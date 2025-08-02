Своих не бросают: не прошедший в Рижскую думу Пулкс стал главой бюро вице-мэра

Бывший председатель Комитета по вопросам сообщения и транспорта Рижской думы Олафс Пулкс ("Новое Единство") стал руководителем бюро вице-мэра Вилниса Кирсиса ("Новое Единство"), пишет LETA.

Пулкс баллотировался на последних муниципальных выборах от списка "Нового Единства", но не был избран, в результате чего лишился должности.

Поскольку новую коалицию Рижской думы сформировал представитель "Прогрессивных" Виестур Клейнбергс, избранный мэром, Комитет по вопросам сообщения и транспорта перешёл в ведение "Прогрессивных", и его возглавила Марта Котелло.

В бюро Кирсиса также работают советник по вопросам образования и спорта Санта Йонате и советник по вопросам стратегической коммуникации и планирования политики Элина Бивиня.

В свою очередь, руководителем бюро Клейнбергса является Иева Ласмане, советником председателя думы по планированию политики — бывший советник министра сообщения Атиса Швинки ("Прогрессивные") по вопросам стратегической коммуникации Эдгар Клетниекс, советником по юридическим вопросам — Андрис Керлс, по вопросам внешней политики — Сармите Данне, а по вопросам коммуникации — Летиция Лива Лукьянская.

Бюро вице-мэра Эдварда Ратниекса ("Национальное объединение") продолжает возглавлять Янис Бебришс. У Ратниекса также двое советников: по цифровой коммуникации — Элина Балоде, а по вопросам коммуникации и репутации — Инесе Озолиня.

Руководителем бюро третьего вице-мэра Мариса Спринджукса ("Объединённый список") является Марек Грушкевич. У Спринджукса только один советник — Виллиамс Курситис-Вроблевскис, который обеспечивает содержательную и стратегическую поддержку по вопросам развития города, мобильности, ревитализации территорий, а также сотрудничества с Рижским планировочным регионом и самоуправлениями Пририжья.

Как сообщалось ранее, при формировании коалиции после выборов в Рижскую думу было решено создать должность третьего заместителя председателя думы.