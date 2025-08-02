Baltijas balss logotype

Дата публикации: 02.08.2025
В Белоруссию продолжают ездить тысячи латвийцев
ФОТО: LETA

Турфирмы предлагают и пройти оздоровление в белорусских санаториях.

Программа "Panorāma" Латвийского ТВ сегодня вечером сообщила, что, несмотря на призывы нашего МИДа не посещать Республику Беларусь, латвийцы продолжают ездить в соседнюю страну, причем количество туристов из нашей страны постоянно растет.

В Государственной пограничной службе сообщили, что в Беларусь выезжают, а затем в Латвию въезжают тысячи людей ежемесячно. В этом году в общей сложности около 40 тысяч. И особенно много именно в летние месяцы.

В январе выехало менее 4 тысяч, сейчас в июле число выезжающих приближается к десяти тысячам.

"В МИДе вновь напомнили о рисках. Вербовка, вымогательство денег, арест со слабым обоснованием — это реальные случаи, с которыми столкнулись подданные Латвии. Но ограничить движение населения может только МВД", - отмечают журналисты Латвийского ТВ.

На данный момент ни одно учреждение безопасности не призывало прекратить работу пограничных пунктов. И запретить путешествовать означало бы - опустить железный занавес, говорят в МВД.

«Человек должен сам осознавать, что он делает, почему он делает. И действительно ли он может реально воздержаться от поездки в эти страны", - пояснил заместитель госсекретаря Янис Бекманис.

Иногда вернуться в Латвию можно только за плату! В МИДе говорят, что появилась новая тенденция — несколько подданных Латвии сообщили, что удалось вернуться в Латвию только тогда, когда кто-то привез деньги до белорусского пограничного пункта.

«Например, за нарушение правил дорожного движения, которое он и не зафиксировал. Если человек хочет выехать обратно в Латвию, его не выпускают и говорят, что нужно заплатить штраф. Что происходит — Латвийскую платежную карту в Беларуси не принимают, расчеты через интернет-банк тоже невозможны, штраф надо платить наличными. И тогда кто-то должен ехать и увозить эти денежные средства", - пояснила пресс-секретарь МИДа Диана Эглите.

В МИДе отметили, что поддержали бы предложения, ограничивающие туризм. Еще в феврале в Сейм был внесен законопроект, цель которого — запретить организовывать поездки в Белоруссию и Россию. До конца сессии принять ограничения не успели.

#Беларусь
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(13)
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    5-го августа

    ,, — Латвийскую платежную карту в Беларуси не принимают."" Что вы несёте,сами латв банки заблокировали свою работу в Беларуси. Европейские карты и не только прекрасно работают там,только прибалтийские нет.

    12
    0
  • З
    Злой
    3-го августа

    Высогают деньги........за неоплаченный штраф.....только наши наци могут такое написать, кстати, у меня тоже наш цсдд вымогал деньги за неоплаченный штраф и не допускаю к техосмотру, или это другое?

    41
    2
  • З
    Злой
    Злой
    3-го августа

    не допускал к техосмотру

    11
    2
  • З
    Злой
    3-го августа

    Молодцы, я тоже обязательно поеду и какой-то там мид мне не указ!

    31
    2
  • 3-го августа

    конечно будут ездить, там хоть медецина доступна, а то с вашим гостарбайтером медецину в Латвии уже почти добили

    55
    1
  • SK
    Soglasen Klassnij
    3-го августа

    Пусть местные журналисты сами туда съездят, чтобы бред про вербовку больше не писать. Наших латышей в тюрьмах сидит по всей Европе больше чем там. Так где опаснее ???

    62
    1
  • AK
    Anton Kvaskov
    3-го августа

    Бываю там постоянно. Закупаюсь.Там цивилизация и все для людей. Батька молодец!!! а латвийским политикам-ворам позор...пусть дальше лижут зад блогерам миллионикам..

    96
    3
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    3-го августа

    Да ужос шо...надо гвозди со шипами на трассах разбросать...потянулись латвийцы к дешёвке. Некартиба.

    49
    3
  • А
    Андрей
    3-го августа

    "Что происходит — Латвийскую платежную карту в Беларуси не принимают, расчеты через интернет-банк тоже невозможны, штраф надо платить наличными. И тогда кто-то должен ехать и увозить эти денежные средства"

    Хочется спросить Диану Эглите - а вот те, кто едут туда - они там на месте чем расплачиваются? Или там всё даром дают? Или меняют, а там всё тратят до последнего рубля? Не надо ля-ля! Недалеко от границы есть заправка - где евро меняют на рубли. И не только там - в любом большом городе.

    У меня складываетя впечатление, что Диане пора самой съездить и проверить на месте и больше не вводить публику в заблуждение!!!

    101
    3
  • Д
    Дед
    Андрей
    3-го августа

    Ага, щас, допустят статью в латышскую прессу, что в Белоруссии и России полно рабочих мест, детей на улице, народу, в городах и весях. Люди нормально живут и не думают о вечной боли, на каком языке разговаривать, за какую границу смотаться, чтобы ноги не протянуть, или латышские суды не отобрали имущество, или налоговая не увидела на счету лишнюю копейку и не отобрала. Вдруг придумаешь честно заработанные деньги со счета снять и окажется больше 750 евров.

    55
    1
  • Д
    Дед
    2-го августа

    Не удается правящим убедить латвийцев, что в Белоруссии живут враги. Скорее враги сидят в правительстве Латвии.

    121
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Дед
    3-го августа

    И колбаса пахнет мясом, а не воняет химией!

    95
    3
  • З
    Злой
    Дед
    3-го августа

    Вот это точно!

    30
    2
Читать все комментарии

