Дата публикации: 02.08.2025
В июне самым высокооплачиваемым депутатом Сейма стала Дайга Миериня

В июне самым высоким вознаграждением среди нынешних депутатов Сейма располагала спикер парламента Дайга Миериня (СЗК), свидетельствует опубликованная Сеймом информация, пишет LETA.

Её зарплата за июнь составила 7635 евро. Заместитель секретаря Сейма Янис Грасбергс (Нацобъединение) в первый летний месяц получил 5458 евро, а заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева ("Прогрессивные") — 5371 евро.

В то же время Гирту Валдису-Кристовскису ("Новое Единство") в июне выплатили 12 538 евро, но в эту сумму входило также выходное пособие в размере трёх месячных окладов, так как он покинул мандат депутата после возвращения в Сейм бывшего министра по делам умного управления и регионального развития Инги Берзини ("Новое Единство").

Как уже сообщалось, в весеннюю сессию 14-го Сейма — с 28 апреля по 20 июня этого года — в окончательном чтении были приняты 57 законов, из которых девять — новые, а 48 — поправки к уже существующим законам.

Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, за это время депутаты провели десять заседаний, включая одно внеочередное и одно торжественное.

Во время весенней сессии чаще всего в дебатах выступали: Эдвард Смилтенс ("Объединённый список") — 18 раз, Александр Кирштейнс — 17 раз, Янис Домбрава (Нацобъединение) — 16 раз, Артурс Бутанс (Нацобъединение), Андрей Целапитерс и Линда Лиепиня (ЛПМ) — по 14 раз, Андрис Кулбергс и Ингмар Лидака (оба — "Объединённый список") — по 13 раз, Скайдрите Абрама — 11 раз, а также Эдгар Таварс и Юрис Вилюмс (оба — "Объединённый список") — по 10 раз.

Весенняя сессия Сейма завершилась 20 июня, осенняя начнётся 1 сентября.

#сейм латвии
  • A
    Aleks
    4-го августа

    И этих людей как то волнуют цены. ??

    10
    1

Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 28
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 27
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 39
