ассоциации поясняют, что существующая модель назначения пенсии за выслугу лет исторически связана с формированием дипломатической службы, когда часть дипломатов покинули свою профессию и присоединились к дипломатической службе уже в зрелом возрасте. «В настоящее время это уже не актуально, поэтому стоит рассмотреть вопрос о повышении пенсионного возраста дипломатов и продлении срока их службы», — отмечает LDA.

В то же время ассоциация подчеркивает, что необходимо учитывать специфику работы дипломатической службы, особенно в дипломатических миссиях за рубежом. Причины, по которым дипломаты включены в список профессий, имеющих право на пенсию за выслугу лет, не изменились. Напротив, аргументы стали только сильнее, отмечает LDA.

Ассоциация отмечает, что латвийские дипломаты все чаще работают в нестабильных регионах, вблизи зон военных действий или в миссиях, сопряженных с высоким риском для них самих и их семей. Эта служба требует круглосуточного режима работы, часто приходится работать в сложных, в том числе опасных условиях, отмечает LDA.

В то же время, по информации ассоциации, из-за нехватки финансовых средств именно за работу за рубежом вознаграждение и, соответственно, отчисления на пенсию в течение многих лет выплачивались по самой низкой из возможных моделей. Кроме того, супругам дипломатов пенсионные выплаты практически не производились.

Поэтому отказ от пенсий за выслугу лет дипломатов, по мнению LDA, противоречил бы принципу правовой определенности и подорвал бы доверие к политике правительства, которую дипломаты должны представлять на международном уровне. Резкие изменения в принципах работы дипломатической и консульской службы приведут к кадровому кризису, в короткие сроки уйдут с работы десятки опытных сотрудников, считает правление LDA.

«Необдуманные решения по вопросу пенсий могут послужить толчком, который приведет к далеко идущим последствиям», — отмечает ассоциация.

В ней также добавляется, что стране необходимы более глубокие изменения, чем отмена пенсий за выслугу лет для отдельных категорий граждан.

Как уже сообщалось, политики уже несколько лет пытаются поднять вопрос о реформе системы пенсий за выслугу лет, однако никаких изменений не произошло, что в основном связано с активным сопротивлением изменениям со стороны работников задействованных отраслей и опасениями по поводу возможного массового ухода людей с работы.

В начале мая министр финансов Арвильс Ашераденс (JV) заявил, что в этом году будет предложено повысить пенсионный возраст. Ашераденс пояснил, что в последние годы в Латвии возраст получения пенсии по старости был увеличен на пять лет – до 65 лет, но возраст выхода на пенсию по выслуге лет не изменился.

В свою очередь, согласно заявлению премьер-министра Эвики Силиньи (JV), с 2027 года может появиться несколько категорий, на которые больше не будет распространяться система пенсий за выслугу лет.

Она указала, что продолжается политическая дискуссия о том, как можно упорядочить систему пенсий за выслугу лет, которая долгое время оставалась неизменной. В частности, Силиня отметила, что во многих отраслях, где в настоящее время положены пенсии за выслугу лет, за последние годы заработная плата выросла, но в выплатах пенсий за выслугу лет изменений не произошло.

В настоящее время Государственная канцелярия подготовила предложение, которое предусматривает, что с 2027 года из круга получателей пенсий за выслугу лет могут быть исключены дипломаты, предусматривая надбавку за службу в странах с высоким риском, а также прокуроров и судей, предусматривая для них специальную пенсию, а также артистов балета, цирка, хора, оркестра, актеров театра и кукольного театра и сольных вокалистов, предусматривая для них поддержку в переквалификации в другую профессию. В отношении судебной власти правительство могло бы дать рекомендацию для такого обсуждения в Сейме.