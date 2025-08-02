В Белоруссию продолжают ездить тысячи латвийцев

Программа "Panorāma" Латвийского ТВ сегодня вечером сообщила, что, несмотря на призывы нашего МИДа не посещать Республику Беларусь, латвийцы продолжают ездить в соседнюю страну, причем количество туристов из нашей страны постоянно растет.

В Государственной пограничной службе сообщили, что в Беларусь выезжают, а затем в Латвию въезжают тысячи людей ежемесячно. В этом году в общей сложности около 40 тысяч. И особенно много именно в летние месяцы.

В январе выехало менее 4 тысяч, сейчас в июле число выезжающих приближается к десяти тысячам.

"В МИДе вновь напомнили о рисках. Вербовка, вымогательство денег, арест со слабым обоснованием — это реальные случаи, с которыми столкнулись подданные Латвии. Но ограничить движение населения может только МВД", - отмечают журналисты Латвийского ТВ.

На данный момент ни одно учреждение безопасности не призывало прекратить работу пограничных пунктов. И запретить путешествовать означало бы - опустить железный занавес, говорят в МВД.

«Человек должен сам осознавать, что он делает, почему он делает. И действительно ли он может реально воздержаться от поездки в эти страны", - пояснил заместитель госсекретаря Янис Бекманис.

Иногда вернуться в Латвию можно только за плату! В МИДе говорят, что появилась новая тенденция — несколько подданных Латвии сообщили, что удалось вернуться в Латвию только тогда, когда кто-то привез деньги до белорусского пограничного пункта.

«Например, за нарушение правил дорожного движения, которое он и не зафиксировал. Если человек хочет выехать обратно в Латвию, его не выпускают и говорят, что нужно заплатить штраф. Что происходит — Латвийскую платежную карту в Беларуси не принимают, расчеты через интернет-банк тоже невозможны, штраф надо платить наличными. И тогда кто-то должен ехать и увозить эти денежные средства", - пояснила пресс-секретарь МИДа Диана Эглите.

В МИДе отметили, что поддержали бы предложения, ограничивающие туризм. Еще в феврале в Сейм был внесен законопроект, цель которого — запретить организовывать поездки в Белоруссию и Россию. До конца сессии принять ограничения не успели.