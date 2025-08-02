В июне самым высокооплачиваемым депутатом Сейма стала Дайга Миериня

Её зарплата за июнь составила 7635 евро. Заместитель секретаря Сейма Янис Грасбергс (Нацобъединение) в первый летний месяц получил 5458 евро, а заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева ("Прогрессивные") — 5371 евро.

В то же время Гирту Валдису-Кристовскису ("Новое Единство") в июне выплатили 12 538 евро, но в эту сумму входило также выходное пособие в размере трёх месячных окладов, так как он покинул мандат депутата после возвращения в Сейм бывшего министра по делам умного управления и регионального развития Инги Берзини ("Новое Единство").

Как уже сообщалось, в весеннюю сессию 14-го Сейма — с 28 апреля по 20 июня этого года — в окончательном чтении были приняты 57 законов, из которых девять — новые, а 48 — поправки к уже существующим законам.

Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, за это время депутаты провели десять заседаний, включая одно внеочередное и одно торжественное.

Во время весенней сессии чаще всего в дебатах выступали: Эдвард Смилтенс ("Объединённый список") — 18 раз, Александр Кирштейнс — 17 раз, Янис Домбрава (Нацобъединение) — 16 раз, Артурс Бутанс (Нацобъединение), Андрей Целапитерс и Линда Лиепиня (ЛПМ) — по 14 раз, Андрис Кулбергс и Ингмар Лидака (оба — "Объединённый список") — по 13 раз, Скайдрите Абрама — 11 раз, а также Эдгар Таварс и Юрис Вилюмс (оба — "Объединённый список") — по 10 раз.

Весенняя сессия Сейма завершилась 20 июня, осенняя начнётся 1 сентября.